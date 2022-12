Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Preisauftrieb im Großhandel lässt im November etwas nach

Der Preisauftrieb im deutschen Großhandel hat im November weiter nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Preise um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 14,9 Prozent höher als im Vorjahr. Die Jahresrate ist damit niedriger ausgefallen als in den Vormonaten: Im Oktober hatte sie 17,4 Prozent betragen und im September 19,9 Prozent.

LBBW: Großhandelspreise signalisieren Entspannung

LBBW-Ökonom Jens-Oliver Niklasch wertet den Rückgang der Inflationsrate bei den deutschen Großhandelspreisen als Entspannungssignal. Die Jahresrate sank von 17,4 Prozent im Oktober auf 14,9 Prozent im November. "Ein beachtlicher Rückgang. Damit verdichten sich allmählich die Anzeichen dafür, dass der Hochpunkt der Preissteigerungsraten bereits hinter uns liegt", erklärte Niklasch in einem Kommentar. "Freilich bleibt die Lage unübersichtlich, denn auch die Konjunktur ist bislang stabiler als noch vor zwei oder drei Monaten gedacht. Das wirkt tendenziell preistreibend."

Chinas Wirtschaft ächzt im November unter strengen Covid-19-Maßnahmen

Chinas Wirtschaftstätigkeit ist im November von den strikten Covid-19-Maßnahmen spürbar beeinträchtigt worden. Teil-Lockdowns führten vielfach zu Produktionsunterbrechungen und lasteten auf dem privaten Konsum. Die chinesische Industrieproduktion legte im November auf Jahressicht zwar um 2,2 Prozent zu, verlangsamte sich damit im Vergleich zum fünfprozentigen Anstieg im Oktober aber deutlich. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für den vergangenen Monat ein Wachstum der Industrieproduktion von 3,7 Prozent erwartet.

US-Notenbank erhöht Leitzins um 50 Basispunkte

Die US-Notenbank hat den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht und signalisiert, dass sie die Zinsen bei ihren nächsten Sitzungen weiter anheben will, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Der Leitzins steigt damit auf eine Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Beschluss gerechnet. Die Fed hat die Zinsen in diesem Jahr so schnell wie seit Anfang der 1980er Jahre nicht mehr angehoben, unter anderem um 75 Basispunkte bei jeder der letzten vier Sitzungen. Der Beschluss des Federal Open Market Committee (FOMC) fiel einstimmig. Die Notenbanker nahmen kaum Änderungen an ihrem Statement vor, in dem sie weiterhin "kontinuierliche Erhöhungen" der Zinssätze als angemessen bezeichnen.

Commerzbank: Fed will über 5 Prozent gehen

Die Commerzbank erwartet weitere Zinserhöhungen von der US-Notenbank. "Angesichts der vorerst überraschend robusten Wirtschaft wird sich Powell kaum von einigen weiteren Schritten abhalten lassen - die Reputation eines Notenbankers wird selten unter dem Beifall des Publikums geschmiedet", schreiben die Ökonomen Bernd Weidensteiner und Christoph Balz in einem Kommentar. "Sollte die Fed den Leitzins nächstes Jahr tatsächlich so anheben wie es die Projektionen nahelegen, würde sie das Hochplateau der Bernanke-Ära erreichen: Zwischen Juni 2006 und August 2007 lag der Leitzins bei 5,25 Prozent."

DWS: Fed achtet auf zeitliche Verzögerung

Die Fed strafft jetzt ihre Geldpolitik langsamer und DWS-Ökonom Christian Scherrmann sieht den Hauptgrund dafür in der zeitlichen verzögerten Wirkung der Zinserhöhungen. "Normalerweise wird davon ausgegangen, dass Zinserhöhungen bis zu vier Quartale brauchen, um ihre volle Wirkung auf die Wirtschaft zu entfalten", erklärte Scherrmann. "Daher zielt die aktuelle Zinserhöhung darauf ab, Ende 2023 ihre Wirkung zu entfalten - zu diesem Zeitpunkt dürfte die Inflation auf oder nahe an dem von der Zentralbank angestrebten Ziel von 2 Prozent liegen."

VP Bank: Fed übt sich im Spagat

Die Fed übt sich nach Ansicht von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, im Spagat. Einerseits wurde das erwartete Zinshoch von bisher 4,60 auf 5,10 Prozent gehoben. "Es wird also weitere Zinserhöhungen geben", schrieb Gitzel in einem Kommentar. Andererseits wurden die Projektionen für das Jahr 2024 nur leicht von 3,90 auf 4,10 Prozent erhöht. "Die Mitglieder des Offenmarktausschusses gingen also nach wie vor von deutlichen Zinssenkungen im Jahr 2024 aus", erläuterte Gitzel.

Chinas Notenbank lässt wichtige Referenzzinsen unverändert

Chinas Notenbank hat wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen. Das könnte darauf hindeuten, dass die People's Bank of China (PBoC) ihren Leitzins LPR angesichts des Drucks der Covid-19-Krise auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ebenfalls unangetastet lassen könnte, da der LPR auf der Grundlage der MLF-Zinssätze berechnet wird.

Scholz an Putin: "Das brutale Töten muss ein Ende haben"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht nach dem ersten Gipfeltreffen der Europäischen Union mit den Asean-Staaten in Brüssel ein klares Signal an den russischen Präsidenten Wladimir Putin : "Das brutale Töten muss ein Ende haben, Putin muss den Krieg sofort beenden", sagte Scholz nach dem Spitzentreffen in Brüssel. Die EU und der Verbund südostasiatischer Länder hätten "unmissverständlich deutlich gemacht", dass die Charta der Vereinten Nationen "für alle und überall" gelte.

EU einigt sich grundsätzlich auf Visa-Freiheit für Bürger des Kosovo

Die EU hat sich grundsätzlich auf eine visafreie Einreise für die Bürger des Kosovo geeinigt. Wie das EU-Parlament und der Rat der EU-Mitgliedstaaten mitteilten, soll es Kosovaren spätestens ab Anfang 2024 möglich sein, sich zweimal pro Jahr 90 Tage lang ohne Visum in den EU-Mitgliedstaaten aufzuhalten. Die Regierung des Kosovo beantragte nach eigenen Angaben am Mittwoch offiziell den Beitritt zur EU.

Gericht verurteilt Istanbuler Bürgermeister zu Politikverbot und Haft

Ein türkisches Gericht hat wenige Monate vor wichtigen Wahlen ein Politikverbot gegen den Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu verhängt. Imamoglu wurde nach Gerichtsangaben wegen Beleidigung von Staatsbediensteten zu mehr als zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt. Für die Dauer der Strafe ist der Hoffnungsträger der oppositionellen CHP auch von allen politischen Ämtern ausgeschlossen.

Iran aus UN-Frauenrechtskommission geworfen

Die Vereinten Nationen haben den Iran wegen des brutalen Vorgehens gegen die Protestbewegung im Land aus der UN-Frauenrechtskommission geworfen. 29 Mitgliedstaaten des Wirtschafts- und Sozialrates (ECOSOC) der UNO stimmten dafür, den Iran aus dem Gremium auszuschließen. Acht Länder, darunter China und Russland, stimmten dagegen, 16 Staaten enthielten sich.

Biden wirbt bei Gipfel für neue Partnerschaft mit Afrika

US-Präsident Joe Biden hat bei einem USA-Afrika-Gipfel zu einer neuen und vertieften Partnerschaft zwischen beiden Seiten aufgerufen. "Wenn Afrika Erfolg hat, dann haben die USA Erfolg. Dann hat die ganze Welt Erfolg", sagte Biden bei dem Treffen mit Staats- und Regierungschefs aus 49 afrikanischen Ländern in Washington. Keine internationale Herausforderung könne ohne Afrika gemeistert werden. "Ich versuche nicht nett zu sein. Es ist eine Tatsache", sagte Biden.

WHO: Corona-Fälle in China schon vor Lockerung strikter Regeln rasant gestiegen

In China ist die Zahl der Corona-Infektionen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits vor der jüngsten Lockerung der strikten Corona-Beschränkungen rasant angestiegen. Die "explosionsartige Zunahme" der Fälle in China und die "erhöhte Übertragungsintensität" hätten "lange vor der Lockerung der Null-Covid-Politik begonnen", sagte der Leiter der WHO-Notfallabteilung, Michael Ryan, auf einer Pressekonferenz in Genf.

