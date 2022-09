Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion sinkt im Juli um 0,3 Prozent

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Juli moderat gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) verringerte sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lag kalenderbereinigt um 1,1 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet. Der ursprünglich für Juni gemeldete Produktionsanstieg von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat wurde auf ein Plus von 0,8 Prozent revidiert.

Ifo-Institut: Viele Firmen wollen ihre Preise erhöhen

Die deutschen Unternehmen wollen laut aktueller Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in großem Umfang ihre Preise erhöhen. Die Preiserwartungen für die kommenden Monate lagen demnach für die Gesamtwirtschaft im August bei 47,5 Punkten, nach 47,6 im Juli. Bei Lebensmitteln erreichte der Wert 96,8 Punkte, nach 99,4 im Juli. "Ein Auslaufen der Inflationswelle ist leider nicht in Sicht", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Chinas Exportwachstum verlangsamt sich - Handelsbilanzüberschuss schrumpft

Chinas Exporte sind im August angesichts einer abgeschwächten weltweiten Nachfrage nach chinesischen Waren langsamer gewachsen und hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Wie die Zollverwaltung mitteilte, legten die Ausfuhren im vergangenen Monat um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu und wuchsen damit langsamer als im Juli mit noch 18 Prozent. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten ein Exportwachstum von 12,5 Prozent erwartet.

Australische Wirtschaft wächst im zweiten Quartal solide

Die australische Wirtschaft ist im zweiten Quartal solide gewachsen, da die Verbraucher weiterhin Geld ausgaben und die steigenden Rohstoffpreise die Exporte ankurbelten. Die rohstoffreiche Volkswirtschaft verzeichnete ein Wachstum von 0,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 3,6 Prozent im Jahresvergleich, wie das australische Statistikamt mitteilte. Volkswirte hatten ein Wachstum von 3,4 Prozent im Jahresvergleich erwartet.

Truss ernennt erste britische Regierung der Geschichte ohne weißen Mann in Spitzenposition

Nie war die Regierungsspitze in London so divers: Die britische Premierministerin Liz Truss hat kurz nach ihrer Ernennung erstmals in der Geschichte ein Kabinett zusammengestellt, in dem keine der vier Spitzenpositionen von einem weißen Mann besetzt wird. Finanzminister Kwasi Kwarteng, Außenminister James Cleverly und Innenministerin Suella Braverman stehen der Konservativen Truss politisch nahe.

US-Regierung: Russland kauft Munition für Ukraine-Krieg von Nordkorea

Angesichts von Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Rüstungsgütern für den Angriffskrieg gegen die Ukraine kauft Russland nach US-Angaben große Mengen an Raketen und Artilleriemunition von Nordkorea. Entsprechende Anfragen an Pjöngjang, zu denen Washington "Hinweise" habe, deuteten auf "anhaltende schwere Versorgungsengpässe" des russischen Militärs hin, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Washington. Diese Probleme seien "teilweise auf Exportbeschränkungen und Sanktionen" durch westliche Staaten zurückzuführen.

Biden lehnt Einstufung Russlands als "Terror-Unterstützer" ab

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden lehnt eine Einstufung Russlands als einen "staatlichen Sponsor des Terrorismus" ab. Dieser Schritt sei "nicht der effektivste oder stärkste Weg", um "Russland zur Verantwortung zu ziehen", sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Dienstag (Ortszeit) vor Journalisten.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)