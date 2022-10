Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise steigen im September mit Rekordrate

Der außergewöhnlich hohe Preisdruck auf der Ebene der deutschen Produzenten hat im September angehalten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahr um 45,8 (August: 45,8) Prozent. Somit wurden im August und September die höchsten Anstiege der Erzeugerpreise gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949 gemessen. Die von Dow Jones Newswires befragten Analysten hatten eine Jahresteuerung von 44,0 Prozent prognostiziert.

Deutsche Exporte in Drittstaaten steigen im September um 0,8 Prozent

Die deutschen Ausfuhren in Staaten außerhalb der EU sind im September gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 0,8 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden im September kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 61,7 Milliarden Euro exportiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 20,4 Prozent höher.

Rückgang der Steuereinnahmen beschleunigt sich im September

Die deutschen Steuereinnahmen sind im September um 9,0 Prozent gesunken und haben damit ihre Abwärtstendenz aus dem Vormonat verstärkt. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Das Aufkommen der Gemeinschaftssteuern ging um 9,3 Prozent zurück. "Maßgeblich hierfür war die starke Reduzierung des Lohnsteueraufkommens durch die Auszahlung der Energiepreispauschale im September 2022", erklärte das Finanzministerium.

Japans Exporte steigen um 29 Prozent im September

Die Exporte in Japan sind im September den 19. Monat in Folge gestiegen, angetrieben von einer starken Nachfrage nach Autos und mineralischen Brennstoffen. Wie aus Daten des Finanzministeriums hervorgeht, kletterten die Exporte um 28,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit stärker als die von Factset befragten Ökonomen mit 27,1 Prozent erwartet haben. Im August waren die Exporte um 22,1 Prozent gestiegen.

US-Notenbank: Unternehmen werden pessimistischer

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge moderat gewachsen. Allerdings gebe es deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen und Notenbank-Distrikten, heißt es in dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve. In zwei Distrikten sei die wirtschaftliche Aktivität zurückgegangen mit einer sich verlangsamenden oder schwachen Nachfrage wegen der höheren Zinsen, der Inflation und Unterbrechungen der Lieferketten. Insgesamt werden die Unternehmen pessimistischer.

Bullard: Geringere Inflation, wenn Unternehmen Preise senken

Der Präsident der Fed von St. Louis geht davon aus, dass sich die Inflation infolge geringerer Verkaufspreise von Unternehmen verlangsamen wird. Die Teuerung wird zurückgehen, wenn die Unternehmen anfangen, sich um Marktanteile zu sorgen und die Preise nicht mehr erhöhen, wie James Bullard in einem Interview mit Bloomberg TV erklärte. Desinflation werde kommen, wenn die Unternehmen aufhörten, die Preise zu erhöhen.

Chinas Zentralbank bestätigt wichtige Referenz-Zinssätze

Chinas Zentralbank hat wichtige Referenz-Zinssätze wie erwartet unverändert gelassen. Die People's Bank of China beließ den Leitzins für einjährige Kredite bei 3,65 Prozent und den Leitzins für fünfjährige Kredite bei 4,3 Prozent, wie aus einer auf ihrer Website veröffentlichten Erklärung hervorgeht. Den einjährigen Zinssatz, die sogenannte Loan Prime Rate (LPR), können Banken Unternehmen und Haushalten anbieten. Der fünfjährige Zinssatz gilt als Referenz für Hypothekenkredite.

Ampel-Experten für Wiederholung der Bundestagswahl in 431 Berliner Wahlbezirken

Nach den Pannen bei der Wahl im September 2021 haben sich Vertreter der Ampel-Fraktion im Wahlprüfungsausschuss auf eine Wiederholung der Bundestagswahl in 431 Berliner Wahlbezirken verständigt. Über diese Empfehlung solle am Donnerstag im Wahlprüfungsausschuss des Bundestages abgestimmt werden, teilten die Parlamentarischen Geschäftsführerinnen und -führer Katja Mast (SPD), Irene Mihalic (Grüne) und Johannes Vogel (FDP) mit. Bei der Wahlwiederholung solle mit dem gleichen Stimmzettel gewählt werden, wie bei der ursprünglichen Wahl am 26. September 2021.

Rettungsverband warnt wegen steigender Corona-Zahlen vor Überlastung

Die Rettungsdienste in Deutschland fürchten angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen erneut eine Überlastung. "Derzeit sind weniger Rettungswagen auf der Straße, weil es durch die steigenden Covid-Zahlen zu immer mehr Personalausfällen kommt. Und wir sind erst am Beginn der Welle", sagte der Vorsitzende des Deutschen Berufsverbands Rettungsdienst, Marco König, der Zeitung Welt. Damit die Rettungsdienste durch künftige Corona-Wellen nicht wieder an ihre Kapazitätsgrenzen oder darüber hinaus gelangen, forderte König umfassende Reformen bei Rettungsdiensten und Leitstellen.

Britische Innenministerin Braverman verlässt Regierung Truss

Die britische Innenministerin Suella Braverman ist von ihrem Posten zurückgetreten. In einem Brief gab die als innenpolitische Hardlinerin bekannte Braverman als Grund für ihren Rücktritt an, ihre private E-Mailadresse für Dienst-Mails genutzt zu haben. Gleichzeitig erwähnte sie "ernsthafte Bedenken" wegen der Regierungspolitik der angeschlagenen Premierministerin Liz Truss. Zuvor hatten britische Medien über Bravermans Rückzug berichtet.

Grant Shapps zum neuen Innenminister Großbritanniens ernannt

Der frühere britische Verkehrsminister Grant Shapps ist nach dem Rücktritt von Suella Braverman zum neuen Innenminister ernannt worden. Mit dieser Ernennung, die Downing Street bekanntgab, sendet die Regierung der angeschlagenen Premierministerin Liz Truss ein Signal der Öffnung. Der 54-jährige Grant Shapps hatte während des Rennens um die Nachfolge des Tory-Vorsitzenden und britischen Premierministers Boris Johnson Truss' Kontrahenten Rishi Sunak unterstützt.

Steinmeier sagt für Donnerstag geplante Reise nach Kiew ab - Zeitung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einem Medienbericht zufolge eine für Donnerstag geplante Reise nach Kiew kurzfristig abgesagt. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise in Berlin und in der Ukraine berichtete, rieten das Auswärtige Amt, das Bundesinnenministerium und deutsche Sicherheitsbehörden dem Bundespräsidialamt von einer Kiew-Reise ab.

Ukraine schränkt wegen zerstörter Elektrizitätswerke Stromversorgung ein

Nach zahlreichen russischen Angriffen auf die Strom-Infrastruktur im Land hat die Ukraine eine eingeschränkte Stromversorgung ab Donnerstag angekündigt. "Heute hat der Feind erneut Energie erzeugende Anlagen zerstört. Es ist notwendig, den Stromverbrauch zu minimieren", sagte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Kyrylo Timoschenko. "Wir arbeiten an der Schaffung mobiler Stromversorgungspunkte für wichtige Infrastruktureinrichtungen", hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj zuvor bei einem Strategietreffen angekündigt.

Biden sieht Putin in Ukraine-Krieg in "unglaublich schwieriger Position"

US-Präsident Joe Biden hat die Verhängung des Kriegsrechts in den von Russland annektierten Gebieten in der Ukraine als Beweis für die militärischen Schwierigkeiten Moskaus gewertet. "Ich denke, (der russische Präsident) Wladimir Putin befindet sich in einer unglaublich schwierigen Position", sagte Biden im Weißen Haus. "Es scheint, dass das einzige ihm verfügbare Instrument darin besteht, Bürger der Ukraine brutal zu behandeln, um zu versuchen, sie einzuschüchtern, damit sie kapitulieren." Biden fügte hinzu: "Sie werden das nicht tun."

Biden gibt weitere 15 Millionen Barrel aus strategischen US-Ölreserven frei

Im Kampf gegen die hohen Erdöl- und Benzinpreise gibt US-Präsident Joe Biden weitere 15 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven der USA frei. Die Spritpreise seien in den vergangenen Monaten zwar bereits deutlich gesunken, "aber nicht schnell genug", sagte Biden im Weißen Haus. "Familien leiden." Knapp drei Wochen vor den wichtigen Kongress-Zwischenwahlen rief der Präsident zudem US-Ölkonzerne auf, ihre Produktion auszuweiten und sinkende Erdölpreise an die Verbraucher weiterzugeben.

2022 geringerer Anstieg der CO2-Emissionen durch fossile Brennstoffe als erwartet

PARIS (AFP)--Die weltweiten CO2-Emissionen durch die Verbrennung fossiler Energieträger werden in diesem Jahr voraussichtlich lediglich um knapp 1 Prozent ansteigen. Dank des massiven Ausbaus der erneuerbaren Energien - vor allem von Sonnen- und Windenergie - sei der Anstieg weniger stark als wegen der Energiekrise befürchtet, teilte die Internationale Energieagentur (IEA) mit.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Okt 103 (Sep: 102)

Frankreich/Geschäftsklima Okt PROGNOSE: 101

Schweiz Sep Handelsbilanz Überschuss 2,781 Mrd CHF

Schweiz Sep Exporte 22,763 Mrd CHF

Schweiz Sep Importe 19,982 Mrd CHF

