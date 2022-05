Fed-Protokoll zeigt Dringlichkeit höherer Zinsen zur Inflationsbekämpfung

Die US-Notenbanker sind bei ihrer Ratssitzung am 3. und 4. Mai der Auffassung gewesen, die Zinssätze müssten auf jeder ihrer nächsten beiden Sitzungen um einen halben Prozentpunkt erhöht werden. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Sitzung weiter hervorgeht, erörterten die Notenbanker die Möglichkeit, die Zinssätze auf ein Niveau anzuheben, das hoch genug ist, um das Wirtschaftswachstum absichtlich zu verlangsamen, um die hohe Inflation zu drücken.

CBO sieht Abkühlung bei US-Inflation und Wirtschaftswachstum

Nach Schätzungen des Congressional Budget Office (CBO) werden sich Inflation und Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten im Laufe dieses Jahres und 2023 abkühlen. Das spiegele eine Wirtschaft wider, die sich in einer Phase des Übergangs befinde. Die Haushalts- und Wirtschaftsprognosen der überparteilichen Behörde kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die US-NOtenbank begonnen hat, die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, was nach Ansicht von Ökonomen wahrscheinlich zu einer Verlangsamung der Wirtschaft - und möglicherweise zu einer Rezession in den führen könnte.

Russland erwägt Lockerung der Häfen-Blockade am Schwarzen Meer

Russland ist offenbar bereit, die Blockade der ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer zu lockern, wenn die Sanktionen gegen Moskau aufgehoben werden. Andrej Rudenko, stellvertretender russischer Außenminister, erklärte, man sei bereit, einen humanitären Korridor einzurichten, der Schiffen, die Lebensmittel aus den Häfen transportieren, eine sichere Durchfahrt ermöglichen würde. Im Gegenzug müssten die Länder die Sanktionen gegen Russland aufheben. Ein solcher Schritt könnte die Getreideexporte steigern und dazu beitragen, die steigende Lebensmittelinflation und -knappheit zu lindern.

Deutsche Bahn will Ukraine stärker beim Getreideexport unterstützen

Die Deutsche Bahn (DB) will die Ukraine stärker beim Getreideexport unterstützen. "Angesichts der drohenden Hungersnot in Teilen der Welt und des enormen Bedarfs, Millionen von Tonnen ukrainisches Getreide in die Welt zu exportieren, werden wir als DB Cargo in Abstimmung mit dem Bund weitere Aufträge und Zugfahrten organisieren", sagte DB-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RNDg).

WTO kritisiert Beschränkung von Lebensmittelexporten durch einige Staaten

Die Chefin der Welthandelsorganisation (WTO) hat angesichts der globalen Nahrungsmittelkrise an die einzelnen Länder appelliert, die Ausfuhr von Grundnahrungsmitteln nicht einzuschränken. "Wir versuchen, den Mitgliedern auch in Bezug auf Exportverbote und -beschränkungen zu sagen, dass sie sich zurückhalten sollen", sagte Ngozi Okonjo-Iweala am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. "Wir wollen nicht, dass sich die Situation verschlimmert und zu Preisspitzen führt."

Washington setzt Abstimmung im UN-Sicherheitsrat zu Sanktionen gegen Nordkorea an

Nach dem Test einer mutmaßlichen Interkontinentalrakete durch Nordkorea haben die USA eine Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über schärfere Sanktionen gegen das kommunistische Land angesetzt. Die USA, die noch bis Ende Mai den Vorsitz führen, haben die Abstimmung für Donnerstagnachmittag angesetzt. Unter anderem wollen sie die Beschränkungen für Öl-Importe verschärfen.

Australische Unternehmensinvestitionen 1Q bleiben hinter Erwartungen zurück

Die australischen Unternehmensinvestitionen waren im ersten Quartal schwächer als erwartet, was Zweifel am Tempo des Wirtschaftswachstums aufkommen lässt. Die Unternehmensinvestitionen fielen um 0,3 Prozent gegenüber dem vierten Quartal, teilte das australische Statistikamt mit. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal gerechnet. Die Investitionen in Gebäude und Bauten gingen um 1,7 Prozent zurück, während die Investitionen in Ausrüstungen, Anlagen und Maschinen um 1,2 Prozent stiegen.

