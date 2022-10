Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Chinas Wirtschaft wächst im dritten Quartal stärker als erwartet

Chinas Wirtschaft ist im dritten Quartal stärker gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs in den drei Monaten bis zum 30. September im Jahresvergleich um 3,9 Prozent, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einer Wachstumsrate von 3,5 Prozent gerechnet. Die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal war damit deutlich stärker als im zweiten Quartal (0,4 Prozent Wachstum), als der Lockdown in Großstädten wie Schanghai die Wirtschaft lahmlegte und Millionen Menschen zu Hause blieben, manchmal wochen- oder monatelang.

Hausverkäufe in China geben in den ersten neun Monaten nach

Die Verkäufe von Eigenheimen in China sind im Zeitraum Januar bis September im Vergleich zu den ersten acht Monaten des Jahres weniger stark zurückgegangen, da lokale Regierungen Maßnahmen zur Förderung des Immobilienerwerbs ergriffen haben. Die Hausverkäufe fielen nach Wert in den ersten drei Quartalen um 28,6 Prozent, verglichen mit einem Rückgang von 30,3 Prozent im Zeitraum Januar bis August, wie das Nationale Statistikamt am Montag mitteilte.

Japans Finanzminister: Regierung handelt am Devisenmarkt wenn nötig

Japans Finanzminister Shunichi Suzuki hat nach einer scharfen Aufwertung des Yen betont, dass die Regierung wenn nötig am Devisenmarkt intervenieren werde, um "exzessive Schwankungen" zu unterbinden. Bei einem Auftritt im Parlament sagte Suzuki nicht, ob es am Freitag und Montag tatsächlich Interventionen gegeben habe. An beiden Tagen hatte der Yen plötzlich und ohne anderen ersichtlichen Grund aufgewertet.

Trump will "wahrscheinlich" erneut Präsident werden

Der frühere US-Präsident Donald Trump will sich nach eigenen Worten "wahrscheinlich" erneut um dieses Amt bewerben. In einer Rede in Texas verwies Trump am Samstagabend auf seine Erfolge als Präsident und die von ihm bei der Wahl 2020 angeblich errungenen Stimmen und sagte: "Um unser Land wieder erfolgreich, sicher und ruhmreich zu machen, werde ich es wahrscheinlich wieder tun müssen." Zunächst aber müsse die Republikanische Partei im November einen historischen Sieg erringen.

Meloni in Rom mit Macron zusammengetroffen

Die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist wenige Stunden nach ihrer Übernahme der Regierungsgeschäfte mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron zusammengetroffen. Das mehr als einstündige Treffen fand am Sonntagabend in Rom unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Macron erklärte anschließend im Onlinedienst Twitter, er setze in der Beziehung zu der neuen italienischen Regierung auf "Dialog und Ambition".

Britischer Ex-Premier Johnson verzichtet auf neue Kandidatur

Kein Comeback-Versuch von Boris Johnson: Nach tagelangen Spekulationen hat der frühere britische Premierminister seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur für das Amt erklärt. Er werde sich nicht um die Nachfolge der scheidenden Regierungschefin Liz Truss bewerben, gab Johnson am Sonntagabend bekannt. Klarer Favorit für das Amt des Partei- und damit auch Regierungschefs ist damit nun Ex-Finanzminister Rishi Sunak.

Südkorea und Nordkorea feuern Warnschüsse an umstrittener Seegrenze ab

An der umstrittenen Seegrenze zwischen Nordkorea und Südkorea haben beide Seiten Warnschüsse abgefeuert. Ein nordkoreanisches Handelsschiff habe am frühen Montagmorgen die Seegrenze zu Südkorea überquert, woraufhin die südkoreanische Armee die Warnschüsse abgegeben habe, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap den Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte. Das Schiff sei dann in Richtung Norden umgedreht.

Konservativer Kandidat Logar bei Präsidentenwahl in Slowenien vorn

In der ersten Runde der Präsidentenwahl in Slowenien hat der ehemalige Außenminister Anze Logar die meisten Stimmen erhalten. Nach Auszählung von 99,9 Prozent der Stimmen lag der konservative Politiker am Sonntagabend bei 34 Prozent. Die Mitte-Links-Kandidatin Natasa Pirc Musar kam auf 27 Prozent.

CHINA

Exporte Sep +5,7% (PROG: +4,0%) gg Vorjahr

Importe Sep +0,3% (PROG: +1,0%) gg Vorjahr

Handelsbilanz Sep Überschuss 84,74 Mrd USD (PROG: Überschuss 80 Mrd USD)

Exporte Sep +10,7% in Yuan gegen Vorjahr

Importe Sep +5,2% in Yuan gegen Vorjahr

Anlageinvestitionen Städte Jan-Sep +5,9% (PROG: +6,0%) gg Vorjahr

Industrieproduktion Sep +6,3% (PROG: +5,0%) gg Vorjahr

Industrieproduktion Sep +0,84% gg Vormonat

Einzelhandelsumsatz Sep +2,5% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Sep +0,43% gg Vormonat

