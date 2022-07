Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragseingang Bauhauptgewerbe steigt im Mai zum Vormonat

Der reale Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Mai saison- und kalenderbereinigt um 0,5 Prozent gegenüber dem April gestiegen. Im Vorjahresvergleich sank der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang jedoch deutlich, und zwar um 7,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Nominal lag der Auftragseingang aufgrund der gestiegenen Baupreise mit einem Volumen von 8,9 Milliarden Euro allerdings um 15,7 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Bundesregierung könnte Netzbetreibern Zusammenarbeit mit Huawei untersagen

Die Bundesregierung behält sich rechtliche Einschränkungen der Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen Huawei beim Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland vor. Wie das Handelsblatt unter Verweis auf Angaben des Bundesinnenministeriums berichtete, könnte Berlin den Netzbetreibern verbieten, "kritische Komponenten" chinesischer Hersteller zu verwenden.

Sunak will als britischer Premierminister harten Kurs gegenüber China fahren

Im Rennen um das Amt des britischen Premierministers hat der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak mit einem harten Kurs gegenüber China für seine Kandidatur geworben. China sei die "größte Bedrohung" für die innere und internationale Sicherheit, erklärte Sunak. Sollte er Premierminister werden, werde er aktiv gegen den chinesischen Einfluss vorgehen.

Bolsonaro offiziell zum Kandidaten für Präsidentschaftswahl im Oktober gekürt

Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro ist offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt worden. Der 67-Jährige wurde bei einer Versammlung seiner rechtsgerichteten Liberalen Partei (PL) nominiert. Bei der Wahl im Oktober tritt der rechtsradikale Amtsinhaber gegen den linken Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva an, der in Umfragen derzeit deutlich in Führung liegt.

Papst beginnt "Pilgerfahrt der Buße" in Kanada

Papst Franziskus ist uu einem sechstägigen Besuch in Kanada eingetroffen. Nach seiner Landung in Edmonton traf das katholische Oberhaupt bei einer Willkommenszeremonie Vertreter indigener Gruppen. Während seiner "Pilgerfahrt der Buße" will der Papst um Vergebung bitten für das Leid, das indigenen Kindern jahrzehntelang in katholischen Internaten in Kanada angetan wurde.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise Juni +6,7% gg Vj (PROG: +6,2%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Juni +4,4% (Mai: +3,6%) gg Vj

