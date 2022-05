Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Australische Notenbank erhöht Leitzins erstmals seit 2010

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat am Dienstag zum ersten Mal seit November 2010 den offiziellen Leitzins angehoben, um die höchste Inflation seit 20 Jahren einzudämmen. Der offizielle Leitzins wurde von einem Rekordtief von 0,10 Prozent auf 0,35 Prozent angehoben. Dieser Schritt fiel stärker aus als von vielen Ökonomen erwartet, wobei die RBA signalisierte, dass in den kommenden Monaten mit weiteren Erhöhungen zu rechnen sei.

Erwerbstätigkeit in Deutschland übertrifft Vor-Corona-Niveau

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland hat im März höher als vor Beginn der Corona-Pandemie gelegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren im Berichtsmonat rund 45,2 Millionen Personen erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 85.000 bzw. 0,2 Prozent mehr als im Vormonat und 41.000 bzw. 0,1 Prozent mehr als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Corona-Krise in Deutschland.

Ifo-Institut: Bezugsquellen aus Russland und Ukraine schwer zu ersetzen

Deutsche Unternehmen können Importe aus Russland, der Ukraine oder Belarus laut einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung nur schwer ersetzen. Nur 13,8 Prozent der Industriefirmen mit Lieferproblemen aus diesen Ländern könnten ihre Bezugsquellen demnach kurzfristig komplett ersetzen, so das Institut. Für 43,4 Prozent sei dies nur teilweise möglich. Weitere 16,3 Prozent antworteten, andere Bezugsquellen seien wirtschaftlich nicht sinnvoll, und 13,8 Prozent erklärten, dies sei gar nicht möglich. "Der Wechsel von Bezugsquellen bereitet vielen Unternehmen Kopfzerbrechen", sagte Ifo-Forscher Klaus Wohlrabe. "Jahrelang erprobte Lieferketten und Produktionsprozesse lassen sich oft kurzfristig nicht umorganisieren."

Italien beschließt Entlastungspaket für Haushalte und Unternehmen

Die italienische Regierung hat ein Entlastungspaket in Höhe von 14 Milliarden Euro beschlossen, um die gestiegenen Energiekosten für Haushalte und Unternehmen abzufedern. Die Maßnahmen kämen zu bereits angekündigten Maßnahmen in Höhe von 15,5 Milliarden Euro hinzu, "sodass wir insgesamt fast 30 Milliarden Euro oder zwei Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts erreichen", sagte Ministerpräsident Mario Draghi am Montag nach einer Kabinettssitzung.

Italien stützt Benzinpreis bis Juli mit 30 Cent pro Liter

Angesichts der Preisexplosion an den Tankstellen in Folge des Ukraine-Kriegs will Italien den Benzinpreis bis Juli mit einer Steuererleichterung von 30 Cent pro Liter stützen. Dies teilte die Regierung am Montag nach einer Kabinettssitzung mit. Die ursprünglich nur für einen Monat beschlossene Maßnahme werde bis Juli verlängert.

Scholz: Aufhebung von russischen Sanktionen nur bei Rückzug aus Ukraine

Die Sanktionen des Westens gegen Russland werden laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nur dann aufgehoben, wenn die Ukraine ein Friedensabkommen unterstützt und sich Russland aus den besetzten ukrainischen Gebieten zurückzieht. In einem Interview mit dem ZDF sagte Scholz, dass man einen Sieg Russlands verhindern müsse. Außerdem verteidigte Scholz seine Ukraine-Politik und wies den Vorwurf des zögerlichen Handelns zurück. Es gelte, "besonnen und mit klarem Verstand" zu handeln.

FDP-Generalsekretär vor Kabinettsklausur gegen weitere Entlastungspakete

Vor Beginn der zweitägigen Klausurtagung des Bundeskabinetts hat sich FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai dagegen ausgesprochen, weitere Entlastungspakete für die Bürger zu schnüren. "Der Staat wird nicht in der Lage sein, dauerhaft mit den höheren Energiepreisen, die jetzt entstehen, mitzuhalten", sagte Djir-Sarai den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Dienstag. "Das wird nicht funktionieren."

SÜDKOREA

Verbraucherpreise Apr +4,8% (PROG: +4,4%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Apr +0,7% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Apr +3,1% gg Vorjahr, +0,4% gg Vormonat

