Kräftiger Anstieg bei Baupreisen für Wohngebäude

Der kräftige Anstieg der Baupreise für Wohngebäude hat sich fortgesetzt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland im Februar um 14,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im November 2021, dem vorherigen Berichtsmonat der Statistik, waren die Preise im Vorjahresvergleich bereits um 14,4 Prozent gestiegen.

Ifo-Institut: Baustoffknappheit nimmt deutlich zu

Die deutschen Baufirmen leiden nach Erhebungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung verstärkt unter Versorgungsengpässen. Wie aus den Umfragen des Instituts im März hervorgeht, meldeten im Hochbau 37,2 Prozent der Teilnehmenden Beeinträchtigungen, nach 23,5 Prozent im Februar. Auch im Tiefbau verschlechterte sich die Lage. 31,5 Prozent der Betriebe litten demnach unter Lieferengpässen. Im Vormonat lag der Anteil noch bei 17,5 Prozent.

Hotelbranche erholt sich im Februar von Corona-Krise

Die deutsche Hotel- und Beherbergungsbranche hat sich im Februar von der Corona-Krise erholt. Allerdings lagen die Übernachtungszahlen immer noch stark unter dem Vorkrisenniveau. Die Beherbergungsbetriebe verbuchten 18,8 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, war das eine Steigerung um 161,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, als aufgrund der Corona-Pandemie ein Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste galt.

IG Metall fordert wegen hoher Inflation deutliches Lohnplus

Die IG Metall will in der kommenden Tarifrunde ein deutliches Lohnplus fordern. In den Verhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie im Herbst werde die Gewerkschaft "auf die gestiegene Inflation lohnpolitisch reagieren", sagte der Chef der Industriegewerkschaft, Jörg Hofmann, der Augsburger Allgemeinen. Mit einer Einmalzahlung würden sich die Beschäftigten demnach nicht zufrieden geben. Erforderlich seien Lohnerhöhungen auch, um die Kaufkraft der Beschäftigten zu schützen, sagte Hofmann weiter.

EU-Staaten billigen Kohle-Embargo gegen Russland

Die 27 EU-Staaten haben das von der EU-Kommission vorgeschlagene Kohle-Embargo gegen Russland gebilligt. Die ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten brachten ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg, wie ein Vertreter der französischen EU-Ratspräsidentschaft mitteilte. Das nunmehr fünfte Sanktionspaket der EU sieht zudem unter anderem die Schließung europäischer Häfen für russische Schiffe sowie weitere Strafmaßnahmen gegen russische Banken vor.

Flüchtlinge aus Ukraine sollen mehr Unterstützung vom Bund bekommen

Bei der Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schlägt der Bund einen neuen integrationspolitischen Weg ein: Die Ankommenden aus der Ukraine sollen ab dem 1. Juni automatisch Anspruch auf Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Beratungen mit den Länderchefinnen und -chefs sagte. Die Ukraine-Flüchtlinge bekommen damit Zugang etwa zur Betreuung durch die Jobcenter und zu Sprachkursen. Darüber hinaus unterstützt der Bund die Länder mit einer Milliarden-Pauschale bei der Unterbringung und Integration.

Selenskyj: Situation in Borodjanka "viel schrecklicher" als in Butscha

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Situation in der Stadt Borodjanka nach dem Abzug der russischen Truppen als verheerend bezeichnet. Die Lage in der Stadt sei noch "viel schrecklicher" als im vor wenigen Tagen von der ukrainischen Armee zurückeroberten Butscha, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft an seine Landsleute. "Es gibt dort noch mehr Opfer der russischen Besatzer." Die ukrainische Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa hatte zuvor den Fund dutzender Leichen in Wohngebieten von Borodjanka gemeldet.

Finnischer Präsident rechnet mit baldigem Nato-Antrag seines Landes

Finnland steht nach Einschätzung seines Präsidenten Sauli Niinistö vor einem Mitgliedschaftsantrag bei der Nato. Er rechne mit einer "gewaltigen parlamentarischen Mehrheit" für einen entsprechenden Beitrittsantrag, sagte Niinistö der Süddeutschen Zeitung. Im Falle eines Antrags gehe er von einer "zügigen" Entscheidung der Nato aus. Finnland ist EU-, aber kein Nato-Mitglied. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Debatte über einen möglichen Beitritt zu dem Militärbündnis in Finnland neu entfacht.

Pro-russischer "Bürgermeister" spricht von 5.000 toten Zivilisten in Mariupol

Nach Angaben der von pro-russischen Kräften eingesetzten Stadtverwaltung von Mariupol sind bei den Kämpfen in der ukrainischen Hafenstadt bislang rund 5.000 Zivilisten getötet worden. Der "neue Bürgermeister" Konstantin Iwaschtschenko sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Tass, dass in der Stadt zudem "60 bis 70 Prozent" aller Wohnungen zerstört oder beschädigt seien. Iwaschtschenko schätzte außerdem, dass 250.000 Menschen die Stadt verlassen hätten, aber mindestens ebenso viele, wenn nicht sogar 300.000, noch in der Stadt seien. Die Ukraine schätzt hingegen, dass sich noch 100.000 Menschen in der Stadt befinden, in der die humanitäre Lage katastrophal ist.

USA: Putin hat Ziel der Eroberung Kiews aufgegeben

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat nach Ansicht der US-Regierung sein Ziel der Eroberung der ukrainischen Hauptstadt Kiew aufgegeben. "Putin dachte, er könne sehr schnell das Land Ukraine übernehmen, sehr schnell diese Hauptstadt einnehmen. Er hat sich geirrt", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einer Anhörung des Senatsausschusses für Streitkräfte im Kongress. "Ich glaube, Putin hat seine Bemühungen, die Hauptstadt einzunehmen, aufgegeben und konzentriert sich jetzt auf den Süden und Osten des Landes", bekräftigte Austin.

US-Kongress beschließt Ende der normalen Handelsbeziehungen zu Russland

Der US-Kongress hat wegen des Ukraine-Kriegs ein Ende der normalen Handelsbeziehungen zu Russland besiegelt. Senat und Repräsentantenhaus stimmten nahezu geschlossen dafür, Russland und auch Moskaus Verbündetem Belarus den Status als meistbegünstigte Nation zu entziehen. Das ebnet den Weg für Zollerhöhungen und weitere Handelsbeschränkungen. Die sogenannte Meistbegünstigung ist ein zentrales Prinzip in der internationalen Handelspolitik. Sie besagt im Wesentlichen, dass einem Land die selben Vorteile gewährt werden wie auch anderen Handelspartnern.

US-Senat bestätigt Ketanji Brown Jackson als Verfassungsrichterin

Die afroamerikanische Richterin Ketanji Brown Jackson zieht als erste schwarze Frau der US-Geschichte in den Supreme Court ein. Der Senat bestätigte die von US-Präsident Joe Biden nominierte Juristin mit einer Mehrheit von 53 zu 47 Stimmen für den Obersten Gerichtshof des Landes. Neben den 50 Senatoren von Bidens Demokraten stimmten auch drei Senatorinnen und Senatoren der oppositionellen Republikaner für Jackson.

RBA mahnt zu Wachsamkeit der Banken bei Kreditvergabe

Die Reserve Bank of Australia (RBA) sieht Verbesserungen in den Bilanzen der privaten Haushalte und der Unternehmen in den vergangenen sechs Monaten. Die australische Notenbank warnte die Banken aber auch davor, die Kreditvergabestandards angesichts der Aussicht auf höhere Zinssätze in naher Zukunft zu lockern. In ihrem jüngsten Bericht über die Finanzstabilität erklärte die RBA, dass die mittelfristigen systemischen Risiken weiterhin erhöht seien und es daher entscheidend sei, dass die Kreditvergabestandards streng bleiben.

Japan/Leistungsbilanz Feb nsb Überschuss 1,648 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,4368 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Feb nsb Überschuss 1,648 Bill JPY; -42,5% gg Vj

US/Verbraucherkredite Feb plus 41,9 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Jan revidiert plus 8,9 Mrd USD (vorl: plus 6,8 Mrd USD)

