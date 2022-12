Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im November um 0,3 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im November gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent gestiegen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

Ifo-Institut: Weiter große Existenzsorgen unter Selbstständigen

Das Geschäftsklima für Selbstständige hat sich auf niedrigem Niveau etwas erholt. Das sind die Ergebnisse des aktuellen Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex für dieses Segment, wie das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung mitteilte. Er stieg im November auf nicht saisonbereinigte minus 21,6 Punkte von minus 25,0 im Oktober. "Für die Selbständigen bleibt die Lage jedoch schwierig", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Sie haben große Existenzsorgen."

Japans Wirtschaft schrumpft nicht so stark wie erwartet

Die japanische Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas weniger geschrumpft als ursprünglich angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im Zeitraum von Juli bis September annualisiert um 0,8 Prozent nach einem Minus von 1,2 Prozent in der ersten Veröffentlichung Mitte November. Im Vergleich zum Vorquartal betrug der Rückgang 0,2 Prozent. Laut den revidierten Daten stieg der private Konsum um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. In der ersten Schätzung war ein Wert von plus 0,3 Prozent genannt worden. Die Investitionen stiegen unverändert um 1,5 Prozent.

Brasiliens Zentralbank belässt Leitzins unverändert

Die brasilianische Zentralbank hat auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr den Leitzins unverändert gelassen und bekräftigt, dass sie zu weiteren Erhöhungen bereit ist, falls sich die Inflation nicht wie erwartet entwickelt. Der geldpolitische Ausschuss der Bank (Copom) hielt den Selic-Satz in der dritten Sitzung in Folge bei 13,75 Prozent, nachdem er in den zwölf vorangegangenen Sitzungen angehoben worden war.

Verfassungsschutz nach Razzia: Lage war vollständig unter Kontrolle

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, geht nicht davon aus, dass von dem ausgehobenen Netzwerk aus der Reichsbürger-Szene eine akute Umsturzgefahr ausgegangen ist. "Wir hatten diese Lage vollständig unter Kontrolle", sagte Haldenwang in der Sendung RTL direkt. Die Gruppe, die einen bewaffneten Umsturz in Deutschland geplant hatte, habe "seit Frühjahr dieses Jahres" unter Beobachtung gestanden.

Scholz will bei nächster Bundestagswahl für zweite Amtszeit kandidieren

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will bei der nächsten Bundestagswahl für eine zweite Amtszeit kandidieren. "Natürlich trete ich an", sagte er der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest-France. "Ich will, dass die Regierungskoalition so gut dasteht, dass sie erneut das Mandat erhält." Scholz zog zugleich zum ersten Jahrestag der Ampelkoalition eine positive Bilanz. Er sei "zufrieden, dass wir in diesen aufgeregten Zeiten mit vielen Herausforderungen als Regierung ziemlich stabil dastehen", sagte er.

Lindner besorgt über Abhängigkeit von China

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich wegen der Abhängigkeit Deutschlands vom chinesischen Binnenmarkt besorgt gezeigt. Deutschland sollte seine Handelsbeziehungen mit anderen Weltregionen ausbauen, sagte Lindner im Interview mit dem vbw-Unternehmermagazin. Im Verhältnis mit China müsse man bei Investitionen auf eine gleiche Behandlung insistieren.

Studie: Nur wenige Betriebe suchen trotz Engpässe nach Personal im Ausland

In der deutschen Wirtschaft nehmen die Personalengpässe weiter zu - dennoch werben nur wenige Unternehmen Personal im Ausland an. Das ist das Ergebnis einer neuen Umfrage für den neuen Fachkräftemigrationsmonitor der Bertelsmann Stiftung. Ohne Zuwanderung werde Deutschland seinen Wohlstand aber nicht sicher können, so das Fazit der Studie.

EU will Sanktionen gegen russische Armee und drei weitere Banken verhängen

Wegen des Ukraine-Kriegs will die Europäische Union Sanktionen gegen die russische Armee sowie drei weitere russische Banken verhängen. Das schlug EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Mitgliedstaaten am Mittwoch in Brüssel vor. Insgesamt sollen nach ihren Worten fast 200 weitere Institutionen und Verantwortliche mit Vermögens- und Einreisesperren in Europa belegt werden.

Selenskyj: Fast 2.000 Ortschaften nach russischer Besetzung wieder befreit

Die ukrainische Armee hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj rund 2000 von Russland besetzte Ortschaften des Landes wieder befreit. "Uns ist es bereits gelungen, 1888 Ortschaften von den Besatzern zu befreien", sagte der Staatschef in seiner Videoansprache. "Fast genauso viele ukrainische Städte und Dörfer sind aber noch besetzt", fügte er hinzu. Selenskyj zufolge griff Russland am Mittwoch unter anderem die Stadt Kurachowe nahe von Donezk im Osten des Landes an.

Niederlande Inflationsrate Nov 9,9% - CBS

Niederlande Inflationsrate Okt war 14,3% - CBS

US/Verbraucherkredite Okt plus 27,0 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Sep revidiert plus 25,9 Mrd USD (vorl: plus 25,0 Mrd USD)

