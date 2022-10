Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Staatsdefizit sinkt im ersten Halbjahr 2022 auf 32,9 Mrd Euro

Das Finanzierungsdefizit der öffentlichen Hand ist im ersten Halbjahr 2022 deutlich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, ergab sich ein kassenmäßiges Finanzierungsdefizit von 32,9 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2021, das noch von der Corona-Krise geprägt war, hatte das Finanzierungsdefizit noch 131,1 Milliarden Euro betragen. Die Angaben beziehen sich auf vorläufige Ergebnisse der Kern- und Extrahaushalte der vierteljährlichen Kassenstatistik.

Ifo-Institut: Immer mehr Stornierungen im Wohnungsbau

Die Stornierungswelle im Wohnungsbau brandet nach Daten des Ifo-Instituts höher. Im September waren 16,7 Prozent der befragten Unternehmen davon betroffen, nach 11,6 Prozent im Vormonat, ergaben die Umfragen des Instituts nach dessen Angaben. "Aufgrund der explodierenden Material- und Energiepreise sowie der steigenden Finanzierungszinsen ist die Planungssicherheit dahin. Die Baukosten steigen immer weiter. Für einige Bauherren ist das alles nicht mehr darstellbar, sie stellen Projekte zurück oder ziehen ganz die Reißleine", sagte Ifo-Forscher Felix Leiss.

Brainard: Zinserhöhungen der Fed werden Wirtschaft dämpfen

Fed-Vizechefin Lael Brainard hat Geduld für die Bemühungen der Zentralbank, die Inflation abzukühlen, angemahnt. Die Geldpolitik werde für einige Zeit restriktiv bleiben, um sicherzustellen, dass die Inflation in Richtung des 2-Prozent-Ziels der US-Notenbank sinke, sagte Brainard laut dem Manuskript für eine Rede. "Es wird Zeit brauchen, damit die Effekte der strafferen Geldpolitik sich auf die Wirtschaft auswirken und die Inflation drücken."

Bank of England erweitert Kaufprogramm um indexierte Gilts

Die Bank of England (BoE) hat ihr Anleihekaufprogramm um inflationsindexierte Staatsanleihen erweitert, nachdem ein erneuter Versuch, die Unterstützung für Pensionsfonds auszuweiten, besorgte Anleger nicht beruhigen konnte. In einer Erklärung teilte die Zentralbank mit, dass sie bis Freitag täglich indexgebundene Staatsanleihen im Wert von bis zu 5 Milliarden Pfund (5,7 Milliarden Euro) aufkaufen werde, nachdem sie am Montag die Gesamtsumme der Anleihen, die sie täglich kaufen kann, auf 10 Milliarden Pfund verdoppelt hatte.

Japans Finanzminister erklärt Yen-Intervention bei G20-Treffen

Japans Finanzminister Shunichi Suzuki plant, die jüngsten Yen-Kauf-Interventionen Japans beim kommenden G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs zu erläutern. Suzuki sagte, er habe sich bemüht, das Verständnis anderer Länder für Japans Intervention am Devisenmarkt zu gewinnen. Er glaube, dass Japan ein gewisses Maß an Verständnis von Seiten der USA gewonnen habe.

Sorge um Verwundbarkeit der kritischen Infrastruktur Europas steigt

Auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm ist am Montag flächendeckend der Strom ausgefallen und in diesem Zusammenhang wird der Ruf nach verstärkten Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der kritischen europäischen Infrastruktur lauter. Die Behörden von Bornholm erklärten, sie hätten ein lokales Kraftwerk in Betrieb genommen, um Notstrom für die Insel zu erzeugen. Der Black-out führte in Teilen der Insel auch zu Ausfällen bei Internet- und Fernsehverbindungen.

Schweden will Russland nicht an Nord- Stream-Ermittlungen teilhaben lassen

Nach der mutmaßlichen Sabotage an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee hat Schweden sich geweigert, seine Ermittlungsergebnisse mit Russland zu teilen. Ermittlungen seien in Schweden "vertraulich" und das sei in dem Fall natürlich genauso, erklärte die schwedische Regierungschefin Magdalena Andersson vor Journalisten. Jedem Land stehe es frei, seine eigenen Ermittlungen zu führen. Eine Absperrung um die Explosionsstelle sei aufgehoben worden.

Israel: Einigung mit Libanon im Streit um erdgasreiche Gewässer in Sicht

Im Streit zwischen Israel und dem Libanon um erdgasreiche Gewässer im Mittelmeer ist nach israelischen Angaben eine Einigung in Reichweite. Israel stehe vor einem "historischen" Abkommen, nachdem seine Forderungen erfüllt worden seien, erklärte der israelische Chefverhandler Eyal Hulata. In dem Streit zwischen den beiden Nachbarländern vermitteln seit zwei Jahren die USA.

Russischer Hackerangriff auf Seiten von US-Flughäfen ohne große Wirkung

Die Webseiten mehrerer großer US-Flughäfen sind am Montag nicht erreichbar gewesen. Offenbar wurden die Seiten durch die prorussische Hackergruppe "Killnet" angegriffen. Die Angriffe stellten eine eher geringfügige Störung dar: Die Webseiten der Flughäfen von Atlanta, Chicago oder O'Hare waren eine Zeit lang offline, aber die meisten waren bis zum Mittag wieder betriebsbereit.

