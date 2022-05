Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Industriegewinne leiden im April massiv unter Lockdown

Chinas Industrie hat wegen der Covid-19-Lockdowns in Schanghai und anderen Städten des Landes im April deutlich weniger verdient. Wie das Nationale Amt für Statistik am Freitag mitteilte, sanken die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen im April um 8,5 Prozent, nachdem sie im März noch um 10,6 Prozent gestiegen waren. Bezogen auf die ersten vier Monate blieb ein Plus von 3,5 Prozent - 5 Prozentpunkte weniger als nach dem ersten Quartal.

Selenskyj wirft Russland "Völkermord" im Donbass vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau "Völkermord" in der Ostukraine vorgeworfen, während die russische Armee ihre Angriffe rund um die Stadt Sewerodonezk intensivierte. Im Donbass betreibe Russland "eine offensichtliche Politik des Völkermords", sagte Selenskyj in seiner täglichen Fernsehansprache. Auch die Großstadt Charkiw im Norden der Ukraine wurde am Donnerstag erneut Ziel von Angriffen, neun Menschen starben. Die russische Offensive könnte dazu führen, dass die Donbass-Region "unbewohnbar" wird, sagte Selenskyj. Er warf Moskau vor, die ukrainischen Städte in Schutt und Asche legen zu wollen.

Moskau stellt Getreidelieferungen im Gegenzug für Ende von Sanktionen in Aussicht

Russland hat sich zu Maßnahmen gegen die Nahrungsmittelkrise bereiterklärt, falls der Westen seine Sanktionen gegen Moskau aufhebt. Präsident Wladimir Putin habe in einem Telefonat mit dem italienischen Regierungschef Mario Draghi betont, dass Russland bereit sei, "durch den Export von Getreide und Düngemitteln einen wesentlichen Beitrag zur Überwindung der Nahrungsmittelkrise zu leisten, sofern die politisch motivierten Beschränkungen des Westens aufgehoben werden", teilte der Kreml mit.

Polens Parlament beschließt Auflösung von Disziplinarkammer

Das polnische Parlament hat die Abschaffung der umstrittenen Disziplinarkammer am Obersten Gerichtshof beschlossen. Die Kammer, die Richter bestrafen und entlassen konnte, steht im Zentrum des seit Jahren andauernden Konflikts um die Justizreformen der nationalkonservativen polnischen Regierung. Die Mitglieder des Gremiums wurden vom Landesjustizrat ernannt, der von der Politik kontrolliert wird. Brüssel warf Warschau vor, mit der Disziplinarkammer die Unabhängigkeit der Justiz zu untergraben - und somit gegen einen Grundwert der Europäischen Union zu verstoßen.

Frankreich und Australien setzen auf Neustart der bilateralen Beziehungen

Frankreich und Australien setzen nach dem U-Boot-Streit zwischen beiden Ländern im vergangenen Jahr auf einen Neuanfang der bilateralen Beziehungen. In einem Telefonat vereinbarten Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der neue australische Regierungschef Anthony Albanese, wieder "eine auf Vertrauen und Respekt basierende bilaterale Beziehung aufzubauen", wie der Elysée-Palast mitteilte. Beide hätten den "tiefen Vertrauensbruch zur Kenntnis genommen", der durch die Entscheidung von Albaneses Vorgänger Scott Morrison verursacht worden sei, ein U-Boot-Geschäft mit Frankreich platzen zu lassen.

China und Russland blockieren im UN-Sicherheitsrat neue Sanktionen gegen Nordkorea

China und Russland haben mit ihrem Veto im UN-Sicherheitsrat eine Verschärfung der Sanktionen gegen Nordkorea blockiert. Die anderen 13 Mitglieder des höchsten UN-Gremiums stimmten für einen US-Resolutionsentwurf, der als Reaktion auf die jüngsten nordkoreanischen Raketentests neue Strafmaßnahmen gegen Pjöngjang vorsah.

Bericht: Zerstörung von Brasiliens Atlantischem Regenwald stark gestiegen

In Brasilien hat nicht nur die Umweltzerstörung am Amazonas, sondern auch die Zerstörung des Atlantischen Regenwaldes drastisch zugenommen. Von der sogenannten Mata Atlântica, die sich auf die gesamte Ostküste Brasiliens erstreckt, seien zwischen November 2020 und Oktober 2021 insgesamt 21.642 Hektar zerstört worden, heißt es einem Bericht einer Umweltorganisation. Dies sei ein Anstieg um 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Mai +1,9% (PROG: +2,0%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Mai +2,4% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Mai +0,2% gg Vm

Australien Apr Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,9% (PROG: +1,0%)

