Inflation in Japan im Oktober bei 3,7 Prozent

Auch in Japan hat die Preisdynamik zuletzt zugenommen. Die Inflationsrate lag Regierungsdaten zufolge im Oktober bei 3,7 Prozent und damit über dem Inflationsziel der Bank of Japan (BoJ) von 2 Prozent. Im September lag die Teuerungsrate im Jahresvergleich bei 3 Prozent. Ein Zeichen für die steigende Kerninflation ist, dass die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel und Energiepreise im Oktober um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen hat, verglichen mit einem Anstieg von 1,8 Prozent im September.

Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland fällt im September

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im September deutlich gefallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 27.449 Wohnungen genehmigt. Das waren 9,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Für den Zeitraum Januar bis September ergab sich ein Rückgang um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie

Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie haben sich der Verband Südwestmetall und die Gewerkschaft IG Metall auf einen Pilotabschluss geeinigt. Das teilten beide Seiten in der Nacht zum Freitag nach rund zwölfstündigen Verhandlungen im baden-württembergischen Ludwigsburg mit. Demnach erhalten die Mitarbeiter eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von insgesamt 3.000 Euro, die Löhne und Gehälter steigen ab kommenden Juni um 5,2 und ab Mai 2024 um weitere 3,3 Prozent.

Frankfurt am Main wählt am 5. März neuen Oberbürgermeister

Weniger als zwei Wochen nach der Abwahl des umstrittenen Oberbürgermeisters von Frankfurt am Main, Peter Feldmann (SPD), steht der Termin für die Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers fest. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss in ihrer Sitzung den 5. März als Wahltermin, wie die Stadt mitteilte. Eine mögliche Stichwahl ist für den 26. März vorgesehen.

Selenskyj: Mehr als zehn Millionen Ukrainer ohne Strom

In der Ukraine waren am Donnerstag nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj Millionen Menschen ohne Strom. "Im Moment sind mehr als zehn Millionen Ukrainer ohne Strom", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Insbesondere die Region Kiew sei von den Stromausfällen betroffen, erläuterte er.

Nordkorea feuert offenbar Interkontinentalrakete ab

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben offenbar eine Interkontinentalrakete abgefeuert. Die mutmaßliche Langstreckenrakete sei am Freitagmorgen (Ortszeit) von der Region Sunan aus in Richtung Meer abgefeuert worden, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Nach japanischen Angaben ging das Geschoss westlich von Hokkaido in der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans ins Meer nieder.

