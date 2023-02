Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Teuerung sinkt im Januar wie erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat nach dem für die Europäische Zentralbank (EZB) maßgeblichen Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) im Januar abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) im zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der HVPI gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent und lag um 9,2 (Dezember: 9,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Destatis bestätigte damit wie erwartet die Ergebnisse der ersten Veröffentlichung.

Neuseelands Notenbank erhöht Zinsen weiter

Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat die Zinssätze weiter erhöht, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und das Land sich von den jüngsten Sturm- und Flutschäden erholt. Die RBNZ hob den offiziellen Bargeldsatz um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent an und warnte, dass der Kampf gegen die Inflation noch lange nicht vorbei sei. "Es gibt zwar erste Anzeichen für ein Nachlassen des Preisdrucks, aber die Kerninflation der Verbraucherpreise ist nach wie vor zu hoch", erklärte die RBNZ.

BoJ-Ratsmitglied fordert Überprüfung der Politik in der Zukunft

Ein hochrangiger Vertreter der Bank of Japan (BoJ) hat erklärt, dass die Zentralbank in der Zukunft eine Überprüfung ihrer Geldpolitik vornehmen müsse, obwohl die Beibehaltung der lockeren Geldpolitik im Moment angemessen sei. "Ich glaube, dass es irgendwann in der Zukunft notwendig ist, den politischen Rahmen der Bank und das Inflationsziel zu untersuchen und zu überprüfen und dabei ein Urteil über das Gleichgewicht zwischen Wirkungen und Nebenwirkungen ihrer Politik zu fällen", sagte Naoki Tamura, Mitglied des BoJ-Direktoriums

Verdi sieht hohe Streikbereitschaft im öffentlichen Dienst

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen sieht Verdi-Chef Frank Werneke eine hohe Streikbereitschaft unter den Betroffenen. "Den Arbeitgebern dürfte klar sein, dass wir im Bereich des öffentlichen Dienstes an ganz vielen Stellen arbeitskampffähig sind", sagte er unmittelbar vor der zweiten Tarifrunde den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die Bereitschaft, sich an Aktionen zu beteiligen, ist so ausgeprägt und stark wie seit langer Zeit nicht mehr."

Arbeitgeber fordern gesetzliche Regelung für Arbeitskämpfe

Nach den massiven Behinderungen durch einen ganztägigen Warnstreik an deutschen Flughäfen fordert die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) eine gesetzliche Regelung für Arbeitskämpfe. "Ein Streik, der den Flugverkehr in Deutschland zum Erliegen bringt, ist kein Warnstreik mehr", kritisierte Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Lindner tritt bei Kindergrundsicherung auf die Bremse

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) tritt bei der geplanten Kindergrundsicherung auf die Bremse. Angesichts der aktuellen finanziellen Lage müssten Prioritäten gesetzt werden, sagte Lindner dem Portal T-online . "Nicht alles, was wünschenswert ist, geht sofort. Konkret bei der Kindergrundsicherung gibt es noch gar kein Konzept", sagte Lindner.

Raffelhüschen will 2.000 Euro Selbstbeteiligung für GKV-Patienten

Im Kampf gegen rasant steigende Kosten im Gesundheitssystem schlägt der Freiburger Ökonom Bernd Raffelhüschen eine Selbstbeteiligung von gesetzlich Krankenversicherten von bis zu 2.000 Euro und Kürzungen im GKV-Leistungskatalog vor. "Wir können uns das System nicht mehr leisten. Patienten müssen künftig mehr aus eigener Tasche dazu bezahlen", sagte Raffelhüschen der Bild-Zeitung. Ansonsten würde der Beitragssatz bis 2035 auf bis zu 22 Prozent steigen.

Merz fordert nach Todesurteil Ausweisung von iranischem Botschafter

Nach dem Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd im Iran fordert CDU-Chef Friedrich Merz ein scharfes Vorgehen gegen Teheran. "Dieses Urteil darf nicht ohne Folgen bleiben", schrieb er in einem Gastkommentar für die Bild-Zeitung. Unter anderem müsse der iranische Botschafter in Berlin aus Deutschland ausgewiesen werden.

Iran verhängt Sanktionen gegen Bundestagsabgeordnete

Einen Tag nach der Verschärfung der EU-Sanktionen gegen den Iran hat Teheran seinerseits Strafmaßnahmen gegen mehr als 30 Unternehmen und Personen aus der Europäischen Union (EU) verhängt, unter ihnen auch deutsche Politiker. Betroffen von den Sanktionen sind laut einem vom iranischen Außenministerium auf seiner Internetseite veröffentlichten Liste unter anderem die Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter (CDU) und Renata Alt (FDP).

Österreicher wegen mutmaßlicher Spionage im Iran zu Haftstrafe verurteilt

Ein Österreicher ist im Iran wegen Spionage zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das teilte das Außenministerium in Wien mit. Demnach wurde der iranische Botschafter einbestellt, um "unseren unmissverständlichen Protest" auszudrücken. Der Mann war den Angaben zufolge im Oktober inhaftiert worden.

Belgien untersucht Passage von mutmaßlichem russischen Spionageschiff

Belgien hat wegen der Sichtung eines mutmaßlichen russischen Spionageschiffes vor seiner Küste Ermittlungen aufgenommen. "Wir kennen die genauen Motive dieses russischen Schiffes nicht, aber seien wir nicht naiv", sagte Belgiens Justiz- und Nordseeminister Vincent Van Quickenborne. Das gelte insbesondere, "wenn es sich nahe unserer Windparks, Unterwasserpipelines und -datenkabel sowie anderer kritischer Infrastruktur verdächtig verhält".

BND: Russland könnte bis zu einer Million Soldaten mobilisieren

Russland könnte in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nach Ansicht des Bundesnachrichtendienstes (BND) noch bis zu einer Million weiterer Soldaten mobilisieren. "Im letzten Herbst wurden um die 300.000 Menschen mobilisiert und rekrutiert, die werden zum Teil noch ausgebildet, zum Teil sind sie schon ins Gefecht eingeführt", sagte BND-Chef Bruno Kahl dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Das weitere Mobilisierungspotenzial Russlands ist ein Reservoir von bis zu einer Million Männern, wenn das als nötig erachtet wird im Kreml."

Xi Jinping plant Besuch in Russland - Kreise

Der chinesische Präsident Xi Jinping bereitet offenbar einen Besuch in Moskau vor. Xi wolle sich in den kommenden Monaten mit Wladimir Putin treffen, sagten mit den Plänen vertraute Personen. Peking will eine aktivere Rolle spielen bei der Beendigung des Ukraine-Krieges. Laut den informierten Personen ist ein Treffen Xis mit Putin Teil einer Initiative für Friedensgespräche.

Russische Armee weist "Verrat"-Vorwürfe von Wagner-Chef zurück

Die russische Armee hat Vorwürfe der Söldnergruppe Wagner zurückgewiesen, dass diese nicht ausreichend mit Munition versorgt werde. "Alle Forderungen nach Munition für Angriffseinheiten werden so schnell wie möglich erfüllt", erklärtedas Verteidigungsministerium in Moskau. Berichte, dass es Nachschubprobleme gebe, seien "absolut falsch". Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hatte zuvor dem Generalstab der Armee "Verrat" vorgeworfen, weil dieser sich weigere, den in der Ukraine kämpfenden Wagner-Söldnern Ausrüstung bereitzustellen.

IWF-Chefin lobt ukrainische Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, hat am Dienstag Kiews Bemühungen bei der Bekämpfung der Korruption im Land gelobt. Die ukrainischen Behörden seien "sehr offen bezüglich der Korruptionsprobleme und sehr entschlossen, sie zu bekämpfen", sagte Georgieva nach einem Besuch in Kiew am Montag. Sie sei "optimistisch", dass die Ukraine Fortschritte bei dem Thema machen werde, fügte sie hinzu.

Jury in Georgia empfiehlt Anklagen wegen Beeinflussung von Präsidentschaftswahl

Bei den Ermittlungen zu einer möglichen rechtswidrigen Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahlen 2020 im US-Bundesstaat Georgia durch das Lager von Donald Trump will die zuständige Grand Jury die Anklage mehrerer Personen empfehlen. Dies sagte die Chef-Jurorin Emily Kohrs mehreren US-Medien. Sie nannte aber keine Namen und ließ damit auch offen, ob Ex-Präsident Trump eine Anklage droht.

US-Regierung will Regeln für Asylbewerber deutlich verschärfen

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will die Regeln für Asylbewerber deutlich verschärfen. Damit solle verhindert werden, dass es beim demnächst anstehenden Wegfall der Corona-Einreisebeschränkungen einen Ansturm von Migranten an der Südgrenze des Landes gebe, erklärte ein Regierungsvertreter in Washington. Unter anderem solle ein Asylantrag künftig nur noch von außerhalb der USA gestellt werden können. Migranten, die einfach über die Grenze ins Land kommen, könnten in den USA nicht mehr um Asyl bitten.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Feb 104 (Feb: 102)

Frankreich/Geschäftsklima Jan PROGNOSE: 103

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)