Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Wohnimmobilienpreise steigen im 3Q mit Rekordtempo

Der Preisanstieg bei Wohnimmobilien in Deutschland hat sich im dritten Quartal 2021 weiter beschleunigt. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) lagen die Häuserpreise um durchschnittlich 12,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Das war der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Im zweiten Quartal waren es 10,8 Prozent gewesen. Gegenüber dem Vorquartal verteuerten sich Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser im Schnitt um 4,2 Prozent.

Ifo-Institut: Noch größere Lieferprobleme im Einzelhandel

Die Lieferprobleme im Einzelhandel haben sich nach Aussage des Ifo-Instituts nochmals deutlich verschärft. 81,6 Prozent der Einzelhändler klagten im Dezember, dass nicht alle bestellten Waren geliefert werden können. Im November waren es noch 77,8 Prozent. Das geht aus einer Umfrage des Ifo-Instituts hervor. "Der Einzelhandel wird gerade doppelt belastet", sagt der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Händler können nicht alle Produkte anbieten. Und Kunden sind angesichts der hohen Inzidenzen zurückhaltend beim Einkaufen."

Britisches BIP steigt im 3. Quartal um 1,1 Prozent

Großbritanniens Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas weniger stark als bisher angenommen gewachsen. Wie die Statistikbehörde ONS in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 1,1 Prozent. Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten Zuwachsrate von 1,3 Prozent prognostiziert. Auf Jahressicht fiel das Wachstum allerdings mit 6,8 (vorläufig: 6,6) Prozent etwas stärker als erwartet aus.

Private Zusammenkünfte von Geimpften auf maximal zehn Menschen begrenzt

Private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen werden spätestens nach Weihnachten bundesweit auf maximal zehn Menschen begrenzt. Die Regelung soll ab dem 28. Dezember gelten, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag nach dem Spitzengespräch mit den Ländern sagte. Für Ungeimpfte sollten hingegen die strengeren Regeln weiter gelten.

Biden setzt im Kampf gegen Omikron-Variante auf halbe Milliarde Schnelltests

Mit einer halben Milliarde Corona-Heimtests und mehr Impfungen - aber ohne Kontaktbeschränkungen oder gar Lockdowns - will US-Präsident Joe Biden der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante entgegentreten. Biden verkündete am Dienstag bei einer Ansprache im Weißen Haus die Bestellung von 500 Millionen Corona-Schnelltests, die kostenlos an die Bevölkerung verteilt werden sollen. Der Präsident appellierte erneut an alle, sich impfen oder boostern zu lassen - und nahm dabei sogar seinen umstrittenen Vorgänger Donald Trump zum Vorbild.

US-Bevölkerung wächst wegen Corona-Pandemie so langsam wie nie zuvor

Die US-Bevölkerung ist wegen der Corona-Pandemie im Zeitraum eines Jahre so langsam gewachsen wie nie zuvor. Wie die US-Zensus-Behörde am Dienstag mitteilte, wuchs die Bevölkerung zwischen Juli 2020 und Juli 2021 um 392.665 Menschen oder 0,1 Prozent. Das sei "die niedrigste Rate seit Gründung der Nation".

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,7 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 0,8 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 3,7 Millionen Barrel nach plus 0,4 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,6 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,1 Millionen Barrel.

Neue britische Brexit-Ministerin bleibt in Verhandlungen mit EU hart

Die neue Brexit-Ministerin der britischen Regierung, Liz Truss, setzt den harten Kurs ihres Vorgängers gegenüber der EU fort. In ihrem ersten Gespräch mit EU-Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic am Dienstag habe sie auf einer grundlegenden Überarbeitung des umstrittenen Nordirland-Protokolls bestanden, erklärte Truss im Anschluss. Auch ein einseitiges Aufkündigen des Handelsabkommens im Falle einer ausbleibenden Lösung der Streitfragen schloss sie nicht aus.

Kubas Inflation übersteigt 70 Prozent

Kubas Inflation soll Ende des Jahres bei über 70 Prozent liegen - eine der höchsten Teuerungsraten der Welt. "Offensichtlich" werde sein Land die Schwelle von 70 Prozent überschreiten, sagte Wirtschaftsminister Alejandro Gil am Dienstag dem Parlament. Die Situation sei jedoch "mit keinem anderen Land vergleichbar, denn sie ist gewollt", betonte er. Es handle sich um eine "astronomische" Inflation, "aber auch die Löhne sind gestiegen".

Verdi ruft Bodenpersonal am Flughaften Frankfurt zu Streik auf

Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter der Passagier- und Gepäckabfertigung am Frankfurter Flughafen zu einem Warnstreik am Mittwoch aufgerufen. Der Aufruf richtet sich an rund 600 Mitarbeiter des Bodenverkehrsdienstleisters Wisag, der ca. zirka 15 Prozent des Flugverkehrs abfertigt, wie Verdi mitteilte. Es sei mit Beeinträchtigungen bei der Abfertigung von Gepäck und Passagieren zu rechnen.

GROßBRITANNIEN

Leistungsbilanz 3Q Defizit 24,4 Mrd GBP

Leistungsbilanz 2Q revidiert auf Defizit 13,5 Mrd GBP von Defizit 8,6 Mrd GBP

MALAYSIA

Verbraucherpreise Nov +0,2% gg Vormonat

THAILAND

entralbank lässt Leitzins unverändert bei 0,50%

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2021 03:00 ET (08:00 GMT)