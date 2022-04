Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bank of Japan will Anleiherenditen weiter deckeln - Yen fällt

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Entschlossenheit bekräftigt, die Zinsen in Japan trotz deutlich höherer Inflation nicht steigen zu lassen. Die Zentralbank erklärte, sie werde an jedem Geschäftstag zehnjährige japanische Staatsanleihen zu einer Rendite von 0,25 Prozent kaufen, um sicherzustellen, dass die Rendite dieses Niveau nicht überschreitet. Sie hat in diesem Monat bereits häufig interveniert, um diese Obergrenze zu wahren. Der Yen fiel auf die Nachricht hin auf etwa 129,80 Yen zum Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit April 2002.

EZB moniert monetäre Finanzierung durch Schuldenerlasse

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat darauf hingewiesen, dass nationale Zentralbanken des Euroraums verbotene monetäre Finanzierung betreiben. In ihrem Jahresbericht für 2021 führt sie neben den "Dauerproblemen" Budapester Börse und irischer Bankenrettungsfonds "Spenden" durch Zentralbanken an den Internationalen Währungsfonds (IWF) auf und fordert "korrigierende Maßnahmen".

EZB ersetzt Target2 im November durch T2

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihr Großbetragszahlungssystem Target2 durch ein neues System ersetzen. Wie aus dem EZB-Jahresbericht für 2021 hervorgeht, sollen damit auch Software-Probleme behoben werden, die 2020 zu fünf "Vorfällen" führten. "2022 wird das Eurosystem Target2 durch T2 ersetzen", heißt es in dem Bericht. T2 soll demnach aus einem neuen System für die Echtzeit-Brutto-Abwicklung von Zahlungen sowie einem zentralen Liquiditätsmanagement bestehen, das das Liquiditätsmanagement für alle Target-Dienste optimiert.

Studie: Deutschland weltweit größter Abnehmer von russischer Energie

Deutschland ist laut einer neuen Studie seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mit 9,1 Milliarden Euro der mit Abstand weltweit größte Einkäufer von russischem Gas, Kohle und Öl. Nach einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Forschungsorganisation Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) hat Russland seit Kriegsbeginn am 24. Februar für seine weltweiten Energieexporte insgesamt rund 63 Milliarden Euro eingenommen. Die Organisation machte sich für ein Energieembargo gegen Russland stark, um dem Land wegen seines Angriffskriegs wirtschaftlich zu schaden.

CSU-Landtagsfraktion jetzt für Lockerung der Abstandsregeln für Windräder

Die CSU-Landtagsfraktion hat für eine Lockerung der bisherigen strengen 10H-Abstandsregel für Windkraftanlagen gestimmt. Nach einer mehrstündigen Diskussion stimmten die Abgeordneten dafür, dass in bestimmten Gebieten der Mindestabstand von Windrädern zu Wohnhäusern auf 1.000 Meter sinken soll, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Anschluss vor Journalisten sagte. Er erhoffe sich, dass nun etwa bis zu 800 neue Windräder entstehen werden. Söder hatte ursprünglich ein Ziel von 500 Windrädern plus X ausgegeben.

EU-Kommission sieht Ende der "akuten" Phase der Corona-Pandemie gekommen

Die EU-Kommission sieht Europa am Ende der "akuten" Phase der Corona-Pandemie angelangt. "Wir treten in eine neue Phase der Pandemie ein, indem wir aus dem Notfallmodus in ein tragfähigeres Management von Corona übergehen", erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch. Ihre Behörde empfahl den EU-Mitgliedstaaten, das derzeit niedrigere Niveau der Corona-Infektionen zur Stärkung der Gesundheitssysteme und der Pandemievorsorge zu nutzen. Es sei weiterhin Vorsicht geboten, erkärte von der Leyen. "Die Infektionszahlen in der EU sind weiterhin hoch, und weltweit sterben immer noch viele Menschen an Covid-19." Auch könnten neue Varianten auftreten und sich ausbreiten.

Russische Truppen lösen Demonstration in Cherson gewaltsam auf

In der von russischen Truppen besetzten Stadt Cherson in der Südukraine haben Soldaten nach ukrainischen Angaben eine Demonstration gewaltsam aufgelöst. Wie die ukrainischen Streitkräfte mitteilten, setzten die "Besatzer Tränengasgranaten gegen ukrainische Demonstranten ein". Mehrere der Protestteilnehmer wurden demnach "verletzt und festgenommen". Cherson war die erste größere Stadt, die russische Truppen zu Beginn der Invasion Ende Februar eingenommen hatten. In der umkämpften zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw im Osten starben indessen mindestens drei Menschen bei Bombenangriffen und 15 wurden verletzt, wie der Gouverneur Oleg Synegubow erklärte.

Microsoft: Russische Hacker verüben über 200 Cyberattacken auf Ukraine

Mit Russland verbündete Hackergruppen sind laut eines Berichts des US-Technologiekonzerns Microsoft für mehr als 200 Cyberangriffe auf die Ukraine verantwortlich. "Seit kurz vor der Invasion haben wir mindestens sechs verschiedene mit Russland verbündete nationalstaatliche Akteure gesehen, die mehr als 237 Operationen gegen die Ukraine gestartet haben", erklärte Microsoft. Demnach seien die Angriffe im Netz oft mit Angriffen auf dem Schlachtfeld koordiniert.

Polens Regierung gut für russischen Gas-Lieferstopp vorbereitet

Polens Regierung sieht sich auf den russischen Gas-Lieferstopp gut vorbereitet. "Wir haben uns schon seit Jahren gut auf dieses Szenario vorbereitet und schon seit 2015 schrittweise unsere Abhängigkeit von russischem Erdgas um etwa 20 Prozent zurückgefahren", sagte der polnische Vizeaußenminister Szymon Szynkowski vel Sek den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Erdogan weist Forderungen nach Freilassung Kavalas zurück

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Forderungen nach einer Freilassung des zu lebenslanger Haft verurteilten Kulturförderers Osman Kavala eine Absage erteilt. Das Urteil habe "bestimmte Kreise sehr beunruhigt", sagte Erdogan am Mittwochabend. Er betonte jedoch, dass sich alle an die Gerichtsentscheidung halten müssten. "Ob Sie das tun oder nicht, das Urteil wird vollstreckt werden."

Biden reist im Mai nach Japan und Südkorea

US-Präsident Joe Biden will im Mai nach Südkorea und Japan reisen. Wie das Weiße Haus am Mittwoch mitteilte, wird Biden vom 20. bis 24. Mai mit den Staats- und Regierungschefs der beiden Länder zusammentreffen, um "das felsenfeste Engagement der Regierung für einen freien und offenen Indopazifik und für die vertraglichen Bündnisse der USA mit der Republik Korea und Japan zu fördern".

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden März Einzelhandelsumsatz +0,2% gg Vormonat

Schweden März Einzelhandelsumsatz +1,2% gg Vorjahr

Schweden März Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: -0,4% gg Vormonat

Schweden März Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +1,3% gg Vorjahr

Norwegen Feb Arbeitslosenquote bereinigt 3,1%

Japan/Industrieproduktion März +0,3% (PROG: +0,5%) gg Vm

Japan/Industrieproduktion Jan-März +0,8% gg Vq

Japan/Einzelhandelsumsatz März +0,9% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte März +1,5% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)