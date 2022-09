Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Aktivität in Chinas Servicesektor im August verlangsamt

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im August verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 55,0 (Juli: 55,5) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Schweizer Wirtschaft wächst im zweiten Quartal moderat

Die schweizerische Wirtschaft hat im zweiten Quartal 2022 ihre Erholung fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs zwischen April und Juni um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lag das BIP um 2,8 Prozent höher.

Ifo-Institut: Nutzung des Homeoffice geht nur leicht zurück

Der Anteil der Beschäftigten im Homeoffice ist über den Sommer nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung nur leicht gesunken. Er lag demnach im August bei 24,5 Prozent, nach 24,9 Prozent im April. "Die Pflicht zum Homeoffice ist im März ausgelaufen, die Nutzung ist seitdem jedoch nur minimal gesunken. Offenbar setzen Unternehmen und Beschäftigte dauerhaft auf Homeoffice", sagte Jean-Victor-Alipour vom Ifo-Institut. "Eine Ausweitung des Homeoffice-Angebots durch staatliche Verordnungen dürfte nur begrenzt möglich sein."

Truss will sich im Falle ihrer Wahl sofort um Energiekrise kümmern

Die als Favoritin für die Nachfolge des britischen Premiers Boris Johnson geltende Außenministerin Liz Truss will im Falle ihrer Wahl schnell einen Plan zur Bewältigung der hohen Energiekosten vorlegen. "Wenn ich zur Premierministerin gewählt werde, werde ich mich umgehend um Rechnungen und Energieversorgung der Bürger kümmern", sagte Truss dem britischen Sender BBC.

Neue Verfassung in Chile in Referendum klar abgelehnt

Der Entwurf für eine neue Verfassung in Chile ist in einem Referendum mit klarer Mehrheit abgewiesen worden. Dies geht aus am Sonntagabend (Ortszeit) veröffentlichen Teilergebnissen hervor. Demnach lag nach Auszählung von mehr als 72 Prozent der Stimmen der Anteil der Nein-Stimmen bei rund 62 Prozent.

