Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Servicesektor im November gesunken

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im November verlangsamt. Der von Caixin Media Co und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 46,7 (Oktober: 48,4) Punkte und fiel damit auf den tiefsten Stand seit Mai.

Weitere chinesische Städte lockern Corona-Regeln

In mehreren chinesischen Städten sind weitere Corona-Lockerungen in Kraft getreten. In der Hauptstadt Peking und der Finanzmetropole Schanghai entfällt für die Einwohner nun die Pflicht, ein höchstens 48 Stunden altes negatives Testergebnis vorzuweisen, um öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. In Schanghai können die Bewohner nun auch wieder ohne einen kürzlich vorgenommenen Test Außenbereiche wie Parks und Touristenattraktionen betreten, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Die Finanzmetropole war in diesem Jahr monatelang abgeriegelt.

Ifo: Geschäftslage und Erwartungen der Autoindustrie verbessern sich

Die deutsche Autoindustrie blickt mit mehr Zuversicht auf ihre aktuelle Lage und ihre absehbare Zukunft. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts hat sich die Geschäftslage der Autohersteller und ihrer Zulieferer im November etwas verbessert und der Wert stieg auf minus 2,2 Punkte, nach minus 4,3 im Oktober. Die Erwartungen an die kommenden Monate stieg kräftig auf minus 13,3 Punkte, nach minus 35,3 im Oktober.

Trump sorgt mit Äußerung über Außerkraftsetzung der Verfassung für Empörung

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat mit einer Äußerung über eine Außerkraftsetzung der Verfassung für Empörung gesorgt. Trump hatte in seinem Online-Netzwerk Truth Social am Samstag erneut seine Falschbehauptung verbreitet, er sei bei der Wahl 2020 durch Wahlbetrug um eine zweite Amtszeit gebracht worden. "Ein massiver Betrug dieser Art und dieses Ausmaßes ermöglicht die Aufhebung aller Regeln, Vorschriften und Artikel, sogar derjenigen, die in der Verfassung stehen", schrieb Trump.

Frankreichs Republikaner entscheiden in Stichwahl über neuen Parteichef

In Frankreich entscheiden die konservativen Republikaner in einer Stichwahl über ihren neuen Parteichef: Die Parteimitglieder haben die Wahl zwischen dem Abgeordneten Eric Ciotti und dem Fraktionsvorsitzenden im Senat, Bruno Retailleau, wie Übergangsparteichefin Annie Genevard am Sonntag nach der ersten Wahlrunde mitteilte. Ciotti, der für den konservativen Parteiflügel steht, bekam in der ersten Runde fast 43 Prozent der Stimmen, der liberale Retailleau bekam gut 34 Prozent.

Baerbock will in Indien über Klimakrise und internationale Ordnung sprechen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will bei ihrem Antrittsbesuch in Indien mit der Regierung über die Eindämmung der Klimakrise und die Wahrung der internationalen Ordnung beraten. "Dass Indien bereit ist, sein Gewicht global einzubringen, hat es zuletzt beim G20-Gipfel auf Bali gezeigt", erklärte Baerbock vor ihrer Abreise nach Neu-Delhi am Sonntag. "Die klarere Positionierung der G20 gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist letztlich auch Indien zu verdanken."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2022 03:00 ET (08:00 GMT)