Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Verbraucherpreise in Japan legen im Juni um 2,4 Prozent zu

Der Inflationsdruck in Japan steigt: Der Verbraucherpreisindex kletterte im Juni um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt die Inflation den dritten Monat in Folge über der Zielmarke der Bank of Japan von 2 Prozent. Nach am Freitag veröffentlichten Regierungsdaten wuchs die Kerninflation - ohne die volatilen Preise für frische Lebensmittel - im Juni um 2,2 Prozent, während der Index ohne frische Lebensmittel und Energiepreise um 1 Prozent zulegte.

In Italien wird nach Draghi-Rücktritt neu gewählt

Nach tagelangem politischen Tauziehen in Italien ist nun die Entscheidung gefallen: Es muss neu gewählt werden. Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi löste Präsident Sergio Mattarella das Parlament auf und machte damit den Weg für Neuwahlen frei. Diese sollen nach Angaben aus Regierungskreisen am 25. September stattfinden. Als potenzielle Nachfolgerin Draghis gilt Umfragen zufolge die 45-jährige Neofaschistin Giorgia Meloni.

Putin und saudischer Kronprinz besprechen Lage am Ölmarkt

Russlands Präsident Wladimir Putin und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman haben sich laut Kreml telefonisch über die Lage am globalen Ölmarkt ausgetauscht. "Dabei wurde die Bedeutung einer verstärkten Koordination innerhalb der Opec+ hervorgehoben", erklärte der Kreml. Demnach kam auch der Krieg in Syrien und das Gipfeltreffen Russlands, Irans und der Türkei in dieser Woche in Teheran zur Sprache.

Ukraine und Russland laut Türkei vor Getreide-Abkommen

Die Ukraine und Russland wollen laut der Türkei am Freitag ein Abkommen zur Ausfuhr von Getreide und anderer landwirtschaftlicher Güter unterzeichnen. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan und UN-Generalsekretär António Guterres sollen bei der Unterzeichnung in Istanbul anwesend sein, wie das türkische Präsidialamt mitteilte. Das Abkommen betrifft demnach sowohl ukrainische als auch russische Getreideexporte. Die Ausfuhr von in der Ukraine blockierten Gütern über gesicherte Korridore im Schwarzen Meer soll nach Angaben von Diplomaten durch örtliche Waffenruhen ermöglicht werden.

Belarussischer Machthaber warnt vor "Atomkrieg"

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat angesichts des Ukraine-Konflikts vor einem "Atomkrieg" gewarnt. Lukaschenko rief den Westen, die Ukraine und Russland auf, den Konflikt zu beenden, um eine drohende atomare Eskalation abzuwenden. "Wir müssen aufhören und ein Abkommen schließen, um dieses Chaos, diesen Einsatz und den Krieg in der Ukraine zu beenden", sagte Lukaschenko in einem Exklusivinterview mit der Nachrichtenagentur AFP. "Wir dürfen nicht weiter gehen", fügte der belarussische Präsident hinzu.

U-Ausschuss wirft Trump absichtliche Untätigkeit während Kapitol-Erstürmung vor

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols Anfang 2021 hat dem damaligen Präsidenten Donald Trump vorgeworfen, der Gewalt seiner Anhänger stundenlang absichtlich keinen Einhalt geboten zu haben. Der republikanische Abgeordnete Adam Kinzinger sagte bei der vorerst letzten einer Reihe öffentlicher Anhörungen des Gremiums, Trump habe es nicht einfach nur versäumt zu handeln. "Er hat sich entschieden, nicht zu handeln."

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Einzelhandelsumsatz Juni -0,1% gg Vm; -5,8% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Juni PROG: -0,4% gg Vm; -5,5% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Juni +0,4% gg Vm; -5,9% gg Vj

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Juli -41 (Juni: -41)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: -41

Malaysia Verbraucherpreise Juni +3,4% (PROG: +3,2%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Juni +0,6% gg Vormonat

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)