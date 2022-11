Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ifo: Stimmung unter Exporteuren verbessert sich im November

Deutsche Exporteure blicken etwas optimistischer in die Zukunft. Die Exporterwartungen der Unternehmen sind laut einer Umfrage des Ifo-Instituts im November auf plus 0,4 Punkte gestiegen, von minus 4,6 Punkten im Oktober. "Positive und negative Aussichten halten sich daher gegenwärtig die Waage. Kleine Hoffnungsschimmer zeichnen sich für die deutsche Exportindustrie ab", erklärte Ifo-Chef Clemens Fuest.

Sunak bekennt sich in Grundsatzrede zu Großbritanniens internationaler Verantwortung

In der ersten großen außenpolitischen Rede seit seinem Amtsantritt vor einem Monat bekennt sich Premierminister Rishi Sunak zu Großbritanniens internationaler Verantwortung. Das Land müsse "mehr tun, um seine Werte der Freiheit und Offenheit auf der Weltbühne zu verteidigen", heißt es in einer von Downing Street auszugsweise veröffentlichten Grundsatzrede, die Sunak am Montag beim jährlichen Lord Mayor's Bankett in London halten werde.

Streiks bei der belgischen Bahn von Dienstag bis Donnerstag

Bahnkunden in Belgien müssen sich von Dienstag bis Donnerstag auf Streiks einstellen. Am Dienstag wird im Schnitt nur jeder vierte Zug fahren, wie die belgische Bahngesellschaft SNCB am Sonntag mitteilte. Der Streik soll demnach am Montag um 21.00 Uhr beginnen. Die Eisenbahngewerkschaften haben zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um die Regierung zu mehr Investitionen in das Schienennetz zu drängen.

China löscht Nachrichten über Proteste in Online-Netzwerken

Als Reaktion auf die zunehmenden Proteste in China haben die staatlichen Behörden am Montag offenbar sämtliche Berichte dazu in chinesischen Online-Netzwerken gelöscht. Nach Angaben der BBC wurde einer ihrer Journalisten bei der Berichterstattung über die Proteste in Shanghai festgenommen und geschlagen. Ein AFP-Journalist, der am Montagmorgen am Schauplatz der Proteste in Shanghai war, sah eine starke Polizeipräsenz und blaue Absperrungen entlang der Bürgersteige, die offenbar weitere Demonstrationen verhindern sollten.

Slowenen sprechen sich in Referendum für unabhängige Berichterstattung aus

Die Slowenen haben sich am Sonntag in einem Referendum für einen Gesetzentwurf ausgesprochen, der den politischen Einfluss verringern und die redaktionelle Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Fernsehens des EU-Landes wiederherstellen soll. Mehr als 62 Prozent der Wähler befürworteten den Gesetzentwurf und machten damit den Weg frei für dessen Inkrafttreten, wie aus den von der Wahlkommission des Landes veröffentlichten Daten hervorgeht. Rund 38 Prozent stimmten gegen das Gesetz.

