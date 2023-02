Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Preisauftrieb im Großhandel lässt im Januar weiter nach

Der Preisauftrieb im deutschen Großhandel hat im Januar weiter nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die jährliche Steigerungsrate auf 10,6 Prozent. Die Rate war damit das vierte Mal in Folge rückläufig. Im Dezember hatte sie bei 12,8 Prozent gelegen, im November bei 14,9 Prozent und im Oktober bei 17,4 Prozent. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Großhandelspreise im Januar erstmals seit September wieder leicht - und zwar um 0,2 Prozent.

Japans Wirtschaft wächst im vierten Quartal wieder leicht

Die japanische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 dank einer Belebung des Tourismus wieder leicht gewachsen. Das langsame Tempo der Erholung deutet nach Einschätzung von Analysten aber darauf hin, dass das Land noch immer geldpolitische Anreize benötigt. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach den USA und China wuchs in den drei Monaten Oktober bis Dezember um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Auf Jahresbasis lag das Wirtschaftswachstum bei 0,6 Prozent. Für das gesamte Jahr 2022 lag das reale Wachstum bei 1,1 Prozent.

Japans Regierung ernennt Kazuo Ueda zum neuen BoJ-Chef

Die japanische Regierung hat Kazuo Ueda zum Chef der Bank of Japan (BoJ) ernannt. Bereits am Freitag hatte eine mit der Ernennung vertraute Person und der Sender NHK berichtet, dass Kazuo Ueda, ein ehemaliger Professor der Universität Tokio, der von 1998 bis 2005 im Vorstand der BoJ tätig war, als nächsten Gouverneur nominiert werden soll. Der 71-jährige Ueda, der einen Doktortitel des Massachusetts Institute of Technology besitzt, wird damit die Nachfolge von Haruhiko Kuroda antreten.

Biden will Fed-Vize Brainard als NEC-Direktorin berufen - Kreise

US-Präsident Joe Biden will offenbar die stellvertretende Vorsitzende der Notenbank Fed, Lael Brainard, auf den Posten der Direktorin des Nationalen Wirtschaftsrates (NEC) berufen. Es werde erwartet, dass Biden ihre Ernennung noch diese Woche bekannt gebe, sagten mit der Situation vertraute Personen.

Mutmaßlicher Russland-Spion in Berlin tappte in mehrere Fallen

Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Spion für Russland, der als Wachmann in der britischen Botschaft in Berlin angestellt war, hat die Anklageverlesung neue Details zu seiner Festnahme und seinen Spionagetätigkeiten ergeben. David S. war laut Staatsanwaltschaft gleich auf mehrere Kontaktpersonen reingefallen, die sich als russische Staatsbürger und Agenten ausgaben, aber in Wirklichkeit für westliche Behörden arbeiten.

USA vermelden Bergung von Sensor von abgeschossenem chinesischen Ballon

Die USA haben nach eigenen Angaben einen Sensor sowie Elektronikteile aus dem vor gut einer Woche abgeschossenen chinesischen Ballon bergen können. "Unsere Teams waren in der Lage, wichtige Trümmerteile zu bergen", erklärte das US-Militär. Dazu gehörten "der wichtigste Sensor und Elektronikteile" des Ballons.

Neuseeland ruft nach Tropensturm den Nationalen Notstand aus

Angesichts massiver Schäden durch einen Tropensturm hat die Regierung von Neuseeland den Nationalen Notstand ausgerufen. "Dies ist ein außergewöhnliches Wetterereignis, das vor allem auf die Nordinsel große Auswirkungen hat", erklärte Katastrophenschutzminister Kieran McAnulty. "Wir sind überall mit schweren Überflutungen, Erdrutschen, beschädigten Straßen und beschädigter Infrastruktur konfrontiert."

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Arbeitslosenquote 4Q 7,2% (3Q: 7,3%)

Frankreich/Arbeitslosenquote 4Q PROGNOSE: 7,3%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon Dez PROGNOSE: +6,5%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon per Nov bestätigt mit +6,5%

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Jan -12.900

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2023 03:01 ET (08:01 GMT)