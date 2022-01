Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Powell will Inflation sich nicht festsetzen lassen

Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, will sicherstellen, dass die im vergangenen Jahr beobachtete höhere Inflation keine tiefen Wurzeln in der Wirtschaft schlagen kann. "Wir werden unsere Instrumente einsetzen, um die Wirtschaft und einen starken Arbeitsmarkt zu unterstützen und zu verhindern, dass sich eine höhere Inflation verfestigt", wird Powell laut einer vorab veröffentlichten Kopie seiner vorbereiteten Ausführungen vor dem Bankenausschuss des Senats am Dienstag sagen.

Stellvertretender Fed-Vorsitzender Clarida tritt zurück

Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, Richard Clarida, hat seinen Rücktritt erklärt. Seine Amtszeit läuft Ende diesen Monats aus. Sein Rücktritt folgt auf Fragen zu Finanztransaktionen, die er zu Beginn der Coronavirus-Pandemie durchgeführt hatte. Er ist ein enger Vertrauter von US-Notenbankpräsident Jerome Powell, der eine Schlüsselrolle bei der Ernennung Claridas durch den damaligen Präsidenten Donald Trump im April 2018 gespielt hat.

Wieland fordert EZB wegen Inflation zum Handeln auf

Der Wirtschaftsweise Volker Wieland hat die Europäische Zentralbank (EZB) aufgrund steigender Energiepreise zum Handeln aufgefordert. "Die EZB musste im Dezember ihre Inflationsprognose bereits nach oben korrigieren", sagte Wieland der Bild-Zeitung. "Für 2022 geht sie jetzt von 3,2 Prozent aus, zuvor waren es lediglich 1,7 Prozent. Eine derart hohe Korrektur gab es noch nie."

Rückläufiger Trend bei Insolvenzen in Deutschland hält an

Die Unternehmensinsolvenzen in Deutschland sind trotz der Corona-Krise weiter rückläufig. Ursächlich dafür dürften vor allem die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen sein. Im Oktober meldeten die deutschen Amtsgerichte 1.056 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 2,7 Prozent weniger als im Oktober des Vorjahres. Im Vergleich zum Oktober 2019, also vor der Corona-Krise, lag die Zahl der Unternehmensinsolvenzen um 33,7 Prozent niedriger.

Ärmere Haushalte geben anteilig deutlich mehr für Strom und Wärme aus

Die Energiekosten sind vor allem für ärmere Haushalte ein erheblicher Kostenfaktor - und das nicht erst seit der jüngsten Preissteigerung bei Gas oder Strom. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, gaben im Jahr 2020 Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 1.300 Euro im Schnitt 95 Euro für Wohnenergie aus. Das entsprach einem Anteil von 9,5 Prozent an den Konsumausgaben insgesamt.

Umweltverbände fordern in Brief an Scholz Nein zu EU-Taxonomie

Mehrere deutsche Umweltverbände haben in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und weitere Regierungsmitglieder ein klares Nein zu einer Einstufung von Atomkraft und fossilem Gas als "nachhaltig" auf EU-Ebene gefordert. Die EU-Kommission führe "die Taxonomie als Label für nachhaltige Zukunftsinvestitionen ad absurdum und sendet ein fatales internationales Signal", heißt es in dem Schreiben, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag.

EU-Parlamentspräsident David Sassoli im Krankenhaus in Italien gestorben

Der Präsident des EU-Parlaments, David Sassoli, ist in der Nacht zum Dienstag im Krankenhaus gestorben. Sein Sprecher Roberto Cuillo teilte am frühen Dienstagmorgen auf Twitter mit, dass der 65-jährige Italiener um 1.15 Uhr in einem Onkologie-Zentrum in Aviano in Italien gestorben sei. Sassoli befand sich dort seit mehr als zwei Wochen "wegen einer schweren Komplikation aufgrund einer Funktionsstörung des Immunsystems" in Behandlung, wie Cuillo am Montag erklärt hatte.

Rechnungsprüfer stellen EU-Hilfe für Westbalkan schlechtes Zeugnis aus

Die Unterstützung der EU für rechtsstaatliche Reformen in potenziellen Beitrittsländern auf dem westlichen Balkan zeigt nach Einschätzung der europäischen Rechnungsprüfer kaum Wirkung. "Trotz jahrzehntelanger politischer Unterstützung und finanzieller Hilfe der EU bestehen in vielen Ländern des Westbalkans weiterhin grundlegende Probleme", erklärte der EU-Rechnungshof. Die Unabhängigkeit der Justiz sei nicht gegeben, Korruption dafür weit verbreitet und die Meinungsfreiheit beeinträchtigt.

Umstrittener Präsident Ortega in Nicaragua für vierte Amtszeit vereidigt

Der umstrittene Präsident Daniel Ortega ist in Nicaragua für eine vierte Amtszeit vereidigt worden. Am Montagabend leisteten Ortega und seine Frau Rosario Murillo, die seine Stellvertreterin ist, ihre Amtseide. An der Amtseinführung des vom Westen sanktionierten Staatschefs nahmen unter anderem die Präsidenten Kubas und Venezuelas sowie Abgesandte aus China, Russland, Iran, Nordkorea und Syrien teil.

Nordkorea feuert mutmaßliche Rakete Richtung Ostchinesisches Meer

Nordkorea hat erneut eine mutmaßliche Rakete Richtung Ostchinesisches Meer abgefeuert. Der südkoreanische Generalstabschef teilte mit, dass die Streitkräfte eine "mutmaßliche ballistische Rakete" entdeckt hätten, die von Nordkorea aus in das Meer östlich der koreanischen Halbinsel gefeuert wurde. Der mutmaßliche Test erfolgte an dem Tag, an dem die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats über den jüngsten Raketentest Nordkoreas vergangene Woche diskutieren wollten.

Niederlande Inflationsrate Dez 5,7% - CBS

Niederlande Inflationsrate Nov war 5,2% - CBS

Australien Nov Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +7,3% (PROG: +3,7%)

