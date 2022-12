Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Auftragsbestand deutscher Industrie steigt - Reichweite sinkt

Der Auftragsbestand des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland ist im Oktober nach einem Rückgang im Vormonat wieder gestiegen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte er sich auf Monatssicht um 0,3 Prozent und lag um 5,8 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Die offenen Inlandsaufträge stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und die Auslandsaufträge um 0,3 Prozent. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern verringerte sich der Auftragsbestand um 0,6 Prozent, bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg er um 0,4 Prozent. Im Bereich der Konsumgüter lag der Auftragsbestand 0,7 Prozent höher als im Vormonat. Die Auftragsreichweite sank im Durchschnitt auf 7,6 (September: 7,7) Monate.

Deutscher Gastgewerbeumsatz sinkt im Oktober leicht

Der Umsatz im deutschen Gastgewerbe ist im Oktober leicht gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) ging er gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent zurück und lag um 12,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. "Die starken Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie haben sich somit auch im Oktober auf die Preise im Gastgewerbe ausgewirkt", kommentierten die Statistiker das Ergebnis.

Deutsche Dienstleistungserzeugerpreise im 3Q um 5,4% über Vorjahr

Die Erzeugerpreise im deutschen Dienstleistungssektor sind im dritten Quartal deutlich gestiegen, was vor allem an höheren Kraftstoffpreisen lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren Erzeugerpreise für Dienstleistungen um 5,4 Prozent höher als im dritten Quartal 2021. Auf Quartalssicht ergab sich ein Anstieg von 1,3 Prozent. "Am stärksten erhöhten sich die Preise nicht zuletzt unter dem Einfluss weiterhin hoher Kraftstoffpreise im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei", erläuterten die Statistiker.

Perus Präsidentin kündigt Kabinettsumbildung an

Perus Präsidentin Dina Boluarte hat vor dem Hintergrund der gewaltsamen Proteste eine Kabinettsumbildung angekündigt. Auch der Ministerpräsident werde ersetzt, sagte sie in einer Fernsehansprache am Sonntag. Das neue Kabinett soll demnach am Dienstag vorgestellt werden. Der bisherige Regierungschef Pedro Angulo berichtete indes von einem Abflauen der Proteste. "Die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, funktionieren", sagte Angulo. "Die Gewalt der Menschen, die auf den Straßen demonstriert haben, nimmt ab."

Frankreich und Algerien legen Visa-Streit bei

Frankreich und Algerien haben einen mehr als einjährigen Streit um die Visapolitik beigelegt. Der französische Innenminister Gérald Darmanin teilte am Sonntag während eines Besuchs in Algier im Onlinedienst Twitter mit, Frankreich kehre zu einer "normalen konsularischen Beziehung" zu Algerien zurück. Der restriktive Kurs Frankreichs bei der Vergabe von Visa an Algerierinnen und Algerier hatte zu Spannungen zwischen beiden Ländern beigetragen.

