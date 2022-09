Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK: Konsumklima sinkt wegen hoher Kaufkrafteinbußen

Die Talfahrt der Verbraucherstimmung in Deutschland geht nach einer kurzen Verschaufpause weiter. Die hohen Kaufkrafteinbußen lassen das Konsumklima auf ein neues Rekordtief abstürzen. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Oktober einen Rückgang ihres Indikators auf minus 42,5 Punkte von revidiert minus 36,8 (zunächst: minus 36,5) im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf minus 38,5 Punkte prognostiziert. "Die derzeit sehr hohen Inflationsraten von knapp 8 Prozent führen zu großen realen Einkommenseinbußen unter den Verbrauchern und damit zu einer deutlichen geschrumpften Kaufkraft", erklärte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im September

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer fiel im September auf 99,5 Punkte nach 100,9 im August. "Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen ist rückläufig", kommentierte das Ifo-Institut. "Insbesondere im Dienstleistungssektor aber werden noch neue Mitarbeiter gesucht. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Rezession und mit Blick auf den Fachkräftemangel konzentrieren sich die Unternehmen vor allem darauf, ihre Mitarbeiter zu halten."

Deutsche Staatsschulden steigen auf neues Rekordhoch

Die Schulden der öffentlichen Haushalte sind im ersten Halbjahr 2022 auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Zum Ende des ersten Halbjahres waren Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte mit 2.344,0 Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, stieg die öffentliche Verschuldung gegenüber dem Jahresende 2021 damit um 1,0 Prozent oder 22,9 Milliarden Euro.

Kashkari: Fed muss Straffung fortsetzen bis es Beweise für sinkende Inflation gibt

Nach Ansicht von Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, muss die US-Notenbank die Geldpolitik so lange straffen, bis die zugrunde liegende Inflation zurückgeht, und dann abwarten, ob sie genug getan hat. "Der eine Fehler, dessen ich mir bewusst bin und den ich nicht wiederholen möchte, ist der, dass die Notenbank, als die Wirtschaft schwächelte und die Inflation zu sinken begann, die Zinssätze senkte, weil sie dachte, sie hätte ihre Aufgabe erfüllt. Und dann flammte die Inflation wieder auf - das ist meiner Meinung nach ein Fehler, den wir nicht machen dürfen und nicht machen werden", sagte Kashkari während einer Online-Veranstaltung des Wall Street Journal.

Bullard gegen Anhebung des Inflationsziels

Der Weg zur Rückführung der Inflation auf das von der Federal Reserve festgelegte Ziel von 2 Prozent könnte lang und schmerzhaft sein. Einige Ökonomen plädieren deshalb dafür, das Ziel einfach zu verschieben, um einen Teil der Auswirkungen zu vermeiden, die für eine vollständige Rückführung der Inflation erforderlich sind. Der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, wies diese Möglichkeit jedoch zurück und warnte davor, dass eine Anhebung des Ziels die Glaubwürdigkeit der Zentralbank beschädigen und gleichzeitig neue Unsicherheiten auf den globalen Märkten hervorrufen würde.

Habeck erwartet verlängerte Laufzeit von zwei Akw bis April 2023

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geht angesichts der angespannten Versorgungssituation in Frankreich davon aus, dass die Atomkraftwerke Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern im ersten Quartal 2023 am Netz bleiben müssen. Jüngste Schätzungen über verfügbare Atomstrommengen aus Frankreich hätten ergeben, dass Deutschland im Winter bei der Stromversorgung in ein Extremszenario geraten würde. Dies mache einen längeren Betrieb der Akw notwendig.

Habeck: Energieversorgung trotz des Lecks an Nord Stream Pipelines sicher

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht angesichts der Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 keine Gefahr für die Versorgungssicherheit in Deutschland. Durch Nord Stream 1 käme aktuell ohnehin kein Gas und Nord Stream 2 sei noch nicht in Betrieb. Über Gründe für die Lecks wollte Habeck auf einer Pressekonferenz nicht spekulieren. Grundsätzlich sei aber die kritische Infrastruktur ein potentielles Ziel für Angriffe, sagte Habeck. Dies sei aber keine neue Erkenntnis.

Dänemark geht bei Nord-Stream-Lecks von "vorsätzlichen Handlungen" aus

Die Lecks an den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 von Russland nach Deutschland sind nach Einschätzung der dänischen Regierung auf "vorsätzliche Handlungen" zurückzuführen. Die klare Meinung der Behörden sei, dass es sich nicht um einen Unfall handele, sagte die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen, ohne sich zu möglichen Verursachern zu äußern. Der dänische Energie- und Klimaminister Dan Jörgensen sagte bei einer Pressekonferenz, die Löcher, durch die das Gas austritt, seien "zu groß", um eine zufällige Ursache zu haben.

CIA warnte Berlin schon vor Wochen vor Anschlägen auf Ostsee-Pipelines - Magazin

Der US-Geheimdienst CIA hat die Bundesregierung einem Medienbericht zufolge schon vor Wochen vor möglichen Anschlägen auf Erdgas-Pipelines in der Ostsee gewarnt. Ein solcher Hinweis des US-Auslandsgeheimdienstes sei im Sommer in Berlin eingegangen, berichtete der Spiegel" unter Berufung auf "mit dem Sachverhalt vertrauten Personen". Die CIA reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.

Pro-russische Behörden in der Ukraine vermelden Siege bei "Referenden"

In vier von Moskau besetzten Regionen in der Ukraine haben die pro-russischen Behörden Siege bei den sogenannten Referenden für eine Annexion vermeldet. In den südukrainischen Regionen Saporischschja und Cherson sowie in den ostukrainischen Separatistengebieten Luhansk und Donezk gab es nach Behördenangaben große Zustimmung. Die pro-russische Wahlbehörde in Saporischschja erklärte nach Auszählung aller Stimmen, dass laut vorläufigem Ergebnis 93 Prozent für eine Annexion gestimmt hätten. In der Region Cherson meldete die Besatzungsbehörde eine Zustimmung von 87 Prozent.

Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman zum Ministerpräsidenten ernannt

Saudi-Arabiens einflussreicher Kronprinz Mohammed bin Salman ist zum Ministerpräsidenten des ölreichen Landes ernannt worden. Der 37-Jährige wurde im Zuge einer Regierungsumbildung als Vorsitzender des Ministerrats nominiert, hieß es in einem von der saudi-arabischen staatlichen Nachrichtenagentur Spa veröffentlichten Dekret von König Salman. Der Posten wird traditionell vom König selbst bekleidet. Der Kronprinz gilt bereits seit Jahren als De-facto-Herrscher Saudi-Arabiens.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Sep 79 (Aug: 82)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Sep PROGNOSE: 80

Schweden Aug Einzelhandelsumsatz -0,4% gg Vormonat

Schweden Aug Einzelhandelsumsatz -5,1% gg Vorjahr

Australien Aug Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,6% (PROG: +0,4%)

