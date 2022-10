Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte steigen im August trotz schwacher Weltwirtschaft

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im August trotz einer schwächelnden Weltwirtschaft kräftig gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 1,6 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 1,8 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 18,1 Prozent höher. Die Importe stiegen im August um 3,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten nur ein Plus von 1,4 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 33,3 Prozent.

Ifo-Institut: Mehr Firmen wollen ihre Preise erhöhen

Mehr deutsche Unternehmen als im Vormonat planen nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, ihre Preise zu erhöhen. Die Preiserwartungen für die kommenden Monate stiegen für die Gesamtwirtschaft im September auf 53,5 Punkte, nach saisonbereinigt korrigierten 48,1 im August. Bei Lebensmitteln erreichte der Wert sogar 100 Punkte, nach korrigiert 96,9 im August. "Die Inflationswelle dürfte daher leider noch nicht abebben", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "Vor allem bei Gas und Strom ist noch einiges in der Preispipeline."

Jefferson: Inflationsbekämpfung braucht Zeit

Nach Einschätzung von Fed-Gouverneur Philip Jefferson wird es voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen, die US-Inflation von ihrem 40-Jahreshoch herunterzubringen. Dies werde einhergehen mit einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums sowie einer geringeren Arbeitskräftenachfrage, sagte Jefferson in seiner ersten öffentlichen Rede seit seinem Amtsantritt im Mai. Die Bemühungen zur Eindämmung der Inflation zeigten zwar zaghafte Anzeichen von Fortschritten, zugleich sei er jedoch weiterhin besorgt, dass höhere Preise die Inflationserwartungen der Verbraucher so verfestigen könnten, dass sich weitere Preissteigerungen von selbst erfüllten.

Neuseeländische Notenbank zieht Zinsschraube weiter an

Die Notenbank Neuseelands (RBNZ) hat wegen des anhaltenden Inflationsdrucks den Leitzins um weitere 50 Basispunkte erhöht. Damit steigt der Leitzins auf 3,50 Prozent. Es war die fünfte Anhebung um 50 Basispunkte im laufenden Straffungszyklus. Die meisten Volkswirte gehen davon aus, dass die RBNZ den Leitzins deutlich über 4,00 Prozent erhöhen wird, bevor sie sich davon überzeugt hat, dass die Inflation eingedämmt ist.

Ringen um Entlastungen zwischen Bund und Ländern dürfte noch Wochen dauern

Das Ringen zwischen Bund und Ländern um die Aufteilung der Kosten für weitere milliardenschwere Hilfsmaßnahmen in der Energiepreiskrise dürfte sich noch über mehrere Wochen hinziehen. Bei einem Spitzentreffen am Dienstagabend im Berliner Bundeskanzleramt gab es keine abschließenden Entscheidungen, vielmehr zeichneten sich weitere Beratungen bis in den November hinein ab. Kanzler Olaf Scholz (SPD) stufte die Gespräche als "konstruktiv" ein, während Ministerpräsidenten der Union die Ergebnisse als enttäuschend kritisierten.

Scholz rechnet kommende Woche mit Expertenvorschlägen für Gaspreisbremse

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) rechnet in der kommenden Woche mit ersten Vorschlägen für die geplante Gaspreisbremse. Die von der Regierung dafür eingesetzte Expertengruppe werde am kommenden Wochenende erneut tagen, sagte Scholz nach Beratungen mit den Bundesländern in Berlin. Er gehe davon aus, dass es "nächste Woche Ergebnisse" der Expertenkommission geben werde, die dann schnell von der Regierung aufgegriffen werden könnten.

Habeck: Grundmenge an Gas und Strom wird vor "deutlichen Preisanstiegen" geschützt

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Einzelheiten zu den geplanten Gas- und Strompreisbremsen genannt: "Wir werden eine Grundmenge an Gas für jeden Haushalt vor deutlichen Preisanstiegen schützen", sagte Habeck der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der Spitzenverbrauch werde hingegen "nicht staatlich verbilligt, denn es muss in diesem Winter Gas gespart werden, um eine Gasmangellage zu vermeiden". Die Strompreisbremse folge einem ähnlichen Prinzip: "Der Strom für die Grundmenge wird subventioniert". Damit werde man Preissprünge "dämpfen, aber nicht komplett ausgleichen". Einzelheiten würden "im Gesamtpaket" vorgestellt.

Kretschmer fordert schnelle Klarheit über Gaspreisbremse

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat nach den Bund-Länder-Beratungen schnelle Festlegungen zur geplanten Gaspreisbremse angemahnt. "Es dauert alles viel zu lange", sagte Kretschmer im ZDF-Morgenmagazin. Die Länder hätten im Vorfeld klar gesagt, was kommen müsse, und Informationen darüber erwartet, wie die Gaspreisbremse funktionieren solle. Erst wenn dies klar sei, wisse man, welche zusätzlichen Investitionen man brauche. Das sei aber überhaupt nicht diskutiert worden. "Die Menschen verlieren die Nerven, die Unternehmen wissen nicht mehr, wie es weitergeht", warnte er. "Wir müssen in den nächsten Tagen eine intensive Diskussion führen, wie teuer darf Energie sein."

Truss hält mit Spannung erwartete Rede bei Tory-Parteitag in Birmingham

Nach der Kehrtwende der britischen Regierung in Sachen Steuersenkung für Topverdiener hält die britische Premierministerin Liz Truss am Mittwoch eine mit Spannung erwartete Rede (12.05 Uhr). Beim Parteitag ihrer konservativen Tories in Birmingham dürfte die 47-Jährige, die erst seit knapp einem Monat im Amt ist, Stellung zu dem Paket nehmen, mit dem die Regierung die Wirtschaftskrise im Land bekämpfen will.

Ukraine meldet wichtige Geländegewinne im Süden und Osten

Ungeachtet der russischen Annexion hat die Ukraine neue, erhebliche Geländegewinne in den von Russland beanspruchten Gebieten gemeldet. Der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, die Armee seines Landes habe in den vergangenen Tagen "Dutzende" Ortschaften von Russland zurückerobert. Die ukrainische Armee komme im Süden und Osten "schnell und kraftvoll" voran, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. Die zurückeroberten Gebiete gehören nach seinen Angaben teilweise zu den Regionen Cherson, Luhansk und Donezk, deren Annexion Russlands Staatschef Wladimir Putin am Freitag unterzeichnet hatte.

Ukrainischer Zentralbankchef Schewtschenko kündigt Rücktritt an

Der Chef der ukrainischen Zentralbank, Kyrylo Schewtschenko, hat seinen Rücktritt eingereicht. Er habe Präsident Wolodymyr Selenskyj gebeten, diese schwierige Entscheidung zu akzeptieren, erklärte der 49-Jährige auf seiner Facebook-Seite. Für seinen Rückzug führte er gesundheitliche Gründe an, die er nicht länger ignorieren könne. Der 2020 ernannte Schewtschenko war maßgeblich an den Bemühungen beteiligt, die finanzielle und wirtschaftliche Stabilität des Landes nach der russischen Invasion im Februar zu gewährleisten.

IAEA-Chef reist noch diese Woche nach Kiew und Moskau

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, reist noch in dieser Woche nach Kiew und Moskau. Grossi werde seine Beratungen über die Einrichtung einer Sicherheitszone rund um das unter russischer Kontrolle stehende ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja fortsetzen, erklärte die IAEA in Wien. Ziel sei die Schaffung einer solchen Zone "so bald wie möglich".

USA und Südkorea feuern Boden-Boden-Raketen ab

Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas haben die USA und Südkorea als Reaktion darauf mehrere Raketen ins Meer abgefeuert. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das südkoreanische Militär berichtete, wurden vier Boden-Boden-Raketen in das Meer vor der koreanischen Ostküste abgeschossen.

Trump zieht in Streit um beschlagnahmte Dokumente vor den Supreme Court

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist im Streit um in seiner Villa beschlagnahmte offizielle Dokumente vor den Obersten Gerichtshof des Landes gezogen. Der Republikaner beantragte beim Supreme Court in Washington, dass dem Justizministerium der Zugriff auf rund hundert beschlagnahmte Geheimdokumente entzogen wird. Der Eilantrag richtet sich gegen eine im September gefällte Entscheidung eines Berufungsgerichts, das dem Justizministerium Recht gegeben hatte.

Frankreich/Industrieproduktion Aug +2,4% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Aug PROGNOSE: unverändert gg Vm

Südkorea Verbraucherpreise Sep +5,6% (PROG: +5,7%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Sep +0,3% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Sep +4,1% gg Vorjahr, unverändert gg Vormonat

Philippinen Verbraucherpreise Sep +6,9% gg Vorjahr (PROG +6,6%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Sep +4,5% gg Vorjahr

