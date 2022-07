Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ifo: Erwartungen der Chemiebranche deutlich verschlechtert

Angesichts des befürchteten Erdgasmangels haben sich die Erwartungen der deutschen Chemiefirmen im Juni nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung deutlich verschlechtert. Der Wert sank demnach auf minus 40,3 Punkte von minus 27,2 im Mai. "Die Unsicherheit über ein russisches Gasembargo und die Folgen für die Chemie sind groß", sagte Ifo-Ökonomin Anna Wolf.

Fed-Protokoll: Tempo der Zinserhöhungen muss beschleunigt werden

Die US-Notenbanker sind bei ihrer Ratssitzung am 14./15. Juni der Auffassung gewesen, dass sie das Tempo der Zinserhöhungen beschleunigen müssen, weil sich die Inflationsaussichten verschlechtert haben. Daher müssten die Zinsen auf ein Niveau steigen, das das Wirtschaftswachstum bewusst verlangsame. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Sitzung weiter hervorgeht, erkannten die Notenbanker die Möglichkeit an, dass ein noch restriktiverer Kurs angemessen sein könnte, falls der erhöhte Inflationsdruck anhalten sollte.

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Sie machten damit exakt den Rückgang aus der Vorwoche wieder wett. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,8 Millionen Barrel nach plus 2,9 Millionen eine Woche zuvor.

Britischer Premier Johnson kämpft weiter um sein politisches Überleben

Der zunehmend isolierte britische Premierminister Boris Johnson kämpft um sein politisches Überleben. Der durch zahlreiche Skandale und dutzende Rücktritte von Regierungsvertretern geschwächte Premier lehnt einen Amtsverzicht weiter ab. Er entließ am Mittwochabend vielmehr seinen Wohnungsbauminister Michael Gove, der ihn Medienberichten zufolge ebenfalls zum Rücktritt aufgefordert hatte. "Er hat Michael Gove gefeuert", sagte James Duddridge, ein enger Mitarbeiter Johnsons, dem Sender Sky News. "Der Premierminister ist in bester Laune und wird weiter kämpfen."

Norwegen: Streit mit Russland über Lieferung für Spitzbergen beendet

Norwegen hat nach eigenen Angaben einen Streit mit Russland über eine Frachtlieferung für russische Bergleute auf Spitzbergen beigelegt. Das Außenministerium in Oslo teilte am Mittwoch mit, die an der Grenze blockierten Container mit russischer Fracht seien von norwegischen Transportern bis zum Hafen von Tromsö gebracht worden und nun per Schiff unterwegs zu der Inselgruppe in der Arktis.

Biden verliert seine Kommunikationsdirektorin Kate Bedingfield

Nur Wochen nach dem Abgang seiner Sprecherin Jen Psaki verliert US-Präsident Joe Biden auch seine Kommunikationsdirektorin Kate Bedingfield. Die 40-Jährige werde Ende Juli ihren Posten aufgeben, um mehr Zeit mit ihrem Ehemann und ihren Kindern verbringen zu können, erklärte das Weiße Haus. Bedingfield hatte die vergangenen drei Jahre für Biden gearbeitet und erst im Wahlkampf und dann im Weißen Haus seine Öffentlichkeitsarbeit organisiert. Sie hatte außerdem schon in Bidens Zeit als Vizepräsident für den Demokraten gearbeitet.

US-Spionageabwehr warnt vor Einflussnahme Chinas

Vertreter der US-Spionageabwehr befürchten eine erhöhte Einflussnahme Chinas auf staatliche und regionale Politiker sowie Manager. Das U.S. National Counterintelligence and Security Center (NCSC) warnte in einer Veröffentlichung vor einer aggressiven Kampagne Chinas, die sowohl mit verdeckten als auch offenen Maßnahmen betrieben werde. Der Leiter der NCSC, Michael Orlando, informierte das Wall Street Journal über die Kampagnen Pekings. Chinas Maßnahmen würden "aggressiver und verbreiteter", sagte er. Das betreffe sowohl die Regierungen auf lokaler Ebene als auch auf Bundesstaatsebene.+++ Konjunkturdaten

Teheran: Zwei ausländische Diplomaten wegen Spionage festgenommen

Im Iran haben die Revolutionsgarden nach Angaben staatlicher Medien zwei ausländische Diplomaten wegen des Vorwurfs der Spionage festgenommen. Wie das iranische Staatsfernsehen und die Nachrichtenagentur Fars am Mittwoch meldeten, identifizierte der Geheimdienst der Revolutionsgarden die beiden ausländischen Diplomaten, die im Iran spioniert hätten.

Patriotische Jugendbewegung in Russland gegründet

Die Staatsduma in Russland hat am Mittwoch ein Gesetz zur Gründung einer patriotischen Jugendbewegung beschlossen. Die Abgeordneten des russischen Unterhauses in Moskau votierten in dritter und letzter Lesung für das Gesetz. Präsident Wladimir Putin soll die Leitung des Aufsichtsrats der Organisation angetragen werden. Die Organisation, die an die Jugend-Organisationen der Sowjetunion erinnert, soll Kinder ab sechs Jahren aufnehmen und vom Staat finanziert werden. Ihre Aufgabe soll es sein, Kinder und Jugendliche auf das Leben in der russischen Gesellschaft vorzubereiten.

NIEDERLANDE

Inflationsrate Juni 8,6% - CBS

Inflationsrate Mai war 8,8% - CBS

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)