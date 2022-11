Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Holzmann befürwortet sehr großen EZB-Zinsschritt im Dezember

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihre Zinsen im Dezember nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte erhöhen. Eine weitere große Zinserhöhung "würde ein starkes Signal unserer Entschlossenheit setzen", sagte der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) der Financial Times. "Es würde den Unternehmen und Gewerkschaften zeigen, dass wir es ernst meinen, also unterschätzt uns nicht, seid vorsichtig".

Neuseelands Notenbank erhöht Zinssatz deutlich

Neuseelands Notenbank hat die Zinsen deutlich angehoben und damit auf den hartnäckigen Inflationsdruck reagiert. Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat damit auch Signale einiger anderer Zentralbanken weltweit ignoriert, denen zufolge sich das Tempo der geldpolitischen Straffung verlangsamen könnte. Die Zentralbank hob die Official Cash Rate (OCR) um 75 Basispunkte auf 4,25 Prozent an. Bereits Anfang Oktober hatte die Notenbank den Zins um 50 Basispunkte auf ein Siebenjahreshoch von 3,5 Prozent erhöht.

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 5,8 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,4 Millionen Barrel nach plus 1,7 Millionen eine Woche zuvor.

New Yorker Zivilprozess gegen Trump und seine Kinder soll Ende 2023 beginnen

Der New Yorker Zivilprozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump und seine drei ältesten Kinder wegen mutmaßlichen Finanzbetrugs wird frühestens im Oktober kommenden Jahres beginnen. Der zuständige Richter Arthur Engoron vom Obersten Gerichtshof von Manhattan setzte am Dienstag den 2. Oktober 2023 als Verhandlungstermin an. Trumps Anwälte werden sehr wahrscheinlich versuchen, den Prozessbeginn noch weiter hinauszuzögern.

Bolsonaros Partei legt Beschwerde gegen Ergebnis der Präsidentenwahl ein

Mehr als drei Wochen nach der Präsidentschaftswahl in Brasilien hat die Partei des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro eine Beschwerde gegen das Wahlergebnis eingelegt. Bolsonaros Liberale Partei (PL) forderte am Dienstag das Oberste Wahlgericht auf, alle Stimmen, die mit mehr als 280.000 Wahlmaschinen abgegeben wurden, für ungültig zu erklären. Die PL machte geltend, dass "Fehlfunktionen" dieser Maschinen Bolsonaros Wiederwahl verhindert hätten.

Paritätischer hält Vorziehen der Gaspreisbremse auf Januar nicht für ausreichend

Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hat das Vorziehen der Gaspreisbremse auf Januar begrüßt, er hält diesen Schritt aber nicht für ausreichend. Es sei zwar "hoch erfreulich", dass niedrigere Gaspreise bereits rückwirkend ab Januar greifen sollen und nicht erst ab März, sagte Ulrich Schneider den RND-Zeitungen vom Mittwoch. "Das kann aber notwendige Direktzahlungen an bedürftige Haushalte nicht ersetzen." Es stiegen nicht nur die Gaspreise, sondern die Preise insgesamt, vor allem für Lebensmittel, sagte Schneider weiter. "Deshalb kommt es entscheidend darauf an, dass die Regelsätze in der Grundsicherung nicht allein um 50 Euro, sondern um 200 Euro angehoben werden." Zudem müsse die Erhöhung Wohngeldes zum Jahresanfang sofort greifen.

SINGAPUR

Verbraucherpreise Okt +6,7% gg Vj (PROG: +6,9%)

Verbraucherpreise Kernrate Okt +5,1% (Sep: +5,3%) gg Vj

BIP 3Q rev. bereinigt +1,1% gg Vorquartal (vorläufig +1,5%)

BIP 3Q rev. +4,1% gg Vorjahr (vorläufig +4,4%)

