Berenberg: EZB übertreibt Inflationsrisiken

Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding hat seine Prognose für das Wachstum im Euroraum 2023 auf 0,7 (bisher: 0,5) Prozent angehoben und rechnet jetzt damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinserhöhungen im aktuellen Straffungszyklus bei 3,50 (3,25) Prozent beenden wird. Allerdings sieht Schmieding auch die Gefahr, dass die EZB ihre Zinsen bis auf 4,00 Prozent anheben könnte, weil sie die Inflationsrisiken anders als er beurteilt.

Fed-Notenbanker Williams: Werden die Inflation zähmen

Der Präsident der Federal Reserve von New York, John Williams, hat das Inflationsziel der Notenbank bekräftigt. "Wir werden die Inflation zähmen", sagte Williams bei einer Veranstaltung in New York. Die Fed habe sich vorgenommen, die Inflation über die nächsten Jahre auf 2 Prozent zu drücken. Die Notenbank müsse ihre Zinspolitik nutzen, um Angebot und Nachfrage wieder in ein Gleichgewicht zu bringen und die Preisstabilität wieder herzustellen.

Fed-Protokoll: Mehrzahl der Notenbanker war für Erhöhung um 25 Basispunkte

Die US-Notenbanker haben sich bei ihrer Sitzung am 1. Februar mehrheitlich für eine Verlangsamung der Zinserhöhungen ausgesprochen. Dies sei der beste Weg, um die Risiken einer zu starken oder zu schwachen Inflationsbekämpfung auszugleichen, hieß es im Protokoll. Einige Notenbanker warnten aber auch vor den Gefahren einer zu frühen Verlangsamung oder der Einstellung der Zinserhöhungen. "Einige Teilnehmer merkten an, dass eine nicht ausreichend restriktive Politik die jüngsten Fortschritte bei der Eindämmung des Inflationsdrucks aufhalten könnte", heißt es im Protokoll weiter.

Bank of Korea lässt Leitzins unverändert

Die koreanische Zentralbank hat nach den sieben jüngsten Erhöhungen ihren Leitzins wie erwartet unverändert bei 3,50 Prozent belassen. Sie beendete damit eine Serie von Zinserhöhungen bei jeder Sitzung seit April 2022. Alle 23 vom Wall Street Journal im Vorfeld der Entscheidung befragten Analysten hatten erwartet, dass die Notenbank den Zinssatz unter Berufung auf die schwierigeren wirtschaftlichen Bedingungen beibehalten würde.

Ifo-Exporterwartungen sinken im Februar leicht

Die Ifo-Exporterwartungen sind im Februar auf 3,8 Punkte von 4,1 im Januar gefallen. "Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich leicht verschlechtert", erklärte das Ifo-Institut. "Die schwache Weltnachfrage dämpft gerade die Hoffnungen für den deutschen Export."

Tarifrunde für Bund und Kommunen wird am Donnerstag fortgesetzt

Die zweite Tarifrunde für die rund 2,4 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen soll am Donnerstag fortgesetzt werden. Die Tarifparteien hätten sich darauf geeinigt, die Tarifgespräche nach einer nächtlichen Unterbrechung am Vormittag fortzuführen, erklärten die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund am Mittwochabend in Potsdam. Die Verhandlungen hatten zuvor in kleiner Runde auf Ebene der Verhandlungsführer bis zum späten Abend angedauert.

Bericht: Habeck plant schärferes Vorgehen gegen Umgehung von Russland-Sanktionen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) plant einem Bericht zufolge ein schärferes Vorgehen gegen die Umgehung der EU-Sanktionen gegen Russland. Einem Zehn-Punkte-Papier zufolge, aus dem die Fernsehsender RTL und ntv in der Nacht zum Donnerstag zitierten, plant Habecks Ministerium unter anderem schärfere Bedingungen für die Ausfuhr von Gütern, die der russischen Kriegsführung in der Ukraine dienen könnten.

RWI-Experte: Russland liefert wieder mehr Gas in Nachbarländer

Kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs sieht Manuel Frondel, Energieexperte des RWI- Leibniz -Institutes, die Zeit für ein Gasembargo gekommen. Denn trotz der beschädigten Nord-Stream-Röhren liefert Russland weiter kräftig Gas über andere Pipeline- und LNG-Systeme in die EU. "Erst jüngst wurden die russischen Gasexporte durch die Ukraine wieder erhöht. Wenngleich Deutschland selbst kein Erdgas mehr aus Russland bezieht, profitiert das Land davon, dass Nachbarländer wieder vermehrt Gas aus Russland beziehen", sagte Frondel der Rheinischen Post.

UN-Vollversammlung berät über Friedensresolution für die Ukraine

Kurz vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine hat die UN-Vollversammlung mit Beratungen über eine Friedensresolution begonnen, die am Donnerstag in New York verabschiedet werden soll. Zum Auftakt der Sitzung prangerte UN-Generalsekretär António Guterres das Vorgehen Moskaus als einen "Angriff auf unser kollektives Gewissen" an. Zu den Beratungen wird auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in New York erwartet; Deutschland hat den Resolutionsentwurf zusammen mit anderen Staaten vorgelegt.

China erläutert Russland Ansichten über Beilegung des Ukraine-Konflikts

China hat Russland seine Ansichten über eine "politische Beilegung" des Ukraine-Konflikts erläutert. "Die chinesischen Partner haben uns ihre Gedanken über die Grundursachen der Ukraine-Krise mitgeteilt sowie ihre Ansätze für ihre politische Lösung", teilte das russische Außenministerium am Mittwoch nach dem Besuch des chinesischen Top-Außenpolitikers Wang Yi in Moskau mit. "Es war nicht die Rede von einem gesonderten (Friedens-)"Plan", fügte das Ministerium hinzu. Wang hatte am Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz eine Friedensinitiative zum ersten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine angekündigt.

Biden sieht keine Anzeichen für russischen Atomwaffeneinsatz

US-Präsident Joe Biden sieht trotz des Aussetzens des nuklearen Abrüstungsabkommens New Start durch Moskau derzeit keine Anzeichen für einen russischen Atomwaffeneinsatz. Die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin verkündete Suspendierung des Abkommens sei "ein schwerer Fehler", sagte Biden am Rande seines Polen-Besuches dem US-Fernsehsender ABC News. "Aber ich lese da nicht hinein, dass er darüber nachdenkt, von Atomwaffen Gebrauch zu machen oder ähnliches."

Norwegen Dez Arbeitslosenquote bereinigt 3,4%

Singapur Verbraucherpreise Jan +6,6% gg Vj (PROG: +7,0%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Jan +5,5% (Dez: +5,1%) gg Vj

