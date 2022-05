Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bullard: Für zwei weitere Zinserhöhungen um 50 Basispunkte

Der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, erklärte am Mittwoch, er sei mit dem Plan zufrieden, die Zinssätze bei den nächsten beiden Sitzungen um jeweils 50 Basispunkte anzuheben. Bullard gehörte in diesem Jahr zu den führenden Befürwortern aggressiver Zinserhöhungen. "Wir haben einen Plan, der 50 Basispunkte bei der vergangenen Sitzung und auch bei zukünftigen Sitzungen vorsieht", sagte Bullard in einem Interview auf Yahoo Finance.

Deutsche Exporte nach Russland im März eingebrochen

Die deutschen Exporte nach Russland sind im März wegen der Sanktionen infolge des Angriffskrieges gegen die Ukraine eingebrochen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden Waren im Wert von 1,0 Milliarden Euro nach Russland exportiert, das waren 58,7 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im Februar waren die Exporte nach Russland noch um 16,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen.

Britische Wirtschaft verliert im ersten Quartal an Dynamik

Die britische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2022 weiter gewachsen, wenn auch mit einem geringeren Tempo als im letzten Quartal 2021. Im März zeigen sich Anzeichen einer nachlassenden Dynamik, da die hohe Inflation den Konsum immer stärker belastet. Das britische Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Januar bis März um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, teilte das Office for National Statistics in einer ersten Schätzung mit.

Lindner: Staat verfügt dieses Jahr über wenig zusätzlichen Spielraum

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor dem am Nachmittag erwarteten Ergebnis der Steuerschätzung Hoffnungen auf zusätzliche Ausgaben im Haushalt gedämpft. "In diesem Jahr wird der Staat, der Bund, über wenig zusätzlichen Spielraum verfügen", sagte Lindner im ARD-Morgenmagazin. Er verwies auf das auf den Weg gebrachte Entlastungspaket mit einem Steuerrabatt an der Zapfsäule und das 9-Euro-Ticket im Öffentlichen Nahverkehr.

Bundesregierung kann keinen Zeitplan für Gepard-Lieferung enennen - Zeitung

Die Bundesregierung verzögert offenbar die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, indem sie die Regierung in Kiew über die Abläufe im Unklaren lässt. Bislang hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) der ukrainischen Regierung zumindest nicht mitgeteilt, dass Kiew die Flugabwehrpanzer Gepard selbst bei dem Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW) bestellen müsse. Das erfuhr die Zeitung Die Welt aus Kiewer Regierungskreisen.

Spanien und Marokko vereinbaren Wiederöffnung von Grenzen zu Ceuta und Melilla

Spanien und Marokko haben die Wiederöffnung der Grenzen zu den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla vereinbart. "Wir haben eine endgültige Einigung darüber erzielt, dass die Landgrenzen zu Ceuta und Melilla in den nächsten Tagen wieder geöffnet werden", sagte der spanische Außenminister José Manuel Albares bei einem Treffen in Marrakesch. Demnach sind vor der tatsächlichen Grenzöffnung allerdings noch "praktische Fragen" zu klären.

Finnlands Präsident: Möglicher Nato-Beitritt richtet sich "gegen niemanden"

Ein möglicher Nato-Beitritt Finnlands würde sich laut Präsident Sauli Niinistö "gegen niemanden" richten. "Wenn Finnland seine Sicherheit erhöht, geht das nicht auf Kosten anderer", sagte Niinistö in Helsinki. Bei einem Besuch des britischen Premierministers Boris Johnson unterzeichneten die beiden Politiker eine gegenseitige militärische Beistandserklärung ihrer Länder.

Russland sanktioniert westliche Energiefirmen

Russland hat Sanktionen gegen mehr als 30 Energiefirmen in der Europäischen Union (EU), den USA und in Singapur verhängt. Auf der vom Kreml veröffentlichten Liste finden sich unter anderem eine ganze Reihe von Unternehmen von Gazprom Germania. Für den deutschen Tochterkonzern des staatlichen russischen Energieriesen Gazprom hatte das Bundeswirtschaftsministerium Anfang April die Bundesnetzagentur vorübergehend als Treuhänderin eingesetzt.

EU warnt in Japan vor "bedrohlicher" Zusammenarbeit Russlands mit China

Die Spitzen der EU haben bei einem Gipfeltreffen in Japan vor den negativen Auswirkungen der Zusammenarbeit zwischen Russland und China für die Weltgemeinschaft gewarnt. Russland "ist heute mit seinem barbarischen Krieg gegen die Ukraine und seinem beunruhigenden Pakt mit China die direkteste Bedrohung für die Weltordnung", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach Gesprächen mit dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida.

Gesetzentwurf der US-Demokraten für Abtreibungsrecht in Senat gescheitert

Die US-Demokraten sind mit einem Versuch gescheitert, das Recht auf Abtreibungen in einem Bundesgesetz festzuschreiben. Bei einer prozeduralen Abstimmung im Senat votierten nur 49 der 100 Senatoren dafür, sich weiter mit dem Gesetzestext zu befassen. Damit wurde die in diesem Fall erforderliche Mehrheit von 60 Stimmen klar verpasst.

USA und China uneinig im UN-Sicherheitsrat wegen Nordkorea

Die USA und China haben im UN-Sicherheitsrat um den richtigen Umgang mit einem laut US-Angaben kurz bevorstehenden nordkoreanischen Atomtest gestritten. "Wir müssen das Sanktionsregime stärken und nicht an einer Lockerung der Sanktionen interessiert sein", betonte die US-Botschafterin bei der UNO, Linda Thomas-Greenfield, bei einer Dringlichkeitssitzung. Der chinesische UN-Botschafter Zhang Jun erwiderte hingegen, zusätzliche Sanktionen könnten Pjöngjang erst "zu proaktiveren Maßnahmen zwingen".

Nordkorea vermeldet ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie

Das international isolierte Nordkorea hat den ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vor über zwei Jahren vermeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA erklärte, es handle sich um einen "schweren nationalen Notfall". Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un kündigte landesweite Lockdowns an. KCNA zufolge stimmten Proben von Patienten, die am Sonntag in der Hauptstadt Pjöngjang mit Fieber erkrankt waren, mit der hochansteckenden Omikron-Variante BA.2 überein.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Leistungsbilanz März nsb Überschuss 2,549 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,7523 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz März nsb Überschuss 2,549 Bill JPY; +2,8% gg Vj

Philippinen BIP 1Q +8,3% gg Vorjahr (PROG +6,7%)

Philippinen BIP 1Q +1,9% gg Vorquartal

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)