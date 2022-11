Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation geht laut Wirtschaftsweisen 2023 leicht zurück - Zeitung

Die so genannten Wirtschaftsweisen rechnen einem Bericht zufolge mit einem leichten Rückgang der Inflation im kommenden Jahr. Der Sachverständigenrat sage für 2023 eine Teuerungsrate von 7,4 Prozent voraus, berichtete die Süddeutschen Zeitung unter Berufung auf das Jahresgutachten des Gremiums, das am Mittwoch offiziell vorgestellt werden soll. Damit würde die Inflation gegenüber diesem Jahr, für das die Wirtschaftsweisen mit acht Prozent rechnen, leicht zurückgehen.

Inflation in China schwächt sich im Oktober ab

Die Inflation in China hat sich im Oktober abgeschwächt, während die Produktionspreise zum ersten Mal seit fast zwei Jahren gegenüber dem Vorjahr gesunken sind. Der chinesische Verbraucherpreisindex stieg im Oktober um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, lag damit aber unter dem im September verzeichneten Anstieg von 2,8 Prozent, teilte das Nationale Amt für Statistik mit. Das Ergebnis lag unter dem Medianwert von 2,3 Prozent, den vom Wall Street Journal befragten Ökonomen erwartet hatten.

Drei Gasversorger stellen Dezember-Soforthilfe infrage

Die drei deutschen Gasversorger Eon, Entega und Enercity haben einem Medienbericht zufolge in einem Brief an führende Abgeordnete der Ampel-Koalition die Umsetzbarkeit der geplanten Dezember-Soforthilfe infrage gestellt. Die Unternehmen fordern darin Änderungen am Gesetzentwurf, wie das Nachrichtenportal The Pioneer berichtete. Dieser sieht vor, dass der Staat die Abschlagszahlungen im Dezember von den Gaskunden übernimmt. Die drei Gasversorger befürchten dem Bericht zufolge, dass sie das Geld dafür nicht rechtzeitig zum 1. Dezember erhalten.

EU-Umweltagentur warnt vor bis zu 90.000 Hitzetoten jährlich in Europa

Ohne Maßnahmen gegen den Klimawandel könnten nach Einschätzung der Europäischen Umweltagentur (EEA) durch Hitzewellen am Ende des Jahrhunderts jährlich rund 90.000 Menschen in Europa sterben. Dieses Szenario für das Jahr 2100 ergebe sich bei einer Erwärmung der Erde um 3 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, meldete die EEA. "Bei einer globalen Erwärmung von 1,5 Grad reduziert sich die Zahl auf 30.000 Todesfälle jährlich."

US-Sender: Demokrat Fetterman gewinnt wichtiges Senatsrennen in Pennsylvania

Die US-Demokraten haben bei den Zwischenwahlen einen wichtigen Erfolg erzielt: Im Rennen um einen Senatssitz im Bundesstaat Pennsylvania riefen die Sender NBC, CNN und Fox News den Demokraten John Fetterman zum Sieger aus. Der bisherige Vizegouverneur des Ostküstenstaates gewann demnach knapp gegen seinen republikanischen Rivalen Mehmet Oz. Den Senatssitz hatte bislang ein Republikaner inne. Dass die Demokraten von Präsident Joe Biden das Mandat gewinnen konnten, könnte es ihnen ermöglichen, ihre hauchdünne Senatsmehrheit zu verteidigen.

Rennen um Kontrolle im US-Senat weiter offen - keine "rote Welle"

Die bisherigen Ergebnisse der Zwischenwahlen zum US-Kongress zeigen, dass die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus erringen werden, während das Schicksal des Senats ungewiss bleibt. Klar ist, dass die Ergebnisse am frühen Mittwoch hinter den weitreichenden Gewinnen zurückbleiben, die einige in der Grand Old Party (GOP) erwartet hatten. Das Rennen um den Senat von Georgia könnte so knapp ausfallen, dass es zu einer Stichwahl kommt. Senator Lindsey Graham sagte auf NBC News, die Ergebnisse seien "definitiv keine republikanische Welle".

US-Demokraten gewinnen Gouverneurswahlen in Pennsylvania

Der US-Demokrat Josh Shapiro hat die Gouverneurswahlen im Bundesstaat Pennsylvania gegen den Rechtsaußen-Politiker Doug Mastriano gewonnen. Bei den als Midterms bekannten Kongress- und Gouverneurswahlen kam Pennsylvanias bisheriger Generalstaatsanwalt laut den US-Sendern CNN, Fox News und NBC auf rund 55 Prozent der Stimmen. Shapiro war als klarer Favorit gegen den von Ex-Präsident Donald Trump unterstützten Republikaner Mastriano ins Rennen gegangen.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis wiedergewählt

Der als möglicher künftiger Präsidentschaftskandidat gehandelte Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ist für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Der 44-jährige Republikaner setzte sich bei den Kongress- und Gouverneurswahlen in den USA klar gegen seinen Herausforderer Charlie Crist von der Demokratischen Partei durch. US-Sender sahen ihn nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen bei rund 59 Prozent.

Dutzende Wahlautomaten im US-Bundesstaat Arizona ausgefallen

Bei den Kongresswahlen in den USA sind in einem Bezirk des US-Bundesstaats Arizona dutzende Wahlautomaten ausgefallen. Es gebe "in etwa 20 Prozent" der 223 Wahllokale im Bezirk Maricopa County technische Probleme mit den Maschinen, sagte der Vorsitzende der örtlichen Wahlaufsichtsbehörde, Bill Gates . Die ausgefallenen Maschinen hätten aber keinen Einfluss auf die Korrektheit der Wahl. Die Behörde richtete eigenen Angaben zufolge "sichere Boxen" ein, in denen die Stimmzettel bis zur Auszählung aufbewahrt würden.

China verspricht Entschlossenheit im Kampf gegen die Erderwärmung

Die chinesische Regierung hat bei der UN-Klimakonferenz in Ägypten ihren Willen zur Bekämpfung der Erderwärmung bekräftigt. Chinas Entschlossenheit, "sich aktiv an der globalen Klimapolitik zu beteiligen", werde nicht nachlassen, sagte der chinesische Klima-Gesandten Xie Zhenhua in Scharm el-Scheich. Der weltweite Klimaschutz stehe aber vor "ernsthaften Herausforderungen". Nötig seien "Multilateralismus, Solidarität und Zusammenarbeit".

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Leistungsbilanz Sep nsb Überschuss 909,3 Mrd JPY (PROG: Überschuss 300 Mrd JPY)

Japan/Leistungsbilanz Sep nsb Überschuss 909,3 Mrd JPY; -45,0% gg Vj

