Deutscher Einzelhandelsumsatz für März nach oben revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels haben sich im März besser entwickelt als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,9 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 0,1 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 1,7 Prozent niedriger.

Arbeitsminister Heil warnt vor neuer Wirtschaftskrise und Stagflation

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat vor einer neuen Wirtschaftskrise und Stagflation in Deutschland durch ein mögliches Gasembargo gewarnt. In einem Interview mit der Rheinischen Post stellte Heil zudem bei anhaltend hoher Inflation weitere Entlastungen in Aussicht. "Ein einseitiges Gasembargo Deutschlands gegenüber Russland etwa würde uns in eine Doppel-Krise stürzen, dann wären wir in einer Stagflation, also in einer Wirtschaftskrise und noch stärker steigenden Preisen", sagte Heil der Zeitung.

Powell: "Weiche Landung" nicht alleine in der Hand der Fed

Die US-Notenbank hat es nach den Worten ihres Chairman Jerome Powell nicht völlig in der eigenen Hand, ob ihre straffere Geldpolitik die Wirtschaft in eine Rezession führen wird oder nicht. Powell sagte in einem Radiointerview: "Die Frage, ob wir eine weiche Landung hinbekommen oder nicht, kann tatsächlich von Faktoren abhängen, die wir nicht selbst kontrollieren", sagte Powell. Was die Fed kontrollieren könne, sei die Nachfrage in der Wirtschaft. Sie werde versuchen, "die Nachfrage so zu mäßigen, dass der Arbeitsmarkt wieder ins Gleichgewicht kommt und die Inflation wieder auf 2 Prozent sinkt", sagte er.

Senat bestätigt Powells zweite Amtszeit

Der US-Senat hat den Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell für eine zweite vierjährige Amtszeit bestätigt. Sie dürfte ebenso schwierig werden wie seine erste Amtszeit, da die Zentralbank mit der höchsten Inflation seit 40 Jahren konfrontiert ist. Powells Nominierung wurde am Donnerstag mit 80 zu 19 Stimmen aus beiden Parteien angenommen.

Kuroda: Bank of Japan hält an lockerer Geldpolitik fest

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, hat den geldpolitischen Kurs der Notenbank bekräftigt. "Es wird erwartet, dass die Inflationsrate kurzfristig auf etwa 2 Prozent ansteigt, aber dies wird von den Energiepreisen bestimmt und ist nicht nachhaltig", erklärte Kuroda in einer Rede. "Die Notenbank ist daher nicht der Ansicht, dass eine Verringerung der derzeitigen geldpolitischen Lockerung angemessen ist", ergänzte er.

Entscheidung über Marder-Lieferung hängt im Kanzleramt - Zeitung

Die grün geführten Ministerien Auswärtiges und Wirtschaft, die im Bundessicherheitsrat sitzen, haben intern bereits vor Wochen signalisiert, dass sie einer Lieferung von Marder-Schützenpanzern an die Ukraine nicht im Weg stehen würden, berichtet die Bild-Zeitung. Doch die finale Entscheidung aus dem Kanzleramt blieb bislang aus. Dabei könnte der Rüstungskonzern Rheinmetall die ersten kampffähigen Modelle bereits innerhalb der nächsten zwei Wochen liefern.

UNHCR: Mehr als sechs Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind mehr als sechs Millionen Menschen aus dem Land geflohen. Das UN-Flüchtlingswerk UNHCR gab die Gesamtzahl der Geflüchteten bis zum 11. Mai mit 6.029.705 an. Mehr als die Hälfte der Menschen floh ins benachbarte Polen.

Serbien reagiert wütend auf kosovarischen Mitgliedschaftsantrag bei Europarat

Serbien hat wütend auf die Bewerbung des Kosovo um Aufnahme in den Europarat reagiert. Sein Land werde "alles tun", um "auf friedlichem und diplomatischen Wege" gegen das Vorhaben Pristinas vorzugehen, sagte Präsident Aleksandar Vucic im Fernsehen. "In den kommenden Wochen werden wir unser Bestes geben, um zu zeigen, dass wir kämpfen und unser Land bewahren können". Für Freitag berief Vucic eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrates ein.

EU und Katar wollen Atom-Gespräche mit Iran voranbringen

Die EU und das Emirat Katar bemühen sich um Fortschritte bei den Atom-Gesprächen mit dem Iran. Es brauche eine Einigung, die für alle "fair" ist, sagte der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, bei einem Treffen mit Irans Staatsspitze in Teheran. Der EU-Unterhändler Enrique Mora setzte seine Gespräche im Iran fort. Aus Diplomatenkreisen wurde jedoch Skepsis hinsichtlich einer baldigen Einigung geäußert.

