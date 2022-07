Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo: Lebensmittelpreise werden in den kommenden Monaten weiter steigen

Die Lebensmittelpreise werden einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge in den kommenden Monaten weiter steigen. In anderen Bereichen, wie etwa der Industrie oder im Bau, sanken die Preiserwartungen für die kommenden Monate hingegen. Fast jeder der befragten Lebensmittelhändler plant höhere Preise. So lagen die Preiserwartungen der Einzelhändler für Nahrungs- und Genussmittel bei 98,9 Punkten.

Stimmung in Chinas Industrie so gut wie seit über einem Jahr nicht mehr

Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im Juni stark erholt und ist so gut wie seit Mai 2021 nicht mehr. Zudem wurde im Juni eine dreimonatige Schrumpfungsphase beendet. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,7 Punkte von 48,1 Punkten im Mai.

Stimmung japanischer Hersteller trübt sich unerwartet stark ein

Die Stimmung unter Japans großen Herstellern hat sich in den drei Monaten bis Juni stärker eingetrübt als erwartet. Der Hauptindex, der die Stimmung der großen Hersteller misst, lag bei plus 9, wie aus der vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht. In der März-Umfrage hatte der Index noch plus 14 erreicht. Damit hat sich die Stimmung zum zweiten Mal in Folge verschlechtert. Volkswirte hatten in einer Umfrage des Datenanbieters Quick mit einem Stand von plus 12 gerechnet.

WHO-Europachef rechnet mit neuer massiver Corona-Welle im Sommer

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet mit einer neuen Corona-Welle in diesem Sommer in Europa. Das Coronavirus werde sich voraussichtlich im Laufe des Sommers stark verbreiten, da die Länder der gesamten Region ihre bisherigen Schutzmaßnahmen aufgehoben hätten, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, der Nachrichtenagentur AFP. "Das Virus wird nicht verschwinden, nur weil die Länder aufhören es zu überwachen".

Schweden und Finnland reagieren kühl auf türkische Auslieferungsforderungen

Schweden und Finnland haben kühl auf die Forderungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach einer Auslieferung dutzender "Terroristen" reagiert. Der schwedische Justizminister Morgan Johansson verwies am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP auf die dafür zuständige "unabhängige" Justiz seines Landes. Finnlands Justizministerium gab an, keine "neuen" Auslieferungsersuche aus der Türkei erhalten zu haben.

Ukraine beginnt mit Export von Strom in die EU

Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj damit begonnen, Strom in die EU zu exportieren. "Eine wichtige Etappe unserer Annäherung an die Europäische Union wurde erreicht", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Die Ukraine "hat begonnen, über Rumänien in bedeutendem Maße Strom in das Territorium der EU zu exportieren." Das sei "nur die erste Etappe. Wir bereiten eine Erhöhung der Lieferungen vor. Ukrainischer Strom kann einen bedeutenden Teil des von den Europäern verbrauchten russischen Gases ersetzen", sagte der Präsident.

USA frieren Milliarden-Vermögen von russischem Oligarchen ein

Die USA haben das Milliarden-Vermögen eines russischen Oligarchen eingefroren. US-Ermittler hätten die im Bundesstaat Delaware ansässige Firma Heritage Trust dem russischen Milliardär Suleiman Kerimow zugeordnet und beschlagnahmt, erklärte das Finanzministerium. Das Unternehmen ist mehr als 1 Milliarde Dollar wert. Heritage Trust, gegründet im Jahr 2017, schleuste nach Angaben des Finanzministeriums Geld über Briefkastenfirmen und in Europa gegründete, unauffällige Stiftungen in die USA.

Xi bekräftigt an Jahrestag von Hongkong-Rückgabe Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme"

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat zum 25. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China ein Festhalten am Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" bekräftigt. Es handle sich um "so ein gutes System", dass es "überhaupt keinen Grund" gebe, es zu ändern, sagte Xi in einer Rede in Hongkong. An dem Prinzip müsse auch "langfristig" festgehalten werden. Xi beteuerte, alles was China im Umgang mit der früheren britischen Kronkolonie unternommen habe, sei "zum Wohle Hongkongs".

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Juni +2,1% (PROG: +2,1%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Juni +2,3% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Juni +0,1% gg Vm

Japan/Arbeitslosenquote Mai 2,6% (PROG: 2,5%)

Japan/Kfz-Absatz Juni -15,8% gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise Juni +2,63% gg Vorjahr (Mai: +2,58%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)