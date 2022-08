Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation steigt im Juli auf 8,5 Prozent

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im Juli auf einem hohen Niveau nochmals zugenommen. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der HVPI mit einer Jahresrate von 8,5 (Vormonat: 8,2) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 28. Juli. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich der HVPI um 0,8 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Zahl der Regelinsolvenzen sinkt im Juli

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist im Juli nach vorläufigen Angaben um 4,2 Prozent gegenüber Juni gesunken. Bereits im Juni war sie um 7,6 Prozent gegenüber Mai zurückgegangen. Nach weiteren Angaben das Statistische Bundesamt (Destatis) haben die deutschen Amtsgerichte im Mai nach endgültigen Ergebnissen 1.242 beantragte Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Das waren 11,3 Prozent mehr als im Mai des Vorjahres.

Hotelbranche setzt Erholung im Juni fort

Die deutsche Hotelbranche hat sich im Juni weiter von der Corona-Krise erholt. Die Beherbergungsbetriebe verbuchten 48,9 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 60,5 Prozent mehr als im Juni des Vorjahres. Das Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste aufgrund der Corona-Pandemie war im letzten Jahr Ende Mai nach sieben Monaten wieder aufgehoben worden.

Inflation in China steigt auf höchsten Stand seit zwei Jahren

Die Verbraucherpreise in China sind im Juli auf den höchsten Stand seit zwei Jahren geklettert. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli auf Jahressicht um 2,7 Prozent, nach einem Anstieg von 2,5 Prozent im Juni, wie das nationale Amt für Statistik mitteilte. Der Wert, der den höchsten Stand seit Juli 2020 markierte, als die Inflation ebenfalls 2,7 Prozent erreichte, lag allerdings unter der von Volkswirten prognostizierten Zunahme um 2,9 Prozent.

Webseite des finnischen Parlaments nach Cyberangriff lahmgelegt

Finnlands Parlament ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Die externe Webseite sei vorübergehend nicht erreichbar gewesen, hieß es in einer Erklärung des finnischen Parlaments. Demnach begann der Angriff auf die Webseite am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr. Stunden später war weiter unklar, wer hinter dem Angriff stecken könnte. Das Parlament setze alles daran, ihn einzudämmen, hieß es.

Biden unterzeichnet Ratifizierung des Nato-Beitritts von Finnland und Schweden

US-Präsident Joe Biden hat die Ratifizierung des Nato-Beitritts von Finnland und Schweden durch den US-Senat mit seiner Unterschrift bestätigt. Die beiden Länder würden "starke, zuverlässige, hochgradig fähige neue Verbündete", indem sie die "heilige Verpflichtung" zur gegenseitigen Verteidigung im transatlantischen Bündnis unter Führung der USA eingingen, sagte Biden bei der Unterzeichnungszeremonie.

Biden unterzeichnet Investitionspaket für heimische Halbleiterindustrie

US-Präsident Joe Biden hat das Gesetz für eine dutzende Milliarden Dollar umfassende Investitionsoffensive unterzeichnet, mit der heimische Schlüsselindustrien im Wettbewerb mit China gestärkt werden sollen. So könnten die USA "den Wirtschaftswettbewerb im 21. Jahrhundert" gewinnen, erklärte er. Der Kongress hatte das Gesetz Ende Juli verabschiedet, für den Präsidenten ist das ein wichtiger Sieg mit Blick auf die Zwischenwahlen im November.

Pence äußert sich "zutiefst besorgt" über FBI-Durchsuchung von Trumps Anwesen

Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence hat sich "zutiefst besorgt" über die FBI-Durchsuchung des Anwesens Mar-a-Lago von Ex-Präsident Donald Trump in Florida gezeigt. Die Durchsuchung habe einen Beigeschmack von "Parteilichkeit" des Justizministeriums, schrieb Pence auf dem Onlinedienst Twitter. Trumps Anwesen in Palm Beach war am Montagabend (Ortszeit) von der US-Bundespolizei FBI durchsucht worden.

US-Außenminister besorgt über zunehmende Spannungen zwischen Ruanda und Kongo

US-Außenminister Anthony Blinken hat sich nach Berichten über Ruandas Unterstützung für Rebellen im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DRK) besorgt geäußert. Die Berichte seien "glaubhaft", sagte Blinken in Kinshasa. "Alle Länder müssen die territoriale Integrität ihrer Nachbarn respektieren", fügte er hinzu. Kinshasa beschuldigt Ruanda, die Rebellen im Osten des Landes zu unterstützen und so Spannungen zwischen beiden Ländern zu verschärfen.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli +1,5% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli +4,5% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli PROG: +0,8% gg Vm, +3,9% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Juli +1,3% gg Vm, +6,8% gg Vj

