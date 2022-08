Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Umfrage: Fachkräftemangel in Deutschland erreicht neuen Höchststand

Der Fachkräftemangel hat in Deutschland laut einer Umfrage des Ifo-Instituts ein neues Allzeithoch erreicht. Im Juli waren 49,7 Prozent der Unternehmen beeinträchtigt. Der bisherige Rekord vom April (43,6 Prozent) wurde damit deutlich übertroffen. "Immer mehr Unternehmen müssen ihre Geschäfte einschränken, weil sie einfach nicht genug Personal finden", sagte Ifo-Experte Stefan Sauer. "Mittel- und langfristig dürfte dieses Problem noch schwerwiegender werden."

Australische Notenbank erhöht Leitzins zum dritten Mal in Folge

Die australische Notenbank hat ihren Leitzins das dritte Mal in Folge um 50 Basispunkte angehoben. Sie warnte in ihrer Erläuterung vor dem schmalen Grad zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums bei gleichzeitiger Eindämmung der größten Inflationsgefahr seit einer Generation. Die Reserve Bank of Australia (RBA) erhöhte die sogenannte Cash Rate auf 1,85 Prozent von 1,35 Prozent.

Kiew meldet Lieferung des ersten Mars-II-Raketenwerfers aus Deutschland

Die Ukraine hat das erste Mehrfachraketenwerfersystem vom Typ Mars-II aus Deutschland erhalten. Dies teilte Verteidigungsminister Oleksij Resnikow im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Zudem hätten die USA vier weitere Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars geliefert. Deutschland hat der Ukraine insgesamt drei Mars-II-Systeme in Aussicht gestellt.

Tausende Iraker protestieren gegen Parlamentsbesetzung durch Sadr-Anhänger

In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben tausende Menschen gegen die Besetzung des Parlaments durch Anhänger des einflussreichen Schiiten-Führers Moktada Sadr protestiert. Die Gegendemonstranten versuchten, in die hochgesicherte grüne Zone rund um das Parlament zu gelangen, wo tausende Sadr-Anhänger seit Samstag ausharren. "Das Volk wird keinen Staatsstreich erlauben" war auf Plakaten von Unterstützern des sogenannten Koordinationsrahmens zu lesen, einer Allianz pro-iranischer Schiiten.

Pelosi will Taiwan trotz Warnungen aus Peking besuchen

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, plant einen Besuch in Taiwan und will sich mit Regierungsvertretern treffen. Das birgt das Potenzial für erhöhte Spannungen zwischen den USA und China. Die Personen, die Pelosi in Taiwan zu treffen gedenkt, wurden über ihre bevorstehende Ankunft informiert, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person, obwohl einige Details noch nicht festgelegt sind. Einige Treffen seien für Dienstagabend geplant, die meisten jedoch für Mittwoch, sagte die Person.

Bislang höchste Haftstrafe wegen Erstürmung des US-Kapitols verhängt

Wegen der Erstürmung des US-Kapitols ist ein Mitglied einer rechtsextremen Miliz zu mehr als sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden - die bislang höchste Freiheitsstrafe bei der Aufarbeitung des 6. Januar 2021. Bundesrichterin Dabney Friedrich verhängte in Washington eine 87-monatige Haftstrafe gegen Guy Reffitt von der Miliz Three Percenters.

Biden verkündet Tötung von Al-Kaida-Chef al-Sawahiri bei US-Luftangriff in Kabul

Die USA haben bei einem Luftangriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul Al-Kaida-Chef Aiman al-Sawahiri getötet. "Es wurde Gerechtigkeit geübt und dieser Terroristenanführer lebt nicht mehr", sagte US-Präsident Joe Biden bei einer Fernsehansprache. Der erfolgreiche Einsatz sei ein klares Signal an alle Feinde der USA: "Egal, wie lange es dauert, egal, wo du dich versteckst: Wenn du eine Bedrohung für unsere Bevölkerung bist, werden die USA dich finden und ausschalten."

GB/Nationwide Hauspreisindex Juli +0,1% gg Vm; +11,0% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,1% gg Vm: +11,3% gg Vj

Südkorea Verbraucherpreise Juli +6,3% (PROG: +6,4%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Juli +0,5% (PROG: +0,5%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Juli +3,9% gg Vorjahr, +0,4% gg Vormonat

Brasilien Handelsbilanz Juli Überschuss 5,4 Mrd USD (Juni: Überschuss 8,8 Mrd USD)

