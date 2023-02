Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation im Januar niedriger als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Januar deutlich niedriger als erwartet gewesen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent und lag um 9,2 Prozent über den Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 1,2 Prozent und eine Jahresteuerung von 10,0 Prozent prognostiziert.

KfW: EZB muss wegen Inflation entschieden handeln

KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib fühlt sich von den deutschen Verbraucherpreisdaten für Januar in ihrer Einschätzung bestätigt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) "entschieden und robust" gegen die Inflation vorgehen muss. "Obwohl der Hochpunkt überschritten sein dürfte, ist es für eine Entwarnung zu früh: Die Inflation ist in der Breite der Wirtschaft angekommen", schreibt sie in einem Kommentar. Während der Druck aus den Energiepreisen perspektivisch zurückgehen werde, gewännen Dienstleistungs- und Industriegüterpreise in diesem Jahr an Bedeutung.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im Januar um 1,0 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Januar gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 1,0 Prozent gestiegen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 4,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Ifo-Institut: Geschäftsklima für Selbstständige erholt sich weiter

Das Geschäftsklima für Selbstständige hat nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung auch zu Jahresbeginn seine Erholung fortgesetzt. Der Index für dieses Segment, der Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex für Selbstständige, stieg demnach im Januar nicht saisonbereinigt auf minus 7,3 Punkte von minus 11,4 im Dezember. "Der Pessimismus schwindet zwar, dennoch kann man noch nicht von einer spürbaren Verbesserung bei den Selbständigen sprechen", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

EZB-Vize De Guindos warnt vor Lohn-Preis-Spirale

Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, hat vor einer Lohn-Preis-Spirale gewarnt. Die Bürger sollten auf hohe Lohnsteigerungen verzichten, forderte der EZB-Vize im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. "Wenn wir in eine Lohn-Preis-Spirale kommen, muss die EZB die Zinsen noch weiter erhöhen als anderenfalls notwendig", erklärte De Guindos. "Die besonders betroffenen Menschen müssen Unterstützung von ihren Regierungen erhalten, und zwar einen gezielten Inflationsausgleich. Dann können die Menschen auf einen Teil ihrer Lohnforderungen verzichten und die EZB muss ihre Geldpolitik weniger stark straffen. Damit wäre allen gedient."

Waller rechnet mit "längerem Kampf" gegen die Inflation

Fed-Gouverneur Christopher Waller hat sich auf einen "längeren Kampf" zur Eindämmung der hohen Inflation eingestellt und geht davon aus, dass die Zinsen noch einige Zeit hoch bleiben müssen. "Die Inflation ist nach wie vor recht hoch, und deshalb muss mehr getan werden", sagte Waller, der im zinsgebenden Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) in diesem Jahr stimmberechtigt ist, in einer Rede auf einer Agrarwirtschaftskonferenz an der Arkansas State University.

UN-Organisation: Fluggastverkehr erreicht 2023 wieder Vor-Corona-Niveau

Der Fluggastverkehr könnte einer UN-Organisation zufolge in diesem Jahr wieder das Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie erreichen. Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) teilte mit, sie gehe davon aus, dass die Passagierzahlen bis zum Ende des laufenden Jahres etwa 3 Prozent über dem Niveau von 2019 liegen könnten. 2024 könnte die Nachfrage demnach vier Prozent über dem Wert von 2019 liegen. Die Organisation prognostiziert eine "vollständige und nachhaltige" Erholung.

Zahl der Erdbeben-Toten in der Türkei und Syrien über 15.000

Drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Gesamtzahl der Todesopfer in beiden Ländern auf über 15.000 gestiegen. In der Türkei starben laut einer in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichten neuen Bilanz von Behörden und Rettungskräften 12.391 Menschen. In Syrien stieg die Zahl der Todesopfer auf 2992. Rettungskräfte in beiden Ländern versuchten derweil bei weiter eisigen Temperaturen verzweifelt, noch mögliche Überlebende zu finden.

Selenskyj fordert von Scholz und Macron "sobald wie möglich" Kampfjets

Vor dem EU-Sondergipfel zur Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron nachdrücklich zur Lieferung von Kampfjets gedrängt. Die militärische Ausrüstung müsse "so schnell wie möglich" geliefert werden, sagte der ukrainische Staatschef bei einem Dreier-Treffen in Paris. Scholz und Macron gingen auf die Forderung nicht ein - diese dürfte aber den am Donnerstag startenden EU-Gipfel bestimmen, an dem auch Selenskyj teilnimmt.

Biden hat "noch nicht endgültig" über neue Präsidentschaftskandidatur entschieden

US-Präsident Joe Biden hat nach eigenen Angaben "noch nicht endgültig" über eine erneute Präsidentschaftskandidatur entschieden. Er tendiere zwar in diese Richtung, sagte der 80-jährige Demokrat dem US-Fernsehsender PBS NewsHour. Eine endgültige Entscheidung gebe es aber noch nicht. "Ich glaube, es ist meine Intention. Aber ich habe diese Entscheidung noch nicht endgültig getroffen", sagte Biden mit Blick auf die Frage, ob er sich bei der Präsidentschaftswahl 2024 für eine zweite Amtszeit bewirbt.

Nordkorea hält zum Jahrestag der Armeegründung riesige Militärparade ab

Inmitten verstärkter Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hat Nordkorea eine riesige Militärparade abgehalten. Bei der von Machthaber Kim Jong Un beaufsichtigten Parade seien in der Hauptstadt Pjöngjang die modernsten Waffen des Landes gezeigt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Das Manöver habe am Mittwochabend aus Anlass des 75. Jahrestages der Gründung der Armee des Landes stattgefunden.

Niederlande Inflationsrate Jan 7,6% - CBS

Niederlande Inflationsrate Dez war 9,6% - CBS

