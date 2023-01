Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IWF hebt Prognose für Weltwirtschaftswachstum 2023 leicht an

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das Weltwirtschaftswachstum im laufenden Jahr leicht angehoben und rechnet für 2024 mit einer Wachstumsverstärkung. Wie aus der Aktualisierung des Weltwirtschaftsausblicks hervorgeht, rechnet der IWF jetzt für 2023 mit 2,9 (Oktober: 2,7) Prozent Wachstum und für 2024 mit 3,1 (3,2) Prozent Wachstum. Besonders deutlich wurden die Prognosen des laufenden Jahres für einige Schwellenländer sowie für Italien erhöht. Eine spürbare Senkung betrifft Großbritannien.

Deutscher Einzelhandel erleidet Rückschlag im Dezember

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Dezember zur Weihnachtssaison wider Erwarten kräftig eingebrochen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 5,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Zuwachs um 0,2 Prozent prognostiziert. Die schwache Entwicklung dürfte mit den Sorgen über Inflation, Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine zusammenhängen.

Deutsche Importpreise im Dezember um 12,6 Prozent über Vorjahr

Der Inflationsdruck von der Einfuhrseite hat sich in Deutschland im Dezember etwas weniger deutlich als erwartet verringert. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts sanken die Importpreise gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent und lagen um 12,6 (November: 14,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisrückgang von 2,0 Prozent und eine Jahresteuerung von 12,2 Prozent prognostiziert. Im Gesamtjahr 2022 stiegen die Importpreise um 26,3 Prozent.

Frankreichs Wirtschaft wächst im vierten Quartal leicht

Die französische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 leicht gewachsen und hat damit die Rezessionsängste für diesen Winter ausgeräumt, während die Regierung Haushalte und Unternehmen von den hohen Energiepreisen entlastet hat. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Oktober bis Dezember geringfügig um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistikamtes Insee berichtete. Im dritten Quartal war das BIP um 0,2 Prozent gewachsen. Ökonomen hatten mit einer Stagnation im vierten Quartal gerechnet.

Österreichs Wirtschaft schrumpft im vierten Quartal

Die österreichische Wirtschaftsleistung ist im vierten Quartal 2022 geschrumpft, wobei vor allem die Dienstleistungsbereiche und der Konsum der privaten Haushalte sich als schwach erwiesen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer ersten Schätzung mitteilte. In den ersten drei Quartalen des Jahres war das BIP gegenüber dem jeweiligen Vorquartal gewachsen.

Chinas Industrie- und Dienstleistungssektor legen im Januar zu

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Januar nach offiziellen Angaben gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,1 (Dezember: 47,0), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Ökonomen hatten einen Stand von 50,4 Punkten prognostiziert. In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Januar ebenfalls aufgehellt, wie der ebenfalls veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er stieg deutlich auf 54,4 (Vormonat: 41,6) Punkte.

Chinas Industrie verzeichnet 2022 geringere Gewinne

Chinas Industriegewinne sind im Jahr 2022 um 4 Prozent gesunken. Damit habe sich der rückläufige Trend der ersten elf Monate des Jahres mit einem Minus von 3,6 Prozent zum Jahresende noch verstärkt, teilte das nationale Statistikamt mit. Grund ist die Corona-Politik des Landes, die das Wachstum begrenzt hat.

Scholz von Lula in Brasília empfangen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zu einem Besuch in Brasilien eingetroffen. Er wurde am Montagnachmittag (Ortszeit) im Präsidentenpalast in der Hauptstadt Brasília vom seit Jahresbeginn amtierenden Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva empfangen, wie vor Ort anwesende Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Scholz ist der erste westliche Regierungschef, der Lula seit den Sturm auf die Verfassungsinstitutionen in Brasília am 8. Januar besucht.

Deutschland unterstützt Brasilien beim Umweltschutz mit 200 Millionen Euro

Aus Anlass des Brasilien-Besuches von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Deutschland dem südamerikanischen Land insgesamt 200 Millionen Euro Unterstützung für den Umweltschutz zugesagt. Die Ankündigungen des neuen Präsidenten Inácio Lula da Silva zum Schutz des Klimas und vor allem des Amazonas-Regenwaldes seien "sehr gute Nachrichten für unseren Planeten", sagte Scholz nach einem Treffen mit Lula in dessen Amtssitz in Brasília. Deutschland wolle dies unterstützen.

Norwegen will "so schnell wie möglich" Leopard-Panzer liefern

Norwegen will einen Teil seiner in Deutschland produzierten Leopard-2-Panzer "so schnell wie möglich" an die Ukraine liefern. Es sei wichtig, "dass wir eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten, damit diese Hilfe einen echten Unterschied für die Ukraine macht", sagte der norwegische Verteidigungsminister Björn Arild Gram der Nachrichtenagentur AFP. Wieviele seiner 36 Leopard-2-Panzer Norwegen abgeben wird, sei noch nicht festgelegt, fügte Arild hinzu.

Macron schließt Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine nicht aus

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine nicht ausgeschlossen. "Grundsätzlich ist nichts verboten", sagte Macron bei einem Besuch in Den Haag. Zugleich warnte er vor dem Risiko einer Eskalation und nannte eine Reihe von "Kriterien", die für eine Lieferung französischer Kampfjets erfüllt werden müssten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuletzt eine Lieferung von Kampfjets durch Deutschland ausgeschlossen.

US-Präsident Biden gegen Lieferung von F-16-Kampfjets an Ukraine

US-Präsident Joe Biden hat sich gegen eine Lieferung von Kampfjets vom Typ F-16 an die Ukraine ausgesprochen. Auf die Frage von Journalisten, ob er für eine Lieferung der Kampfflugzeuge an die Ukraine sei, antwortete Biden in Washington mit "nein". Die ukrainische Führung drängt ihre westlichen Verbündeten derzeit mit Nachdruck zur Lieferung von Kampfjets.

Corona-Notstand in den USA endet im Mai

Der wegen der Corona-Pandemie ausgerufene Notstand in den USA soll nach mehr als drei Jahren im Mai enden. Dies gab das Weiße Haus in Washington bekannt. Konkret geht es sogar um zwei ausgerufene Notstände: einen nationalen Notstand und einen Gesundheitsnotstand. Beide sollen laut Weißem Haus am 11. Mai enden. Die beiden Notstände waren im Januar 2020 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump ausgerufen worden. Sie regelten unter anderem die Bundes-Subventionen im Kampf gegen die Pandemie.

Jair Bolsonaro beantragt sechsmonatiges Visum in den USA

Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat einen Monat nach dem Ende seiner Amtszeit in den USA ein sechsmonatiges Visum beantragt. Das bestätigte die auf Visums-Angelegenheiten spezialisierte US-Anwaltskanzlei AG Immigration. Der rechtsradikale Politiker ist in seiner Heimat wegen der Erstürmung des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt Brasília durch Bolsonaro-Anhänger im Visier brasilianischer Ermittler.

