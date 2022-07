Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Exporterwartungen sinken im Juli

Die Ifo-Exporterwartungen sind im Juli auf minus 0,5 Punkte von plus 3,4 im Juni gefallen. "Die Gasknappheit belastet den Ausblick der deutschen Exportwirtschaft", erklärte das Ifo-Institut. "Die Anzahl der positiven und negativen Antworten halten sich gegenwärtig die Waage. Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich erneut eingetrübt."

EU vor Einigung auf Gas-Notfallplan

Ein Gas-Notfallplan für die EU für diesen Winter ist in greifbare Nähe gerückt: EU-Energiekommissarin Kadri Simson sagte vor einem Sondertreffen der EU-Energieminister in Brüssel, sie rechne mit einer politischen Einigung. Ähnlich äußerte sich der tschechische Industrie- und Handelsminister Jozef Sikela, dessen Land derzeit den Ratsvorsitz innehat.

Habeck: Wir sind wegen gedrosselter Gaslieferungen in ernster Situation

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Bevölkerung und die Wirtschaft nach der weiteren Drosselung der Gaslieferungen aus Russland zum Einsparen von Gas aufgefordert. "Wir sind in einer ernsten Situation. Es wird auch Zeit, dass das alle verstehen", sagte Habeck am Montagabend in den ARD-Tagesthemen. Der Gasverbrauch müsse in Deutschland um 15 bis 20 Prozent reduziert werden.

Truss und Sunak liefern sich bei erstem TV-Duell harten Schlagabtausch

Im Rennen um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson haben sich die beiden Kandidaten Liz Truss und Rishi Sunak in ihrem ersten TV-Duell einen harten Schlagabtausch geliefert. Themen des vom Sender BBC moderierten Streitgesprächs zwischen der Außenministerin und dem früheren Finanzminister waren unter anderem die Steuerpolitik, der Umgang mit China und der Brexit.

Bei Verfassungsreferendum in Tunesien zeichnet sich breite Mehrheit für Projekt ab

In Tunesien zeichnet sich bei dem von der Opposition boykottierten Referendum über eine neue Verfassung eine breite Mehrheit für das umstrittene Projekt ab. Laut Nachwahlbefragungen des Meinungsforschungsinstituts Sigma Conseil stimmten zwischen 92 und 93 Prozent der Teilnehmer für den Verfassungsentwurf, der Präsident Kais Saïed deutlich mehr Macht verleihen soll. Saïed selbst sprach am frühen Dienstagmorgen vor Anhängern von einer "neuen Phase", in die Tunesien nun eintrete.

+++ Konjunkturdaten +++

Südkorea BIP 2Q +0,7% gg Vorquartal, +2,9% gg Vorjahr

Südkorea BIP 2Q PROGNOSE +0,4% gg Vorquartal, +2,6% gg Vorjahr

