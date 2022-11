Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Scholz fordert von Klimakonferenz mehr Tempo und konkrete Schritte

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zum Auftakt der UN-Klimakonferenz die internationale Weltgemeinschaft zu mehr Tempo und konkreten Taten im Kampf gegen die Erderwärmung aufgerufen. Man müsse sich auf ein "robustes Arbeitsprogramm" mit konkreten Schritten zur Reduktion des schädlichen Treibhausgasausstoßes verständigen. "Nicht weniger, sondern mehr Tempo, mehr Ehrgeiz, mehr Zusammenarbeit beim Umstieg auf erneuerbare Energien lautet das Gebot unserer Zeit. Unseren entschlossenen Bekenntnissen zum Klimaschutz müssen ebenso entschlossene Taten folgen", sagte Scholz.

Parlamentsausschuss empfiehlt Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin

Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags hat sich für eine Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin ausgesprochen. Auf Antrag der drei Ampel-Fraktionen beschloss das Gremium "die teilweise Wiederholungswahl in Berlin", wie der Obmann der SPD-Bundestagsfraktion im Ausschuss, Johannes Fechner, am Montag mitteilte. Der Beschluss sieht einen neuerlichen Urnengang in 431 von rund 2.300 Abstimmungsbezirken vor, und zwar mit Erst- und Zweitstimmen. Dazu müsste die Wahl vom September 2021 in den betroffenen Wahlbezirken für ungültig erklärt werden.

Griechischer Regierungschef verteidigt sich gegen Bespitzelungsvorwürfe

Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hat den Vorwurf der Bespitzelung seiner eigenen Minister entschieden zurückgewiesen. "Das ist eine unglaubliche Lüge", sagte Mitsotakis in einem TV-Interview. Er dementierte damit einen Bericht der linksgerichteten Wochenzeitung "Documento". Für die in dem Artikel erhobenen Anschuldigungen gebe es nicht den "geringsten Beweis", sagte Mitsotakis.

Trump will am 15. November eine "sehr große Ankündigung" machen

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat eine wichtige Erklärung für die kommende Woche angekündigt - und damit die Spekulationen weiter angeheizt, dass er erneut für das Präsidentenamt kandidieren will. Am 15. November werde er in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida eine "sehr große Ankündigung" machen, sagte Trump bei einer Kundgebung im Bundesstat Ohio zu den an diesem Dienstag anstehenden Kongress- und Gouverneurswahlen in den USA.

Weißes Haus sichert Ukraine Unterstützung auch nach US-Wahlen zu

Das Weiße Haus hat der Ukraine einen festen Beistand der USA im Krieg gegen Russland ungeachtet des Ausgangs der Zwischenwahlen zugesichert. "Wir sind zuversichtlich, dass die Unterstützung der USA beständig und unerschütterlich sein wird", sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre. Biden strebe wie bislang eine parteiübergreifende Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Ukraine an. Der Anführer der oppositionellen Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, hatte kürzlich gesagt, sollte seine Partei wie erwartet die Mehrheit in der Kongresskammer gewinnen, werde es künftig keinen "Blankoscheck" für die Ukraine geben.

Xi Jinping plant im Dezember Besuch in Saudi-Arabien - Kreise

Chinas Staatschef Xi Jinping plant laut informierten Kreisen noch vor dem Jahresende einen Staatsbesuch in Saudi-Arabien. Peking und Riad wollen ihre Beziehungen vertiefen und verfolgen beide die Vision einer multipolaren Welt, in der die USA die globale Ordnung nicht mehr dominieren. Derzeit erarbeiten Vertreter beider Regierungen Details eines Treffens zwischen Xi und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, wie Informanten sagten, die mit den Vorbereitungen vertraut sind.

Nordkorea bestreitet Lieferung von Artilleriemunition an Russland

Nordkorea hat den Vorwurf der USA zurückgewiesen, es habe heimlich Artilleriemunition an Russland für den Krieg gegen die Ukraine geschickt. Es handle sich um "haltlose" Gerüchte, welche die USA verbreiteten, um den internationalen Ruf Nordkoreas zu beschädigen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA einen Vize-Abteilungsleiter im nordkoreanischen Verteidigungsministerium. Nordkorea betreibe keine Rüstungsgeschäfte mit Russland und habe auch "nicht die Absicht, dies in der Zukunft zu tun", hieß es in dessen Erklärung.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Okt 14,3% - CBS

Niederlande Inflationsrate Sep war 14,5% - CBS

Japan/Ausgaben privater Haushalte Sep +2,3% (PROGNOSE: +2,6%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Sep +2,6% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Sep 77,7%

Japan/Konsumneigung Sep +1,8 Pkt gg Vorjahr

US/Verbraucherkredite Sep plus 25,0 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Aug revidiert plus 30,1 Mrd USD (vorl: plus 32,2 Mrd USD)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2022 03:00 ET (08:00 GMT)