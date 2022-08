Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Nagel: EZB muss bei anhaltend hoher Inflation "beherzter" vorgehen

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel wegen der hohen Inflation "beherzter" als normalerweise erhöhen. Nagel verwies am Dienstagabend laut veröffentlichtem Redetext auf die Gefahr hin, dass die Unternehmen bei anhaltend hohen Inflationsraten bei ihrer Preissetzung weniger auf die aktuelle Nachfrage und mehr auf die zukünftig erwartete Inflation achteten. Einen expliziten Vorschlag für die EZB-Ratssitzung in der nächsten Woche - 50 oder 75 Basispunkte - machte der Bundesbankpräsident nicht.

Deutsche Importpreise im Juli um knapp 29% über Vorjahresniveau

Der Inflationsdruck von der Einfuhrseite hat sich in Deutschland im Juli etwas verringert, bleibt aber vor allem wegen der Energieeinfuhrpreise extrem hoch. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Importpreise gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent und lagen um 28,9 (Juni: 29,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 1,6 und 29,0 Prozent prognostiziert. Energieeinfuhren waren im Juli um 131,7 Prozent teurer als im Vorjahresmonat und 6,2 Prozent teurer als im Juni.

Gaslieferungen über Nord Stream 1 aus Russland nach Deutschland gestoppt

Die Gaslieferungen aus Russland nach Deutschland über die Pipeline Nord Stream 1 sind am Mittwoch erneut gestoppt worden. Das ging am Morgen aus Daten auf der Website des Europäischen Netzwerks für die Übertragungssysteme der Gasversorger (Entsog) hervor. Der russische Gasriese Gazprom hatte die Dauer des Lieferstopps vorab mit drei Tagen angegeben. Grund sind demnach turnusgemäße Wartungsarbeiten. Am Samstag soll das Gas den Gazprom-Angaben zufolge wieder fließen.

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 593.000 Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 5,6 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände fielen um 3,4 Millionen Barrel nach plus 0,3 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,1 Millionen Barrel.

Chinas Industrie-PMI im August leicht gestiegen

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im August nach offiziellen Angaben gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,4 (Juli: 49,0), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,2 Punkten prognostiziert. Der Subindex für die Produktion stagnierte bei 49,8, jener für den Auftragseingang legte zu auf 49,2 (48,5). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - sank den 16. Monat in Folge.

Sowjetischer Ex-Präsident Gorbatschow mit 91 Jahren gestorben

Michail Gorbatschow, der letzte Präsident der Sowjetunion, ist im Alter von 91 Jahren in Russland gestorben. "Heute Abend ist Michail Sergejewitsch Gorbatschow nach langer schwerer Krankheit gestorben", teilte das der russischen Präsidentschaft unterstellte Zentralkrankenhaus in Moskau mit, wie russische Nachrichtenagenturen meldeten. Mit seiner Politik von Glasnost und Perestroika machte er 1990 die Wiedervereinigung Deutschlands möglich. Im Westen gilt er deshalb als großer Staatsmann. Viele Russen lasten ihm dagegen noch heute den Zusammenbruch der Sowjetunion und das Chaos nach dem Ende des Kommunismus an.

Erster Todesfall im Zusammenhang mit Affenpocken in den USA

Die USA haben ihren ersten Todesfall im Zusammenhang mit den Affenpocken registriert. Die Gesundheitsbehörden des Bundesstaates Texas bestätigten am Dienstag den Tod eines mit den Affenpocken infizierten Patienten. Der Erwachsene, dessen Geschlecht nicht genannt wurde, war demnach bereits zuvor stark immungeschwächt. Die Behörden wollen nun nach eigenen Angaben untersuchen, "welche Rolle die Affenpocken bei dem Todesfall spielten".

Neue Nasa-Mondrakete soll jetzt am Samstag starten

Die US-Weltraumbehörde Nasa will am Samstag einen neuen Versuch für den Start ihrer neuen Mondrakete unternehmen. Das gab der für die unbemannte Mission Artemis 1 verantwortliche Nasa-Vertreter Mike Sarafin am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Ab 14.17 Uhr Ortszeit (20.17 Uhr MESZ) öffnet sich ein zweistündiges Zeitfenster.

JAPAN

Einzelhandelsumsatz Juli +2,4% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Juli +2,8% gg Vj

SÜDKOREA

Index Frühindikatoren Juli 99,4 (Juni: 99,7)

