Auftragsbestand der deutschen Industrie auf neuem Rekordhoch

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Mai weiter gestiegen und hat ein neues Rekordniveau erreicht. Verglichen mit dem Vormonat nahm er kalender- und saisonbereinigt um 0,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war der Auftragsbestand kalenderbereinigt 16,9 Prozent höher. "Damit hat der Auftragsbestand des verarbeitenden Gewerbes einen neuen Höchststand seit Beginn der Erfassung im Jahr 2015 erreicht", erklärte Destatis.

Gastgewerbe im Mai erholt - Umsatz aber unter Vorkrisenniveau

Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Mai seine Erholung von der Corona-Krise fortgesetzt, aber die Umsätze liegen immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Umsätze im Gastgewerbe im Mai gegenüber April kalender- und saisonbereinigt real um 8,5 Prozent und nominal um 9,8 Prozent. Gegenüber dem Mai 2021 hat sich der reale Umsatz mehr als verdoppelt (126,8 Prozent). Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, lagen die Umsätze aber real um 14,9 Prozent niedriger.

FDP und Grüne reagieren besorgt auf Putins Besuch im Iran

Führende Vertreter der FDP und der Grünen haben Bedenken wegen des geplanten Gipfeltreffens von Russlands Präsident Wladimir Putin mit seinen Kollegen aus dem Iran und der Türkei geäußert. Der anstehende Besuch Putins in Teheran sei "besorgniserregend", sagte der FDP-Außenpolitiker Michael Link dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der Iran fahre eine Doppelstrategie und "verhandelt einerseits mit dem Westen über eine Aufhebung der Sanktionen und sucht andererseits eine Annäherung an Russland", fügte Link hinzu.

Deutschlands Gasspeicher sehr unterschiedlich stark gefüllt

Deutschlands Gasspeicher sind derzeit sehr unterschiedlich stark gefüllt. Laut Bild-Zeitung liegen mindestens vier Gasspeicher zum Teil deutlich unter dem aktuellen Durchschnittswert von 65 Prozent Füllquote. Unter Berufung auf Daten des Verbandes Gas Infrastructure Europe schreibt Bild, dass die Erdgasspeicher von Peissen nur zu 19,36 Prozent, von Bayernugs zu 26,26 Prozent, von Astora zu 34,51 Prozent und von Uniper zu 56,16 Prozent gefüllt sind. Der Geschäftsführer der Bayernugs, Thomas Rupprich, sagte zu Bild, die Gasspeicher-Kunden seien für die Befüllung verantwortlich.

Sunak vergrößert Vorsprung im Rennen um Johnson-Nachfolge

Im Rennen um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson hat dessen früherer Finanzminister Rishi Sunak seinen Vorsprung vor den anderen Kandidaten vergrößert. In einer erneuten Abstimmung unter den Tory-Abgeordneten erhielt Sunak 115 Stimmen und lag damit deutlich vor den anderen Bewerbern, wie die Partei mitteilte. Auf dem letzten Platz landete der Abgeordnete Tom Tugendhat, der damit aus dem Rennen um die Johnson-Nachfolge ausscheidet.

Yellen fordert Neuausrichtung im globalen Handel

US-Finanzministerin Janet Yellen hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges eine Neuausrichtung der weltweiten Handelspraktiken gefordert und erneut darauf gedrängt, dass Länder bei kritischen Komponenten wie Halbleitern weniger abhängig von China werden. In ihrer Rede in einer Forschungseinrichtung der LG Group in Seoul ging Yellen auf das sogenannte "Friend-shoring" ein, einen vorgeschlagenen Paradigmenwechsel, der die USA und ihre Verbündeten dazu veranlassen würde, enger miteinander zu handeln und weniger mit geopolitischen Rivalen.

Früherer Trump-Berater Bannon wegen Missachtung des US-Kongresses vor Gericht

Der frühere US-Präsidentenberater Steve Bannon muss sich wegen Missachtung des Parlaments vor Gericht verantworten. Am Montag begann in Washington der Prozess gegen den 68-jährigen früheren Chefstrategen von Ex-Präsident Donald Trump mit der Auswahl der Geschworenen. Bannon hatte im vergangenen Jahr eine Vorladung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 ignoriert und zudem die Übergabe von Dokumenten verweigert.

Bidens Corona-Berater Anthony Fauci denkt an Ruhestand - aber erst 2025

Der oberste Corona-Berater von US-Präsident Joe Biden, Anthony Fauci, denkt mit 81 Jahren langsam an den Ruhestand. Fauci sagte dem Nachrichtenportal Politico und dem Nachrichtensender CNN, er wolle mit dem Ende von Bidens derzeitiger Amtszeit im Januar 2025 seinen Posten als Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) aufgeben.

Bolsonaro sät erneut Zweifel an brasilianischem Wahlsystem

Weniger als drei Monate vor der Präsidentschaftswahl in Brasilien hat Staatschef Jair Bolsonaro erneut Zweifel am Wahlsystem des Landes gesät. "Wir wollen Mängel korrigieren, wir wollen Transparenz, echte Demokratie", sagte der Rechtsaußen-Politiker bei einem Vortrag vor dutzenden ausländischen Botschaftern in seiner Residenz in der Hauptstadt Brasilia.

Schweiz Juni Handelsbilanz Überschuss 2,573 Mrd CHF

Schweiz Juni Exporte 22,724 Mrd CHF

Schweiz Juni Importe 20,151 Bill CHF

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Mai -12.000, Quote 3,8%

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Mai +6,2%

GB/Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Mai +4,3%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon Mai PROGNOSE: +4,3%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon per Apr revidiert auf +4,2%

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Juni -20.000

