GfK: Krieg und Inflation drücken Konsumklima auf Rekordtief

Das Konsumklima in Deutschland ist angesichts des Ukraine-Krieges und der hohen Inflation auf ein historisches Tief gestürzt. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Mai einen Rückgang ihres Indikators auf minus 26,5 Zähler von revidiert minus 15,7 (vorläufig: minus 15,5) Punkte im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang auf minus 16,3 Punkte prognostiziert. Damit fiel das Konsumklima auf einen neuen historischen Tiefststand und unterschritt das bisherige Rekordtief aus dem Frühjahr 2020 während des ersten Corona-Lockdowns deutlich.

Ifo-Beschäftigungsbarometer erholt sich im April

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im April auf 102,8 Punkte nach 102,1 im März geklettert. "Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland ist gestiegen", erklärte das Ifo Institut. "Die hohe Unsicherheit in der Wirtschaft durch den Angriff Russlands auf die Ukraine scheint keinen nachhaltigen Einfluss auf die Personalplanungen zu haben. Die Beschäftigung wird in Deutschland weiter steigen."

Gazprom stoppt Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien

Der russische Staatskonzern Gazprom stoppt ab Mittwoch seine Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien. Das polnische Erdgasunternehmen PGNiG teilte mit, es sei von Gazprom schriftlich darüber informiert worden, dass die Gaslieferungen an Polen über die Jamal-Pipeline ausgesetzt würden. Auch das bulgarische Unternehmen Bulgargas erhielt nach Angaben der Regierung in Sofia ein Schreiben, in dem die "Aussetzung" der russischen Gaslieferungen angekündigt worden sei.

Zahlreiche russische Angriffe im Osten und Süden der Ukraine

Die russische Armee hat ihre Offensive im Osten und Süden der Ukraine fortgesetzt. Die Truppen beschossen nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums die zweitgrößte Stadt Charkiw und starteten einen Angriff auf die Stadt Barwinkowe. Russland erklärte, es habe 32 ukrainische Militärziele, darunter vier Munitionsdepots, mit Raketen angegriffen. Dazu kamen demnach 33 Luftangriffe.

Putin hofft nach eigenen Worten auf Abkommen mit der Ukraine

Russlands Staatschef Wladimir Putin "hofft" nach eigenen Worten auf eine Beilegung des Konflikts mit der Ukraine auf dem Verhandlungsweg. "Trotz der Tatsache, dass der Militäreinsatz (in der Ukraine) andauert, hoffen wir immer noch, dass wir in der Lage sein werden, auf diplomatischem Wege Abkommen zu erreichen", sagte Putin während eines Treffens mit UN-Generalsekretär António Guterres. Russland lehne Verhandlungen nicht ab.

Frankreich/Verbrauchervertrauen Apr 88 (März: 90)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Apr PROGNOSE: 91

Schweden März Exporte 182,8 Mrd SEK

Schweden März Handelsbilanz Überschuss 4,7 Mrd SEK

Schweden März Importe 178,1 Mrd SEK

Schweden März Arbeitslosenquote 8,2%

Schweden März Arbeitslosenzahl 454.000

Schweden März Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,6%

Australien 1Q Verbraucherpreise +2,1% gg Vorquartal (PROGNOSE: +1,7%)

Australien 1Q Verbraucherpreise +5,1% gg Vorjahr (PROGNOSE: +4,6%)

