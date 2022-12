Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Inflationsrate sinkt im November auf 1,6 Prozent

Der Inflationsdruck in China hat im November nachgelassen. Wie die offiziellen Daten zeigen, haben Covid-19-Ausbrüche die Inlandsnachfrage gedämpft. Chinas Verbraucherpreise stiegen im November um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit weniger stark als im Oktober (2,1 Prozent), teilte das Nationale Statistikamt mit. Der Anstieg übertraf allerdings die 1,5 Prozent, die vom Wall Street Journal befragte Ökonomen erwartet hatten.

Bund und Länder einigen sich auf Finanzierung von Deutschlandticket

Bund und Länder haben die letzten Hürden für die Einführung eines bundesweit gültigen Nahverkehrstickets im kommenden Jahr beiseite geräumt und sich auf eine gemeinsame Finanzierung geeinigt. "Das Deutschlandticket wird jetzt kommen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Beratungen mit den Länderchefinnen und -chefs am Donnerstag in Berlin. Bund und Länder wollten sich die Kosten dafür im Jahr 2023 je zur Hälfte teilen, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Bundesregierung drohen Milliardenverluste mit staatlichem Gaskauf - Zeitung

Die riskanten Gaskäufe im Auftrag der Bundesregierung zur Befüllung der Speicher haben zu bilanziellen Milliardenverlusten geführt. Diesen Winter werden diese Verluste beim Ausspeichern aller Voraussicht nach festgeschrieben. Für das drohende Minus müssen die deutschen Gaskunden aufkommen. Nach Informationen des Fachdienstes "Tagesspiegel Background" aus Parlamentskreisen kaufte die damit beauftragte Trading Hub Europe (THE) bis Anfang November dieses Jahres knapp 50 Terawattstunden Erdgas. Der Durchschnittspreis beim Einkauf ist den Informanten zufolge, die sich auf Regierungsunterlagen berufen, mit rund 175 Euro pro Megawattstunde deutlich höher als der derzeitige Marktpreis von Gas. Insgesamt wurden knapp 8,7 Milliarden Euro ausgegeben.

USA, Schweden und Finnland appellieren an Türkei für Ja zu Nato-Erweiterung

Finnland, Schweden und die USA haben an die Türkei appelliert, dem geplanten Nato-Beitritt der beiden nordischen Staaten bald zuzustimmen. "Ich bin zuversichtlich, dass die Nato Finnland und Schweden bald offiziell als Mitglieder aufnehmen wird", sagte Außenminister Antony Blinken am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem finnischen und seinem schwedischen Kollegen, Pekka Haavisto und Tobias Billström, in Washington. Haavisto drückte seine Hoffnung auf einen Nato-Beitritt bis Februar aus.

Frontex kündigt nach Bericht über Misshandlung Asylsuchender Ermittlungen an

Nach Medienberichten über Misshandlungen Asylsuchender an den Außengrenzen der Europäischen Union hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex Ermittlungen angekündigt. "Frontex geht jedem Hinweis über mutmaßliche Grundrechtsverletzungen ernsthaft nach", erklärte die in Warschau ansässige Agentur am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) erklärte, es sei "zutiefst besorgt" über die Medienberichte.

Japan will zusammen mit Italien und Großbritannien neuen Kampfflieger bauen

Japan, Großbritannien und Italien wollen zusammen einen neuen hochmodernen Kampfflieger entwickeln. Das Flugzeug der nächsten Generation solle 2035 einsatzbereit sein, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung der drei Länder. Zugleich wurde betont, dass das Projekt auch Raum für künftige Kooperationen mit anderen verbündeten Staaten wie beispielsweise die USA lassen solle.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Nov -0,1% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Nov +5,7% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Nov PROG: +0,2% gg Vm, +6,0% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Nov -0,2% gg Vm, +6,5% gg Vj

December 09, 2022 03:00 ET (08:00 GMT)