Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Dezember auf 9,6 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Dezember aufgrund staatlicher Hilfsmaßnahmen deutlich nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 9,6 (Vormonat: 11,3) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 3. Januar. Gedrückt wurde die Teuerung von der "Dezember-Nothilfe" als erstem Schritt der Gaspreisbremse.

Ifo: Geschäftsklima in der Chemieindustrie verbessert sich weiter

In der chemischen Industrie hat sich im Dezember aufgrund der besseren Lage auf dem Energiemarkt die Stimmung verbessert. Das Ifo Geschäftsklima stieg einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge auf minus 23,9 Punkte, nach minus 30,9 im November. Das war der dritte Anstieg in Folge. Insbesondere die Erwartungen für die nächsten Monate stiegen demnach deutlich an, von minus 37,7 auf minus 23,8 Punkte.

Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands nimmt zu

Die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat im November 2022 zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg die Zahl der Beschäftigten in Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten gegenüber dem Vormonat um 6.000 bzw. 0,1 Prozent und auf Jahressicht um 65.000 bzw. 1,2 Prozent. Damit wuchs die Beschäftigtenzahl bereits zum elften Mal in Folge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat.

Chinas Wirtschaft wächst 2022 nur noch um 3,0 Prozent

Das chinesische Wirtschaftswachstum hat sich im vergangenen Jahr deutlich verlangsamt. Wie die nationale Statistikbehörde mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2022 um 3,0 Prozent zu, nachdem es im Vorjahr noch um 8,1 Prozent gestiegen war. Unter anderem die wiederholten coronabedingten Lockdowns belasteten Haushalte und Unternehmen. Abgesehen von 2020, als das BIP um 2,2 Prozent gestiegen war, verzeichnete China im vergangenen Jahr das schwächste Wachstum seit 1976, wie aus Daten der Weltbank hervorgeht.

Chinas Wirtschaftstätigkeit schwächt sich im Dezember weiter ab

Die Industrieproduktion und die Investitionen in China haben sich im Dezember weiter abgeschwächt. Dagegen übertraf der Konsum die Erwartungen, obwohl Pekings abrupte Aufhebung der strikten Covid-19-Beschränkungen eine Welle von Infektionen im ganzen Land auslöste, wie die Daten des nationalen Statistikamts zeigen. Die Industrieproduktion stieg um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Anstieg von 2,2 Prozent im November.

Chinas Immobilienmarkt schwächt sich 2022 weiter ab

Die Hausverkäufe in China sind im Jahr 2022 gemessen am Wert um 28,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Der Rückgang unterstreicht das Ausmaß der Schädigung eines wichtigen Eckpfeilers der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, die bereits unter den strengen Covid-19-Lockdowns zu leiden hatte. Der Rückgang verringerte sich nur geringfügig gegenüber den ersten elf Monaten des Jahres, in denen ein wertmäßiges Minus von 28,4 Prozent verzeichnet wurde, wie aus den Daten des Nationalen Statistikamtes hervorgeht.

Heil: Scholz will Entscheidung zu Lambrecht-Nachfolge am Dienstag verkünden

Nach dem Rücktritt von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) soll die Entscheidung über ihre Nachfolge nach Angaben ihres Partei- und Kabinettskollegen Hubertus Heil am Dienstag verkündet werden. Kanzler Olaf Scholz werde die Personalentscheidung "schnell, nämlich morgen" bekanntgeben, sagte der Bundesarbeitsminister am Montagabend in der ARD. Zugleich gab es aus verschiedenen Richtungen konkrete Forderungen an die Nachfolge-Regelung.

Kiesewetter gegen General an der Spitze des Verteidigungsministeriums

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat sich dagegen ausgesprochen, einen General zum neuen Bundesverteidigungsminister zu machen. "In unserer Parteiendemokratie sollten wir vermeiden, dass die Generalität in den Parteienstreit gezogen wird", sagte Kiesewetter am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Deutschland brauche Generäle, die der Politik "den ungefilterten militärischen Ratschlag" gäben. "Diese Trennung sollte erhalten bleiben."

Slowenien betreibt Atomkraftwerk Krsko länger

Die slowenische Regierung hat grünes Licht für einen Weiterbetrieb des einzigen Atomkraftwerks des Landes für 20 Jahre gegeben. Angesichts einer drohenden Energiekrise im nächsten Winter sei es "entscheidend", dass das Akw Krsko "nicht am Ende des Jahres geschlossen wird", sagte Infrastrukturminister Bojan Kumer am Montag. Laut einer Umweltverträglichkeitsprüfung und einer Sicherheitsüberprüfung erfülle es alle Bedingungen, "um den Betrieb innerhalb der vorgegebenen Zeit fortzusetzen".

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Nov +56.000, Quote 3,7%

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Nov +6,4%

GB/Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Nov +6,4%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon Nov PROGNOSE: +6,3%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon per Okt revidiert auf +6,1%

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Dez +19.700

