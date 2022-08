Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Klingbeil sieht Lindners Steuerpläne als Teil eines Gesamtpakets

SPD-Chef Lars Klingbeil hat die von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geplanten Steuerentlastungen als Teil eines Gesamtpakets bezeichnet. Aus seiner Sicht müsse es vor allem darum gehen, "kleine und mittlere Einkommen zu entlasten", sagte Klingbeil im ZDF-Morgenmagazin. "Da habe ich andere Vorstellungen im Detail als der Finanzminister." Linder habe mit seinen Plänen aber das "richtige Signal" und das "wichtige Zeichen" gesetzt, dass die Bundesregierung "viel Geld in die Hand nehmen" werde, "um die Menschen durch diese Krise zu bringen", sagte Klingbeil. "Wir lassen die Menschen nicht im Stich."

Kashkari: Juli-Verbraucherpreise "erster guter Inflationshinweis"

Der Präsident der US-Zentralbankfiliale in Minneapolis, Neel Kashkari, sagt, dass er Zinserhöhungen nicht so schnell kommen sieht, wie der Markt dies aktuell erwartet. Die US-Verbraucherpreisdaten für Juli seien der erste Hinweis darauf, dass sich die Inflation in den USA verlangsamen könnte, was aber die Notwendigkeit höherer Zinssätze nicht ausschließe, ergänzte er.

UN-Sicherheitsrat trifft sich zu Krisensitzung über Lage am Akw Saporischschja

Angesichts der Gefahr einer nuklearen Katastrophe im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja soll sich der UN-Sicherheitsrat nach Angaben aus diplomatischen Kreisen am Donnerstag zu einer Krisensitzung treffen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP aus UN-Kreisen in New York wollen die 15 Mitgliedsstaaten des Sicherheitsrats auf Antrag Russlands zur Lage in Saporischschja beraten. Seit Tagen wird aus der Gegend um das AKW heftiger Beschuss gemeldet.

Taiwan hält erneute Militärübung ab

Taiwan hat inmitten der massiven Spannungen mit China erneut eine Militärübung zur Abwehr eines möglichen Angriffs abgehalten. Wie bereits am Dienstag wurden dabei am Donnerstag in Taiwans südlichstem Landkreis Pingtung scharfe Artillerie-Munition und Leuchtraketen abgefeuert, wie ein Armeesprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Übung dauerte rund eine Stunde. Wie bereits am Dienstag nahmen hunderte Soldaten daran teil.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur BIP 2Q rev. bereinigt -0,2% gg Vorquartal (vorläufig unverändert)

Singapur BIP 2Q rev. +4,4% gg Vorjahr (vorläufig +4,8%)

