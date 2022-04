Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stärkster Anstieg der Importpreise seit 1974

Die Importpreise in Deutschland sind im März stärker gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, lagen die Einfuhrpreise um 31,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Das ist die höchste Jahresrate seit September 1974, als die Preise im Zusammengang mit der ersten Ölpreiskrise kräftig stiegen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg von 27,7 Prozent prognostiziert.

Ifo-Institut: Leichter Rückgang beim Materialmangel in der Industrie

Der Materialmangel in der deutschen Industrie hat sich laut einer Umfrage des Ifo-Instituts geringfügig entspannt. Dies deute aber aufgrund des anhaltenden Kriegs in der Ukraine und der Situation in China noch nicht auf eine durchgreifende Verbesserung für die kommenden Monate hin, erklärte das Münchner Institut. Demnach klagten im April 75,0 Prozent der Firmen über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen. Im März waren es noch 80,2 Prozent.

Frankreichs HVPI-Inflation steigt im April auf 5,4 Prozent

Die französische Inflation ist im April gestiegen. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresteuerung kletterte auf 5,4 von 5,1 Prozent im März, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 5,1 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent. Die Prognose hatte auf 0,2 Prozent gelautet.

Frankreichs Wirtschaft stagniert im ersten Quartal

Die französische Wirtschaft trat im ersten Quartal 2022 auf der Stelle, da die Inlandsnachfrage trotz der Lockerung der Coronavirus-Beschränkungen schwach blieb. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistikamt Insee in einer ersten Schätzung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet.

Österreichs Wirtschaft wächst im ersten Quartal kräftig

Die österreichische Wirtschaftsleistung hat im ersten Quartal 2022 dank einer guten Industriekonjunktur kräftig zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Jahresvergleich lag das BIP um 8,7 Prozent höher.

Scholz setzt Russlands Angriff auf Ukraine mit Angriff auf Demokratie gleich

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt den russischen Angriff auf die Ukraine mit einem Angriff auf die Demokratie gleich. Russlands Staatschef Wladimir Putin verfolge "nicht nur das Ziel, die Ukraine zu zerstören. Sein Krieg richtet sich gegen alles, was Demokratie ausmacht: Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, Selbstbestimmung, Menschenwürde", schrieb Scholz in einem Gastbeitrag für die Zeitung Welt.

Lindner plant für 2023 steuerliche Entlastung wegen kalter Progression

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will die Beschäftigten im kommenden Jahr angesichts der hohen Inflation entlasten. Im Herbst wolle er einen Vorschlag zum Kampf gegen die kalte Progression machen, wie er der Bild-Zeitung sagte. Der Staat dürfe "sich nicht an Gehaltserhöhungen bereichern, die nur den Preisanstieg ausgleichen. Deshalb werde ich im Herbst einen fairen Vorschlag machen, wie wir diese kalte Progression bekämpfen", sagte Lindner. Dann gebe es mehr Klarheit über die Preisentwicklung.

Spanische Regierung bringt Hilfspaket für Bürger nur knapp durchs Parlament

Die spanische Regierung hat trotz des Widerstandes der katalanischen Separatisten ihr Hilfspaket zur Abfederung der Folgen der hohen Inflation und des Ukraine-Krieges durch das Parlament gebracht. Eine knappe Mehrheit von 176 zu 172 Abgeordneten stimmte für das 6 Milliarden Euro schwere Paket. Unter anderem stimmten die baskischen Separatisten dafür, was den Verlust der im Normalfall mit der Regierung verbündeten katalanischen Separatisten ausglich.

Erdogan erstmals seit Ermordung Khashoggis in Saudi-Arabien

Erstmals seit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul vor dreieinhalb Jahren ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zu Gesprächen in Saudi-Arabien. Wie die staatliche saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA berichtete, sprach Erdogan mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman über Möglichkeiten, die Beziehungen "in allen Bereichen auszubauen". SPA-Bilder zeigten, wie Erdogan den Kronprinzen umarmt.

Mehr als 40 Verletzte bei erneuten Zusammenstößen in Jerusalem

Bei erneuten Zusammenstößen zwischen palästinensischen Demonstranten und der israelischen Polizei sind in Jerusalem nach Angaben von Rettungskräften dutzende Menschen verletzt worden. Der palästinensische Rote Halbmond meldete am Freitag 42 Verletzte. Von ihnen seien 22 in ein Krankenhaus gebracht worden. Die israelische Polizei erklärte, "Randalierer" hätten auf dem Gelände um die Al-Aksa-Moschee mit Steinen und Feuerwerkskörpern geworfen, unter anderem in Richtung der Klagemauer.

U-Ausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols plant öffentliche Anhörungen im Juni

Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols will im Juni öffentliche Anhörungen veranstalten. Es würden Zeugen befragt und Beweismittel vorgeführt, sagte der Vorsitzende des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses, Bennie Thompson. Er versprach: "Wir werden erzählen, was passiert ist" am 6. Januar 2021, als Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump den Sitz des US-Parlaments gestürmt hatten.

Mexikanischer Präsident schlagt Wahlreform vor

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador will das Wahlsystem reformieren. "Wir wollen eine echte und wahre Demokratie im Land und ein Ende des Wahlbetrugs", sagte er. Sein Plan sieht vor, die Zahl der Abgeordneten des Unterhauses von 500 auf 300 zu verringern und die nach dem Verhältniswahlrecht gewählten Abgeordneten zu streichen. Die Zahl der Senatoren soll von 128 auf 96 reduziert werden.

Peruanische Regierung kauft gesamte Koka-Ernte auf

Die peruanische Regierung hat angekündigt, im Kampf gegen Drogenhandel den gesamten Bestand an Kokablättern - dem Hauptbestandteil von Kokain - aufzukaufen. "Es ist unerlässlich, mindestens ein Jahr lang Kokablätter von den bereits registrierten Erzeugern und denjenigen zu kaufen, die in das neu geschaffene Register aufgenommen werden", sagte der Chef des peruanischen Kabinetts, Aníbal Torres.

Frankreich/Privater Konsum März -1,3% gg Vm; -2,4% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum März PROGNOSE +0,7% gg Vm; -0,3% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Feb rev +0,9% (vorl: +0,8%) gg Vm

GB/Nationwide Hauspreisindex Apr +0,3% gg Vm; +12,1% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,7% gg Vm: +12,5% gg Vj

Südkorea Index Frühindikatoren März 99,5 (Feb: 99,8)

