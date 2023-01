Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft könnte 2023 leicht wachsen

Die deutsche Wirtschaft könnte auch in diesem Jahr leicht wachsen. Das geht nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus dem Jahreswirtschaftsbericht hervor, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Berlin vorlegt. Danach könnte das Bruttoinlandsprodukt 2023 um 0,2 Prozent wachsen. Noch in seiner Herbstprojektion im Oktober war das Ministerium von einer Schrumpfung um 0,4 Prozent ausgegangen. Für das Jahr 2024 rechne man nun sogar mit 1,8 Prozent Wachstum, hieß es in Regierungskreisen.

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sinkt im November

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im November saison-, kalender- und preisbereinigt um 5,6 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Dabei fiel der Rückgang im Hochbau mit 2,9 Prozent deutlich geringer aus als im Tiefbau mit 7,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang um 12,7 Prozent zurück.

Berlin zu Lieferung von Leopard-Panzern an Ukraine bereit - Medien

Die Bundesregierung ist nun offensichtlich zur Lieferung deutscher Leopard-Panzer an die Ukraine bereit: Der Spiegel sowie der Sender ntv berichteten, es solle eine Kompanie Panzer des Typs Leopard 2 A6 an die ukrainische Armee übergeben werden. Der Sender ntv berief sich auf Informationen aus Regierungskreisen, der Spiegel auf nicht näher bezeichnete eigene Informationen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es auf Anfrage zunächst nicht.

Schweizer Abgeordnete wollen Waffenweitergabe an Kiew durch Drittstaaten ermöglichen

Eine Parlamentskommission in Bern will es anderen Ländern künftig ermöglichen, Waffen aus der Schweiz an die Ukraine weiterzugeben: Zu diesem Zweck beschloss die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats, eine Gesetzesänderung zu beantragen, um derartige Transfers unter bestimmten Umständen zuzulassen. Unter Berufung auf ihre strikte Neutralität hat sich die Schweiz bisher geweigert, Ländern die Lieferung von Schweizer Waffen aus ihrem Besitz an die Ukraine zu erlauben.

Schweizer Präsident im Fokus von parlamentarischer Untersuchung wegen Medienleaks

Das Schweizer Parlament wird wegen Medienleaks zu Coronamaßnahmen der Regierung eine parlamentarische Untersuchung vor allem zum Handeln des Präsidenten und Gesundheitsministers Alain Berset eröffnen. Dabei sollen Fragen zur "Häufung von Indiskretionen zu Covid-19-Geschäften des Bundesrates" untersucht werden, erklärten die Geschäftsprüfungskommissionen des Parlaments am Dienstag.

US-Regierung stoppt wegen Schuldengrenze Zahlungen in Pensionsfonds

Das US-Finanzministerium stellt wegen der Erreichung der nationalen Schuldenobergrenze seine Investitionen in den Government Securities Investment Fund (G Fund) ein, einen Pensionsfonds für Staatsbedienstete. Das schrieb Finanzministerin Janet Yellen an führende Abgeordnete des US-Kongresses. Der G-Fonds ermöglicht es Staatsbediensteten, als Teil ihrer Altersvorsorge in verzinsliche US-Wertpapiere zu investieren.

Mutmaßliche Geheimdokumente auch in Haus von Ex-US-Vizepräsident Pence gefunden

Nach dem Fund geheimer Dokumente in den Privathäusern von Ex-US-Präsident Donald Trump und seinem Nachfolger Joe Biden sind auch bei Trumps früherem Vizepräsidenten Mike Pence mutmaßliche Geheimdokumente entdeckt worden. US-Medien wie der Nachrichtensender CNN und die Washington Post berichteten, ein Anwalt von Pence habe im Haus des Republikaners im Bundesstaat Indiana eine kleine Zahl von Dokumenten mit Geheim-Vermerk entdeckt.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Dez Erzeugerpreise +2,1% gg Vormonat

Schweden Dez Erzeugerpreise +18,7% gg Vorjahr

GB/Erzeugerpreise (Input) Dez -1,1% gg Vm; +16,5% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Output) Dez -0,8% gg Vm; +14,7% gg Vj

Neuseeland 4Q Verbraucherpreise +1,4% (PROGNOSE: +1,3%) gg Vorquartal

Neuseeland 4Q Verbraucherpreise +7,2% (PROGNOSE: +7,1%) gg Vorjahr

Singapur Verbraucherpreise Dez +6,5% gg Vj (PROG: +6,55%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Dez +5,1% (Nov: +5,1%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)