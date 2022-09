Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Europäischer Nutzfahrzeugmarkt setzt Rückgang fort

Der europäische Nutzfahrzeugmarkt ist über den Sommer weiter geschrumpft und damit vierzehn Monate in Folge. Die Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone EFTA und Großbritannien gingen im Juli um 17,7 Prozent auf 149.420 Fahrzeuge zurück, wie der Herstellerverband Acea mitteilte. Im Juli wurden in der Region 135.261 Nutzfahrzeuge zugelassen, das waren 9,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Auf Sicht der ersten acht Monate des Jahres lag der Rückgang bei 19,2 Prozent auf 1,3 Millionen Nutzfahrzeuge.

Deutsche Wohnimmobilienpreise im 2. Quartal um 10,2% über Vorjahr

Die Preise deutscher Wohnimmobilien sind im zweiten Quartal 2022 weiter stark gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen sie um 10,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Damit stand die Veränderungsrate des Häuserpreisindex' gegenüber dem Vorjahresquartal zum fünften Mal in Folge über der Marke von 10 Prozent. Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich gegenüber dem Vorquartal im Schnitt um 2,5 Prozent.

Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe steigt um 8,1 Prozent

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Juli stark gestiegen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat preis-, saison- und kalenderbereinigt um 8,1 Prozent und lag um 5,8 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Arbeitgeberchef warnt vor zu hohen Erwartungen an steuerfreie Einmalzahlungen

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat vor zu hohen Erwartungen an die im nächsten Entlastungspaket der Bundesregierung vorgesehene Möglichkeit von steuer- und abgabenfreien Einmalzahlungen gewarnt. "Viele Unternehmen würden ihren Mitarbeitern sicherlich eine Einmalzahlung egal in welcher Höhe ermöglichen, aber sie können es nicht, weil die massiv gestiegenen Energiekosten ihnen jede Luft zum Atmen nehmen", sagte Dulger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Britisches Verbrauchervertrauen fällt auf Rekordtief

Die britischen Konsumenten sind im September pessimistischer geworden. Der Index des Verbrauchervertrauens sank auf minus 49 Punkte von minus 44 im August und damit auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Erhebung 1974, wie aus Daten des Marktforschers GfK hervorgeht. Ökonomen hatten mit einer leichten Verbesserung gerechnet. Der Absturz war vor allem auf den steilen Rückgang der nach vorn gerichteten Indikatoren zurückzuführen. Sowohl die Aussichten für die persönliche Finanzlage als auch den Zustand der Wirtschaft im nächsten Jahr sind sehr pessimistisch.

"Referenden" in russisch kontrollierten Gebieten in der Ukraine begonnen

Trotz scharfer internationaler Proteste haben in vier russisch kontrollierten Gebieten in der Ukraine am Freitag sogenannte Referenden zur Annexion durch Russland begonnen. Abstimmungen finden in den Separatistengebieten Donezk und Luhansk im ostukrainischen Donbass sowie in den südukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja statt. Die "Referenden" sollen bis Dienstag laufen, danach wird mit einer raschen Annexion durch Moskau gerechnet.

Russen fliehen wegen Teilmobilmachung in Nachbarländer

Angesichts der von Präsident Wladimir Putin angekündigten Teilmobilmachung haben bereits zahlreiche Russen das Land verlassen, um einem Einsatz an der Front zu entgehen. Von den Grenzen zu mehreren Nachbarländern wurden am Donnerstag lange Warteschlangen gemeldet, aktuelle Zahlen von aus Russland flüchtenden Menschen waren zunächst aber nicht bekannt. Ein Einreisender an der Grenze zur Mongolei berichtete der Nachrichtenagentur AFP, dass er zwölf Stunden lang habe warten müssen, bis er mit dem Auto die Grenze überqueren konnte.

Italienische Rechte schwören sich bei Abschlusskundgebung auf Wahlsieg ein

Drei Tage vor der Parlamentswahl in Italien haben die Kandidaten des den letzten Umfragen zufolge deutlich favorisierten Rechtsbündnisses ihren Willen bekräftigt, das Land zu regieren. "Wir sind bereit! Ihr werdet es am Sonntag sehen!" sagte Giorgia Meloni, Chefin der ultrarechten Partei Fratelli d'Italia (FDI) und aussichtsreichste Kandidatin auf den Posten der Regierungschefin, am Donnerstagabend bei der Kundgebung vor einer Menschenmenge auf der Piazza del Popolo im Zentrum Roms.

Brasilien: Lula darf Umfrage zufolge auf Sieg in erster Wahlrunde hoffen

Zehn Tage vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Brasilien kann sich der linke Kandidat und Ex-Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Datafolha zufolge Chancen ausrechnen, gegen den rechtsextremen Amtsinhaber Jair Bolsonaro bereits in der ersten Runde zu gewinnen. Den am Donnerstag veröffentlichten Daten zufolge liegt Lula nunmehr bei 47 Prozent, Bolsonaro hingegen unverändert bei 33.

US-Flugzeugträger erstmals seit fünf Jahren in Südkorea

Im Vorfeld einer gemeinsamen Militärübung ist am Freitag erstmals seit rund fünf Jahren ein US-Flugzeugträger in Südkorea eingelaufen. Die Ankunft der nukleargetriebenen "USS Ronald Reagan" in der Hafenstadt Busan beweise die "Stärke des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA", sagte ein Beamter des Verteidigungsministeriums in Seoul der Nachrichtenagentur AFP. Die Übung soll ein Signal der Stärke an das international isolierte Nordkorea schicken.

MALAYSIA

Verbraucherpreise Aug +4,7% (PROG: +4,7%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Aug +0,2% gg Vormonat

SINGAPUR

Verbraucherpreise Aug +7,5% (PROG: +7,2%) gg Vj

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Aug +5,1% (Juli: +4,8%) gg Vj

