Mehrere Bundesländer fordern Mitsprache im Falle von Gasmangellage

Angesichts der drohenden Energiekrise im Winter haben mehrere Bundesländer eine stärkere Mitsprache bei den Planungen der Bundesnetzagentur für eine mögliche Gasmangellage gefordert. "Das Eintreten einer Gasmangellage hätte erhebliche wirtschaftliche und soziale Auswirkungen und die Entscheidung über eine Rationierung von Gaslieferungen kann insofern nicht einer Bundesbehörde allein überlassen werden", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) der Zeitung Die Welt. Der Bund solle "bei der Festlegung der Grundlinien für eine Priorisierung von Gaslieferungen die Länder einbeziehen".

Kleine italienische Zentrumspartei verlässt Wahlbündnis mit Sozialdemokraten

Die Demokratische Partei (PD), Italiens größte Mitte-Links-Partei, hat nach ihren Zusammenschluss mit Linken und Grünen ein anderes Mitglied ihres Wahlbündnisses schon wieder verloren. "Ich möchte das Bündnis mit der PD nicht fortsetzen", sagte der Chef der kleinen Zentrumspartei Azione, Carlo Calenda, im Sender Rai 3. Er habe PD-Chef Enrico Letta bereits über seine Entscheidung informiert. "Er wusste gestern, was passieren würde. Ich habe ihn gewarnt", sagte Calenda.

Waffenruhe im Gazastreifen hält zunächst

Die nach dreitägiger Gewalteskalation vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen hat in der Nacht zum Montag zunächst gehalten. Kurz vor Inkrafttreten der Waffenruhe am späten Sonntagabend führte die israelische Armee noch Luftangriffe auf den Gazastreifen aus, in Israel gab es erneut Luftalarm. In den Stunden nach Inkrafttreten der Vereinbarung blieb es dann ruhig.

China gibt Fortführung der Manöver vor Taiwan bekannt

China hat am Montag nach Angaben Pekings weitere Militärmanöver vor Taiwan durchgeführt. Die chinesische Armee habe "weiterhin gemeinsame praktische Übungen und Schulungen im See- und Luftraum um die Insel Taiwan" umgesetzt, der Schwerpunkt habe "auf der Organisation gemeinsamer U-Boot-Abwehr- und Seeangriffsoperationen" gelegen, erklärte das östliche Kommando des Militärs in einer Mitteilung.

US-Senat verabschiedet Bidens großes Klima- und Sozialpaket

Der US-Senat hat anderthalb Jahre nach dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden sein milliardenschweres Klima- und Sozialpaket verabschiedet. Das Paket, das rund 370 Milliarden Dollar für Energiesicherheit und Klimaschutz sowie 64 Milliarden Dollar für die Gesundheitsversorgung vorsieht, wurde mit den Stimmen der Demokraten verabschiedet. Die Zustimmung ist ein wichtiger Etappensieg für Biden, der die bei seinem Antsantritt versprochenen großen Reformen bisher nicht liefern konnte.

Kolumbiens neuer Präsident schlägt internationalen Amazonas-Schutzfonds vor

Der neue kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat einen internationalen Fonds zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes vorgeschlagen. "Wo ist der Welt-Fonds zum Schutz des Amazonas-Waldes? Wir können die gesamte Bevölkerung des kolumbianischen Amazonasgebiets zu Waldschützern machen, aber wir brauchen Finanzhilfe aus der ganzen Welt um das zu tun", sagte Petro in seiner Antrittsrede nach der Vereidigung.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Leistungsbilanz Juni nsb Defizit 132,4 Mrd JPY (PROG: Defizit 706,2 Mrd JPY)

