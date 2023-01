Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Gastgewerbe steigert realen Umsatz 2022 um gut 47 Prozent

Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Jahr 2022 mit dem Nachlassen der Pandemie und dem Wegfall nahezu aller Corona-Schutzmaßnahmen deutlich mehr Umsatz erzielt. Nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) setzten die Gastronomie- und Beherbergungsunternehmen 2022 real gut 47 Prozent und nominal gut 57 Prozent mehr um als 2021.

Fed-Notenbankerin Logan für langsamers Tempo bei Zinserhöhungen

Die Federal Reserve sollte nach Einschätzung von Lorie Logan, Präsidentin der Dallas Fed, das Tempo ihrer Zinserhöhungen verlangsamen. "Ein langsameres Tempo ist nur ein Weg, um sicherzustellen, dass wir die bestmöglichen Entscheidungen treffen", sagte Logan in einer Rede an der University of Texas.

Fed-Umfrage: US-Unternehmen erwarten wenig Wachstum

New York ist laut dem neuesten Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank der einzige Bezirk, der einen signifikanten Rückgang der Aktivitäten meldet. Laut der Umfrage erwarten die US-Unternehmen im Allgemeinen "wenig Wachstum in den kommenden Monaten". Insgesamt hat die Wirtschaftstätigkeit in den meisten der zwölf Fed-Bezirke in den vergangenen sechs Wochen entweder leicht zugenommen oder leicht abgenommen. Nur die New Yorker Fed meldete einen deutlichen Rückgang der Aktivität.

Regierung kommt bei Vorbereitung von 49-Euro-Ticket nur schleppend voran

Die Bundesregierung kommt bei der Vorbereitung des 49-Euro-Tickets nur schleppend voran. Dies geht laut einem Bericht der Rheinischen Post aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage der Union zu dem geplanten deutschlandweit gültigen Nah- und Regionalverkehrsticket hervor. Demnach gibt es noch zahlreiche offene Fragen bei rechtlichen Aspekten, den Tarifbestimmungen, den Beförderungsbedingungen sowie der technischen Umsetzung.

Steinmeier ernennt Pistorius zum Verteidigungsminister

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den SPD-Politiker Boris Pistorius zum neuen Bundesverteidigungsminister ernannt. Steinmeier händigte dem 62-Jährigen die Ernennungsurkunde aus, nachdem er zuvor der bisherigen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) die Entlassungsurkunde übergeben hatte.

Scholz bedingt zu Kampfpanzer-Lieferung bereit - Zeitung

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist nach Informationen der Süddeutschen Zeitung offenbar zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine bereit, allerdings unter einer Bedingung. In einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden stellte Scholz demnach klar, dass Deutschland dem Druck zur Lieferung nur nachgeben könne, wenn die USA ihrerseits Kampfpanzer vom Typ Abrams liefern. Biden legte sich in dem Gespräch offenbar noch nicht fest.

USA lehnen Lieferung von Abrams-Panzern an Ukraine ab

Die USA lehnen derzeit eine Lieferung des Kampfpanzers Abrams an die Ukraine ab. US-Verteidigungsstaatssekretär Colin Kahl sagte vor Journalisten, der Abrams-Panzer sei ein "sehr kompliziertes" Rüstungsgut. Er sei teuer, erfordere eine schwierige Ausbildung und verbrauche mit seinem Turbinenantrieb sehr viel Treibstoff. "Es ist in der Wartung nicht das einfachste System."

Klingbeil tritt vor Austin-Besuch bei Waffenlieferungen auf die Bremse

Vor dem Deutschland-Besuch von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und den Beratungen der Ukraine-Unterstützerländer tritt SPD-Chef Lars Klingbeil angesichts vielfältiger Forderungen nach weiteren Waffenlieferungen auf die Bremse. "Wir haben seit dem russischen Angriff am 24. Februar eine Menge getan, um die Ukraine zu unterstützen", sagte Klingbeil dem Münchner Merkur.

Selenskyj kritisiert Deutschlands Zögern bei Panzerlieferungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Deutschlands Zögern bei der Lieferung von Leopard-Kampfpanzern kritisiert. "Es gibt Zeiten, in denen man nicht zögern und vergleichen sollte", sagte Selenskyj per Videoansprache in Davos. Er halte es nicht für die richtige Strategie, "wenn jemand sagt: 'Ich werde Panzer geben, wenn jemand anderes auch Panzer gibt'". Er bezog sich auf Berichte, wonach Berlin nur zur Lieferung von Leopard-Panzern bereit ist, wenn die USA Kampfpanzer vom Typ Abrams liefern.

Neuseelands Regierungschefin Ardern kündigt völlig überraschend Rücktritt an

Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern hat völlig überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Sie wolle ihr Amt spätestens am 7. Februar abgeben, sagte die 42-Jährige auf einer Veranstaltung ihrer Labour-Partei. Zur Begründung führte Ardern an, dass sie nach eigenem Empfinden nicht mehr genug Kraft für weitere Jahre in ihrem Amt habe.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Exporte Dez +11,5% (PROGNOSE: +9,5%) gegenüber Vorjahr

Japan/Importe Dez +20,6% gegenüber Vorjahr

Japan/Handelsbilanz Dez Defizit 1,4485 Bill JPY (PROGNOSE: Defizit 1,653 Bill JPY)

Japan/Exporte nach China Dez -6,2% gg Vorjahr

Japan/Exporte nach Asien Dez +4,1% gg Vorjahr

Japan/Exporte in die USA Dez +16,9% gg Vorjahr

Japan/Exporte nach Europa Dez +27,0% gg Vorjahr

