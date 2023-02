Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Regelinsolvenzen sinkt im Januar leicht

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar um 3,2 Prozent gegenüber Dezember gesunken. Im Dezember hatte die Zahl um 3,1 Prozent gegenüber November zugenommen. Im November haben die deutschen Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen 1.312 beantragte Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Das bedeutet einen Anstieg um ein Fünftel (19,9 Prozent) gegenüber dem Vorjahresmonat.

Singapurs Wirtschaftswachstum schwächt sich im vierten Quartal ab

Das Wachstum von Singapurs Wirtschaft hat sich im vierten Quartal 2022 abgeschwächt, was vor allem auf einen Rückgang im verarbeitenden Gewerbe und ein langsameres Wachstum in einigen anderen Sektoren zurückzuführen ist. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs in dem im Dezember beendeten Quartal um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie aus vom Ministerium für Handel und Industrie veröffentlichten revidierten Daten hervorgeht. Die Prognose lag bei 2,2 Prozent, im dritten Quartal hatte die Wirtschaft des Stadtstaates mit 4,0 Prozent deutlich stärker zugelegt.

Klarer CDU-Sieg in Berlin - aber Mehrheit für Rot-Grün-Rot

In Berlin zeichnet sich nach der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus vom Sonntag ein harter Kampf um die Regierungsbildung ab. Die CDU um ihren Spitzenkandidaten Kai Wegner konnte zwar einen klaren Wahlsieg einfahren und sowohl die SPD der amtierenden Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey als auch die Grünen um die amtierende Verkehrssenatorin Bettina Jarasch weit hinter sich lassen. Für das rot-grün-rote Regierungsbündnis gibt es allerdings trotzdem eine Mehrheit unter einer hauchdünnen Führung der Sozialdemokraten.

Giffey will trotz Verlusten in Berlin mit Grünen und Linken sprechen

Berlins amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) will trotz Verlusten bei der Berliner Wiederholungswahl nicht nur mit der CDU, sondern auch mit ihren Partnern von den Grünen und Linken Sondierungsgespräche führen. Es gehe um stabile Mehrheiten in der Regierung. "Wir werden selbstverständlich für Gespräche mit der CDU zur Verfügung stehen, das gebietet ja auch einfach die demokratische Gepflogenheit", sagte Giffey im Rundfunk Berlin-Brandenburg mit Blick auf den klaren Wahlsieger CDU. "Aber wir werden natürlich auch mit unseren Koalitionspartnern sprechen, wie es weitergehen kann." Insgesamt gehe es darum, wer "eine stabile politische Mehrheit im Abgeordnetenhaus wirklich organisieren kann".

Jarasch mit Präferenz bei Rot-Grün-Rot - offen für Gespräche mit der CDU

Die Berliner Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch favorisiert eine Koalition mit den bisherigen Regierungspartnern SPD und Linke in der Berliner Landesregierung. Allerdings sagte sie im Deutschlandfunk, dass sie nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus auch mit der CDU als der mit Abstand stärksten Partei "ernsthaft" Sondierungsgespräche führen wolle. "Wenn die CDU uns zum Gespräch einlädt, werden wir tatsächlich auch ernsthafte Gespräche führen", sagte Jarasch. Der Weg zwischen beiden Parteien sei aber "zweifellos etwas weiter" als anderswo. In Berlin gebe es einen "sehr progressiven Grünen-Landesverband" und eine im Kern "sehr, sehr konservative CDU".

Israels Armee fliegt Luftangriffe im Gazastreifen

Israelische Kampfflugzeuge haben Luftangriffe im Gazastreifen geflogen. Wie die Armee mitteilte, waren die Angriffe eine Reaktion auf eine Rakete, die am Samstag aus dem Palästinensergebiet auf Israel abgefeuert worden war. Getroffen wurde demnach ein "unterirdischer Komplex", in dem die radikalislamische Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, Material zur Herstelllung von Raketen gelagert habe. Berichte über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht.

USA melden Abschuss eines weiteres Flugobjekts nahe Grenze zu Kanada

Die USA haben am Sonntag im Grenzgebiet zu Kanada ein weiteres unbekanntes Flugobjekt abgeschossen. US-Präsident Joe Biden habe den Abschuss über dem Huron-See als Vorsichtsmaßnahme angeordnet, sagte ein ranghoher Regierungsvertreter. Das Objekt sei nicht als militärische Bedrohung, aber als Gefahr für zivile Flugzeuge eingestuft worden. Es war bereits das dritte verdächtigte Objekt, das binnen weniger Tage durch US-Kampfjets vom Himmel geholt wurde.

USA und China kommunizieren erstmals über mutmaßlichen Spionage-Ballon

Die USA haben nach dem Abschuss eines mutmaßlichen Spionage-Ballons vor fast zehn Tagen erstmals mit China über den Fall kommuniziert. Es habe "Kontakte zur Volksrepublik China wegen des Höhenballons" gegeben, gab die stellvertretende Verteidigungsministerin Melissa Dalton vor Journalisten bekannt. Sie machte keine Angaben dazu, wer an dem Kontakt beteiligt war oder welchen Inhalt er hatte.

Schweiz Jan Verbraucherpreise +0,6% gg Vormonat

Schweiz Jan Verbraucherpreise +3,3% (PROGNOSE: +2,8%) gg Vorjahr

