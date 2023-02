Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Powell: Inflationsrückgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen

Die unerwartete Stärke des US-Arbeitsmarkts zeigt nach den Worten von Fed-Chairman Jerome Powell, warum die Zentralbank glaubt, dass es einige Zeit dauern kann, die Inflation zu senken. "Es zeigt, warum wir denken, dass dieser Prozess eine signifikante Zeitspanne in Anspruch nehmen wird", sagte Powell in einem Interview im Economic Club of Washington. Der Prozess werde nicht nur eine Zeit brauchen, sondern auch holprig verlaufen. "Wir erwarten einen deutlichen Fortschritt bei der Inflation in diesem Jahr, und unser Auftrag ist, dafür zu sorgen", sagte Powell.

Indische Zentralbank erhöht Zinsen um 25 Basispunkte

Die indische Zentralbank geht mit einer weiteren geldpolitischen Straffung gegen die Inflation vor. Gouverneur Shaktikanta Das sagte, der geldpolitische Rat habe beschlossen, die Repo-Rate mit sofortiger Wirkung um 25 Basispunkte auf 6,50 Prozent zu erhöhen. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Schritt in dieser Höhe erwartet.

Ifo-Institut: Weniger Unternehmen bangen um ihre Existenz

Weniger deutsche Unternehmen sehen sich nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Der Anteil fiel demnach im Januar auf 4,8 Prozent, nach 6,3 Prozent im Dezember. "Die wirtschaftliche Abkühlung wird somit vermutlich kaum größere Spuren in Form von Unternehmensinsolvenzen hinterlassen", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. Im Juni 2020 fühlten sich laut den Angaben aufgrund der Coronavirus-Pandemie 21,8 Prozent der Unternehmen gefährdet.

Lindner plant Steuerfairnessgesetz und steuerliches Wachstumspaket

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat für dieses Jahr die Vorlage eines "Steuerfairnessgesetzes" und eines steuerlichen "Wachstumspakets" angekündigt. So solle vor allen Dingen das Steuersystem "transparenter und in seiner praktischen Handhabung einfacher" werden. Im Zentrum des Steuerpakets stünden eine neue "Super-Afa im Sinne einer Investitionsprämie" und weitere Maßnahmen, sagte Lindner bei einer Fachtagung der Stiftung Marktwirtschaft zur Steuerentflechtung und Steuervereinfachung.

Berlin genehmigt Ausfuhr von bis zu 178 Leopard-1-Panzern

Die Bundesregierung hat offiziell die Ausfuhr von Leopard-1-Kampfpanzern für die Ukraine genehmigt, deren politische Billigung sie bereits vergangene Woche mitgeteilt hatte. Anschließend seien die notwendigen formalen Genehmigungsschritte erfolgt, gaben das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesverteidigungsministerium in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. So habe das Wirtschaftsministerium als formal zuständige Genehmigungsbehörde Ausfuhrgenehmigungen an deutsche Rüstungsunternehmen für bis zu 178 Leopard 1 A5 Kampfpanzer für die Ukraine erteilt.

Frankreichs Senat verabschiedet Gesetz zum Ausbau erneuerbarer Energien

Frankreich will mit einem neuen Gesetz seinen Rückstand bei den erneuerbaren Energien aufholen. Große Parkplätze müssen künftig mit Solaranlagen auf Schattendächern ausgestattet werden. Der Ausbau von Windparks vor der Küste soll durch den Abbau von Bürokratie beschleunigt werden. Der Senat nahm das Gesetz am Dienstagabend mit 300 zu 13 Stimmen endgültig an.

Zahl der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien steigt auf mehr als 8.300

Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Zahl der Todesopfer in beiden Ländern am Mittwoch jüngsten Angaben zufolge auf mehr als 8300 gestiegen. Die jeweiligen Behörden zählten zuletzt 5.894 Tote in der Türkei und 2.470 in Syrien, insgesamt sind demnach also 8.364 Menschen gestorben. Das Erdbeben der Stärke 7,8 hatte das türkisch-syrische Grenzgebiet am frühen Montagmorgen getroffen.

Pentagon: China blockte nach Ballon-Abschuss Anruf von US-Verteidigungsminister ab

China hat nach Pentagon-Angaben nach dem Abschuss eines mutmaßlichen Spionage-Ballons durch die USA einen Anrufversuch von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin abgeblockt. Das Pentagon habe direkt nach dem Abschuss des Ballons am Samstag einen Anruf auf einer sicheren Leitung zwischen Austin und dem chinesischen Verteidigungsminister Wei Fenghe angefragt, erklärte Ministeriumssprecher Pat Ryder. "Leider hat die Volksrepublik China unseren Antrag abgelehnt."

Biden gibt mit Kongressrede Vorgeschmack auf mögliche neue Kandidatur

US-Präsident Joe Biden hat mit einer kämpferischen Rede zur Lage der Nation für seine Politik geworben - und einen Ausblick auf eine mögliche erneute Präsidentschaftskandidatur 2024 gegeben. Biden rief die oppositionellen Republikaner bei dem Aufritt vor dem US-Kongress zur Zusammenarbeit auf, schreckte aber auch vor Attacken auf das rechte Lager nicht zurück. Zugleich beschwor er die Einheit des Landes und die Stärke der US-Demokratie.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Verbraucherkredite Dez plus 11,6 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Nov revidiert plus 33,1 Mrd USD (vorl: plus 27,9 Mrd USD)

Japan/Leistungsbilanz Dez nsb Überschuss 33,4 Mrd JPY (PROG: Überschuss 98,4 Mrd JPY)

Japan/Leistungsbilanz Dez nsb Überschuss 33,4 Mrd JPY; -90,9% gg Vj

